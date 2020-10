Test de Alonso con Renault en Bahrein

El español se ha metido de lleno en los preparativos para su regreso a los grandes premios en 2021 con Renault, sustituyendo a Daniel Ricciardo.

Alonso ya ha participado en varias sesiones de simulador y completó en Barcelona una jornada de grabación, limitada a 100 kilómetros, con el Renault de esta temporada a principios de este mes. Además, este fin de semana estará en Imola con el equipo.

Aunque Renault sigue presionando para que permitan a Alonso participar en el test de rookies de post-temporada en Abu Dhabi, también está mirando qué otras oportunidades puede haber para que ruede.

Este viernes, Renault anunció que Alonso participará en un test de dos días que tiene programado en Bahrein.

“Siguiente paso en el viaje de vuelta de Fernando a la F1; un test de dos días con el R.S.18 en Bahrein la próxima semana! 4-5 de noviembre, estad “atentos”, tuiteó Renault.

Además del test de Alonso la semana que viene, varios miembros de la academia de jóvenes pilotos de Renault probarán del 31 de octubre al 2 de noviembre en Bahrein. Christian Lundgaard, Oscar Piastri y Guanyu Zhou se alternarán al volante durante los cuatro días.

Al no haber restricciones para rodar con un coche de 2018, resultaba lógico que Renault ampliara su presencia en la pista.

Alonso admitió después del test en Barcelona que todavía necesitaba ponerse al día con el monoplaza F1, tras no haber competido en un gran premio desde finales de 2018.

“El feeling fue muy bueno. Obviamente el coche me está superando de momento, no puedo sacar el máximo porque ya sabéis, volver a la velocidad de un coche de F1 no es tan fácil”, dijo entonces.

"Estuve mejorando vuelta a vuelta, tratando de dar un buen feedback a los ingenieros".

"Había también rodaje que hacer, con cámaras, con drones volando alrededor en la pista. Fue un duro trabajo con importante presión hoy".

"El coche tiene potencial, tal como vemos cada fin de semana. Aún hay margen de mejora, como sabemos, e intentaremos sacarlo cuanto antes".