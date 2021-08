Tsunoda debió calmarse tras sus accidentes en la Fórmula 1

El novato japonés irrumpió en la escena de la F1 ganándose muchos aficionados con su agresivo estilo de conducción en las primeras carreras, destacándose una serie de impresionantes adelantamientos en su camino hacia el noveno puesto en su debut en Bahréin.

Sin embargo, en las carreras siguientes, el graduado de la Fórmula 2 tuvo problemas con su enfoque, sobre todo en Imola, cuando se estrelló en la clasificación y luego hizo un trompo en la carrera mientras luchaba por los puntos.

Desde entonces, el piloto de 21 años se ha trasladado del Reino Unido a Italia para mejorar su concentración y disciplina, lo que le ha permitido sumar cuatro puntos en las últimas siete carreras. Pero Tsunoda también ha revelado que se ha calmado en su estilo de conducción para evitar los errores que lo mancharon en las primeras carreras.

"En cuanto a la conducción, diría que no he cambiado el estilo de pilotaje, quizá un poco, he intentado calmarme para esos (momentos) en los que tengo que ser agresivo", dijo Tsunoda a Motorsport.com. "Por ejemplo, a veces fui demasiado agresivo en las primeras cinco carrera, justo después, ya sabes, iba directamente a la Q1 y los errores (ocurrieron)".

"Si tenía una gran sacudida del coche (en la Fórmula 2) era un poco más fácil de controlar, pero es la Fórmula 1. Es más difícil de controlar que otros coches de categorías inferiores, así que (en cuanto) me di cuenta de ello, creo que intenté estar más tranquilo".

"Y, por supuesto, en carrera, en cuanto he tomado confianza he intentado ser agresivo y volver al estilo normal. Pero sí, cambié un poco mi enfoque por eso".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, se aleja de su coche luego de una salida de pista. Photo by: Motorsport Images

Tras valorar su inicio en la F1, Tsunoda no esperaba una racha de resultados tan turbulenta, aunque admite que la curva de aprendizaje es mucho más pronunciada de lo que pensaba en un principio.

"Para ser honesto, lo que esperaba antes de la temporada, y en comparación con ahora, es diferente", dijo. "Antes de la temporada esperaba una temporada un poco mejor. También he tenido grandes errores, y también algunas de las carreras que hice bien, así que es un sube y baja".

"Pensaba que iba a ser más consistente. Pero hasta ahora, creo que he aprendido muchas cosas".

"Es bueno que hice grandes errores en el comienzo del año, en lugar de hacerlo en el final del año, por lo que es sólo la curva de aprendizaje en el momento y yo sólo aceptar este tipo de situación y tratar de seguir adelante".

"No esperaba que la curva fuera tan pronunciada. Por ejemplo, la forma de configurar el coche. Y también, no es como conducir sin interruptores, hay muchos interruptores en el volante en comparación con las categorías inferiores, así que tienes que ser más preciso".

De cara a la segunda mitad de la temporada de F1, Tsunoda, que ocupa la 13° posición en la clasificación tras haber acumulado 18 puntos, afirma que su objetivo es mejorar su consistencia en las carreras.

"El objetivo es sencillo, casi simple, pero necesito más consistencia para el resultado de las carreras, que es conseguir puntos cada semana de carrera", explicó.

"Básicamente necesito más consistencia sesión a sesión y también por tanto resultados".