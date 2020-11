Vettel quiere meterse de lleno en Aston Martin apenas termine 2020

Vettel dejará Ferrari cuando finalice el campeonato 2020 de la máxima categoría y se mudará a Aston Martin –hoy Racing Point- para comenzar una nueva etapa en su carrera deportiva.

El piloto alemán, que ha estado con el equipo italiano desde 2015, está teniendo un año miserable en su despedida de Maranello y parece estar ansioso por cambiar de aire.

Racing Point ha sido gran protagonista en la actual temporada y se encuentra en una cerradísima lucha con Renault y McLaren por la tercera posición en el campeonato de constructores, un rendimiento que Vettel espera que se mantenga el año próximo, aunque reconoce que él debe ponerse al día con el equipo para aprovechar las bondades de su monoplaza.

"Creo que, obviamente 2021 debería ser un año similar en cuanto a los coches de este año, pero creo que será un gran desafío llegar a tener el control de todo, así que en enero y febrero voy a meterme en el proyecto y tratar de asegurarme de que he entendido todas las cosas que hay que entender antes de que empiece a conducir en las pruebas y las carreras", dijo Vettel en declaraciones que reproduce el sitio web oficial de la F1.

"No creo que haya una cosa en particular para ser honesto, o una persona en particular (para conocer). Creo que será conocer a todo el equipo y el ritmo en el que están trabajando, tratando de establecer las diferencias, y tratando de contribuir a mejorar las cosas", agregó.

Vettel abandonará Ferrari luego de una temporada en la que hasta ahora tiene un sexto puesto como mejor resultado y en las últimas siete carreras apenas fue décimo en dos ocasiones, números muy malos para quien supo ganar 14 carreras y subir 54 veces al podio vestido de rojo.

Sin embargo, el cuatro veces campeón mundial reconoce que habrá mucho que echará de menos.

"Bueno, creo que al final es como una relación", dijo. "Así que creo que echaré de menos a la gente, creo que, obviamente, el espíritu, la idea, a Ferrari, la leyenda; obviamente he sido un fan desde pequeño inspirándome en Michael (Schumacher)".

"Pero creo que cuando eres parte de ello, entonces llegas a conocer a la gente, llegas a ver entre bastidores, por así decirlo, y creo que va a ser la gente, pero la buena noticia es que aún veré a algunos de ellos regularmente el año que viene, aunque sea de una manera diferente", finalizó.

Video relacionado