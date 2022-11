Verstappen: No habría sido justo retener a Leclerc para ayudar a Pérez Max Verstappen se alegró de no haber recibido un pedido para retener a Charles Leclerc en favor de Sergio Pérez, ya que cree que no hubiera sido "la forma más agradable" de terminar la temporada de Fórmula 1.

Por: Haydn Cobb , Autosport.com Editor Coautor: Alex Kalinauckas Cargar reproductor de audio El campeón del mundo de F1 2022 consiguió su 15° victoria de la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que Charles Leclerc se impuso a Sergio Pérez en la segunda posición y, con ello, en el segundo puesto del campeonato de pilotos. Con Pérez cazando a Leclerc en las últimas vueltas, Verstappen dijo que no recibió ninguna una orden de Red Bull para ayudar a su compañero de equipo, lo que podría haber sido una opción, ya que el piloto neerlandés podría haber sido capaz de levantar su ritmo para contener a Leclerc y permitir el alcance de Pérez. Luego de la polémica en torno a las órdenes de equipo en Red Bull en el GP de Brasil, cuando Verstappen ignoró un pedido para dejar que Pérez lo adelantara en la última vuelta para ganar una posición, el bicampeón del mundo de F1 consideró que otro pedido de órdenes de equipo habría empañado el final de temporada. "No, no la hubo, pero también es una decisión bastante complicada de tomar", dijo Verstappen sobre una orden para ayudar a Pérez en el stint final. "Tampoco quieres acabar... posiblemente puedes bloquear, pero ¿es eso una carrera justa? Creo que no sería la forma más agradable de terminar el campeonato y de la temporada de esa manera". Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images "Parecía que 'Checo' lo estaba alcanzando lo suficiente como para intentar hacer un movimiento, pero luego perdió bastante tiempo en una pelea entre Pierre y Alex, perdió bastante tiempo con eso, porque lo estaba viendo en la pantalla". Verstappen admitió que tanto él como Pérez podrían haber presionado más durante la fase media de la carrera para ampliar la brecha sobre Leclerc, pero Red Bull estaba preocupado por la vida de los neumáticos en el transcurso del stint. "En ese segundo stint, porque la degradación fue bastante alta en el (neumpatico) medio, en retrospectiva, nosotros, como equipo, podríamos haber empujado un poco más en ese stint medio para 'Checo', pero eso es siempre fácil de decir después", agregó. "En ese momento pensamos que teníamos que tener cuidado con los neumáticos. Hemos tenido muchos grandes fines de semana, pero incluso en los grandes fines de semana siempre hay cosas que puedes aprender".