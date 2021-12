"Verstappen se metió en la cabeza de Hamilton", dice Coulthard

Max Verstappen se convirtió en el 34º Campeón del Mundo de Fórmula 1, frenando así la racha de un Lewis Hamilton que pretendía adelantar a Michael Schumacher en el libro de récords históricos.

El subcampeón mundial de 2001, David Coulthard, cree que tiene la clave por la que el piloto neerlandés consiguió vencer al de Mercedes y llegar a lo más alto en la Fórmula 1.

"Tiene una personalidad increíblemente fuerte y es un atleta impresionante", dijo el escocés en una entrevista para Channel 4. "Es genial y controvertido a la vez. ¿Conocemos al menos a alguien más que combine estas dos cualidades? Quizás Ayrton Senna o Michael Schumacher. Muy pocas personas logran hacer esto".

"Debo admitir que Lewis ganó una cantidad increíble de títulos y lo hizo limpiamente. Prácticamente en ninguno tuvo grandes problemas. Dado el poder de Mercedes y de Lewis, creo que Max realmente necesitaba idear algo especial. Y creo que pensó: incluso cuando la puerta esté un poco entreabierta, siempre ve hacia allí".

Ante esa mentalidad, Coulthard cree que Hamilton no supo responder y afirma que eso le llegó a afectar mentalmente cada vez que se encontraba en pista luchando de tú a tú con Verstappen.

"A partir de tener ese pensamiento, Lewis se vio obligado a abrir más la puerta cada vez que le veía acercarse por detrás de él. Todo esto le permitió a Max influir psicológicamente en Lewis, consiguió meterse en su cabeza", afirmó el escocés.

"Max ha tenido que luchar desde que llegó a la Fórmula 1, incluso se saltó casi todos los pasos que hay que dar antes de llegar en las categorías junior. No le tiene miedo a nadie, simplemente él no conoce ese tipo de emoción cuando está en la pista. Y eso es lo que más me impresiona de él. Siempre encuentra un espacio libre y se tira a cualquier hueco sin dudar".

"Cuando yo mismo estaba en las carreras, siempre me planteaba si debía arriesgarme o no. Max Verstappen actúa de una manera muy diferente, lo que le hace destacar entre todos los pilotos", concluyó el expiloto de la máxima categoría del automovilismo.