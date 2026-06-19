Steiner da un veredicto brutal sobre Aston Martin: "Ya no está a la altura de la F1"
Guenther Steiner ha criticado el pobre rendimiento de Aston Martin en Barcelona, calificando su actual campaña de Fórmula 1 de "inaceptable".
El ex jefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha ofrecido una dura valoración del rendimiento de Aston Martin en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, calificando su campaña actual de "inaceptable".
Hablando en The Red Flags Podcast, Steiner no se anduvo con rodeos cuando le pidieron que nombrara su mayor decepción del fin de semana de carrera en Barcelona. La escudería de Silverstone pasó un momento muy duro, con problemas de ritmo antes de provocar un coche de seguridad virtual cuando Fernando Alonso se detuvo en la pista.
"Creo que tiene que ser Aston Martin porque Aston Martin hace que hasta Cadillac parezca bien, y Cadillac terminó con tres vueltas perdidas al final de una carrera", dijo Steiner. "Pero hizo que Cadillac pareciera bien. Lo que Aston Martin está haciendo ahora es simplemente, en mi opinión, inaceptable."
Añadió: "Ya no es nivel de F1. Es como tener ahí al tipo local. Eres el último, pero por mucho, y además tampoco terminas la carrera."
Cuando le preguntaron si el CEO de F1 Stefano Domenicali debería o podría intervenir, Steiner añadió: "Stefano no puede hacer nada al respecto. Ellos están ahí y obviamente no rinden, y no creo que Lawrence Stroll esté orgulloso de lo que está pasando allí.
"Pero obviamente, la responsabilidad final recae en él. Es el dueño del equipo, pero es una de esas cosas. Stefano no tiene derecho a hacer nada. No tiene autoridad para decir cuándo deberían entrar, cuándo no deberían entrar, qué están haciendo, cómo están rindiendo.
Guenther Steiner
Photo by: Jayce Illman / Getty Images
"En la F1, no hay una regla de descenso en el reglamento porque en la mayoría de los deportes, si no rindes, ¿adivina qué? Desciendes."
A pesar de las críticas, Steiner rechazó la idea de que al propietario del equipo, Lawrence Stroll, le faltara compromiso.
"No es una falta de esfuerzo por parte de Lawrence Stroll", continuó. "Creo que hay muy pocas personas que ponen tanto dinero de su propio bolsillo en la Fórmula 1 como Lawrence. Pero obviamente, no logra hacerlo bien."
Aston Martin ha tenido problemas desde que se introdujeron las nuevas regulaciones en 2026. Actualmente ocupa la 10ª posición en la clasificación de constructores con un punto, solo por delante de Cadillac.
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