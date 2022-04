Vettel explica por qué ingresó al circuito de Melbourne en un scooter

Cargar reproductor de audio

El Aston Martin de Vettel se detuvo en la pista debido a un problema en la unidad de potencia, Mercedes que obligó al alemán a ejercer brevemente como bombero después de estacionar el coche y agarrar un extintor para sofocar la humareda blanca.

Tras el final de esa sesión, un comisario le ofreció usar una scooter, que el tetracampeón condujo de vuelta a boxes saludando a los aficionados, en algunos momentos con ambas manos, y con el casco colocado sobre su cabeza.

Sin embargo, más tarde, Vettel fue investigado por "entrar a la pista sin permiso" y posteriormente fue llamado a comisarios por "uso no autorizado de una scooter en la pista".

El reglamento dice que nadie puede salir a la pista en los cinco minutos posteriores al final de una sesión, pero una de las excepciones es sobre "los pilotos cuando van en coche o a pie, tras haber recibido primero de un comisario el permiso para hacerlo".

Sebastian Vettel insistió en que le dijeron que podía volver a boxes por la pista.

"Obviamente, tuvimos un problema, había un poco de humo y perdí potencia", dijo. "Y tuvimos que detener el coche en la pista. E hice lo mejor que pude para limitar el daño y salirme de la pista tan pronto como fuera posible".

"Traté de asegurarme de que el coche no sufriera más daños. El comisario fue muy útil, tenía un Leatherman. Pedí una llave Allen y luego quitamos parte de la carrocería para poder meterme debajo y refrigerar el coche, así que hubo un poco de trabajo ahí".

"Le pregunté si podía volver tan pronto como supe que el monoplaza estaba a salvo en cuanto a no volver a incendiarse".

"Pero la sesión terminaba y pregunté: '¿Viene alguien?' Y me dijeron: 'Sí, sí, en cuanto termine la sesión'. Y luego vino el tipo con la scooter y me dijo: 'Puedes subirte en la parte de atrás".

"Le dije, '¿puedo conducirla yo?' Porque prefiero conducir yo mismo y me dio la scooter y le dije 'Está bien', y él contestó: 'Ve'. Y me fui".

"Quiero decir que en primer lugar me gustaría recuperar mi coche y no tener ningún problema. No estoy aquí para conducir una scooter".

El equipo de Vettel inició el cambio de unidad de potencia en la pausa entre sesiones, pero al final no pudo disputar la FP2.

"Detuvo nuestro programa, lo cual fue doloroso. Y lamentablemente también nos costó toda la sesión de la tarde, que no es lo ideal".

"Hace tiempo que no me subo al coche. Además, la pista es diferente. Estará bien mañana, pero habría sido bueno dar más vueltas".

Oficiales de pista asisten a Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, tras abandonar en la FP1 1 / 6 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Oficiales de pista asisten a Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, tras abandonar en la FP1 2 / 6 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Oficiales de pista asisten a Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, tras abandonar en la FP1 3 / 6 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Oficiales de pista asisten a Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, tras abandonar en la FP1 4 / 6 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Oficiales de pista asisten a Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, tras abandonar en la FP1 5 / 6 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Oficiales de pista asisten a Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, tras abandonar en la FP1 6 / 6 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images