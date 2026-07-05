Tres penalizaciones en 9 vueltas: Lance Stroll se hace notar en Silverstone

A falta de sumar puntos, Lance Stroll habrá dejado huella en el Gran Premio de Gran Bretaña al acumular un total de tres penalizaciones en menos de diez vueltas, todas ellas por exceder los límites de pista.

El piloto de Aston Martin Racing tenía pocas esperanzas de brillar en la prueba de Silverstone. Con grandes dificultades en cuanto a rendimiento, el AMR26 es actualmente el coche más lento de la parrilla y algunas imágenes de video durante el fin de semana mostraban a un Stroll sufriendo un subviraje a veces muy, muy pronunciado alrededor del circuito.

El canadiense había firmado el 21º y penúltimo tiempo de la clasificación este sábado, solo por delante de su compañero, Fernando Alonso. Sin embargo, este domingo salía desde la 22ª posición de la parrilla, tras un cambio de elementos de su motor Honda fuera del cupo permitido, lo que le valió diez puestos de penalización.

En una carrera totalmente fuera de cualquier pelea, Stroll dio que hablar sobre todo en la segunda parte de la prueba, cuando - al llegar al límite de salidas de pista toleradas, es decir, tres - empezó a sufrir las consecuencias de sus distintas infracciones adicionales de las líneas blancas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Y lo mínimo que se puede decir es que lo hizo a lo grande, ya que recibió nada menos que tres penalizaciones distintas, todas ellas por exceder los límites de pista más allá de las tres permitidas.

Después de la carrera, en efecto, los comisarios publicaron tres decisiones diferentes para comunicar estas penalizaciones. En detalle, su primera penalización de 5 segundos está relacionada con una salida de pista en la curva 18 de la vuelta 33 (su cuarta en total), la segunda con una salida de pista en la curva 9 de la vuelta 35 (su quinta en total) y la tercera y última con una salida de pista en la curva 15 de la vuelta 42 (su sexta en total).

Esta media docena de salidas de pista no justificadas contabilizadas para Stroll tuvo por tanto como consecuencia 15 segundos de penalización añadidos a su tiempo de carrera. En cualquier caso, había terminado 19º y último de los pilotos que seguían en pista.

"Tenemos la información necesaria y sabemos dónde debemos mejorar; durante estos fines de semana, se trata simplemente de tener paciencia y esperar a que se introduzcan las mejoras", declaró después de la carrera, en referencia al paquete de evoluciones que debe introducirse en Hungría.

"Sufrimos un fuerte subviraje durante la carrera y el coche era muy impredecible, lo que complicó respetar los límites de pista. Siempre intento dar lo mejor de mí, y espero que las cosas mejoren pronto."