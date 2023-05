Tsunoda se olvidó de disfrutar mientras salvaba su carrera en F1

Tsunoda experimentó un duro comienzo en su campaña inaugural de F1 en 2021, marcada por accidentes y falta de regularidad, lo que provocó un cambio de enfoque a mitad de temporada y un traslado a Faenza para estar más cerca de su equipo.

El piloto de 23 años mostró la mejoría necesaria para permanecer a bordo para 2022, pero dice que eso tuvo un costo al sincerarse sobre el "estrés del contrato" que le hizo sufrir durante todo el año pasado, mientras que la forma de AlphaTauri fue en declive.

Hubo que esperar hasta finales de septiembre para que el piloto japonés fuera confirmado para una tercera temporada con el equipo, que ahora dice que se había convertido en una gran distracción que minó su disfrute e impactó en su rendimiento.

"Obviamente, me estaba esforzando al máximo, pero cuando miro atrás, especialmente en la época (el año pasado) en la que no tenía contrato entre Azerbaiyán y Japón, durante mucho tiempo me distraje mucho", reveló.

"En ese momento me olvidé de disfrutar de la Fórmula 1. Sólo sentía que pilotaba para el equipo para conseguir un contrato, lo que no debería ser así".

"Cuando miro atrás, cuando estaba teniendo buenos resultados en la primera mitad de la temporada, en realidad estaba disfrutando del momento. Eso es lo que me parecía más importante".

"No quiero pensar en ello. No conduzco por contratos, conduzco para demostrar que mis actuaciones son las mejores, porque estoy en esta posición. Sigo creyendo que soy uno de los mejores pilotos y quiero demostrarlo y demostrarlo con resultados y conduciendo".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

Tsunoda afirma que esa toma de conciencia le ha permitido hacer un cambio mental de cara a la temporada 2023, que se presenta como otro reto descomunal para la escudería debido al bajo rendimiento de su monoplaza.

Tras la marcha de su experimentado compañero de equipo Pierre Gasly a Alpine, Tsunoda es considerado ahora como un piloto veterano en la escudería. Pero a pesar de las expectativas añadidas, Tsunoda ha afrontado el año con una mentalidad más relajada.

Sus resultados parecen reflejar su nueva regularidad, ya que ha sumado los únicos puntos de AlphaTauri en lo que va de campaña al terminar 10º en Melbourne y Bakú, y 11º en las otras tres carreras.

"Disfruto mucho más que en los últimos años de mi carrera", explica. "Sé lo mucho que significan las carreras para mí, y también lo mucho que significa la Fórmula 1 para mí, algo que hace dos años no sentía tanto como ahora".

"En cada carrera del año pasado sentía que podía haber hecho más, incluso en la clasificación sentía esas cosas y, especialmente en tu tercer año, cualquier cosa puede pasar, y si sigues así, pierdes el asiento".

"Así que pude replantearme lo mucho que la F1 y el automovilismo significan para mí. Y pensando en eso en un día libre durante el receso, algo cambió".

"Vi un par de documentales y no quiero ser el tipo que tiene muchos remordimientos, que no fue capaz de rendir al máximo en la Fórmula 1 y que ahora ya no está ahí. Esa mentalidad me hace más fuerte y ahora es el momento de cambiar de verdad, en el aspecto profesional".

"Ni siquiera intenté cambiar, sólo traté de estar lo más relajado posible. Estar cómodo, como siempre, pero al mismo tiempo disfrutar de cada carrera y dar un buen rendimiento y un esfuerzo completo."

Información adicional de Jake Boxall-Legge

