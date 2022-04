Hamilton: ""Nada de lo que cambiamos en el coche hace una diferencia"

Cargar reproductor de audio

Después de conseguir un podio totalmente inesperado en la carrera inaugural del Gran Premio de Bahrein, Lewis Hamilton regresó a la realidad de Mercedes en 2022 al no poder pasar del décimo puesto y sumar solo un punto en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí.

El cambio de reglamento parece haber afectado al equipo alemán mucho más que a algunos de sus rivales, con Ferrari y Red Bull ocupando las primeras posiciones del orden jerárquico de la parrilla en este comienzo de temporada, mientras que Mercedes se intenta conformar con ser el mejor equipo del resto, una tarea que tampoco les está resultando sencilla.

En Australia y pese a contar con una semana de descanso respecto a la última carrera, el equipo germano decidió no incorporar grandes actualizaciones, algo que ha provocado que el piloto británico no haya conseguido mejorar sus sensaciones en los primeros entrenamientos.

Hamilton terminó séptimo en la FP1 a 1.2 segundos del mejor tiempo, mientras que solo pudo ser 13º en la segunda sesión, a 1.5s de Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo de la FP2.

Una vez finalizada la primera jornada de acción en pista del Gran Premio de Australia, Hamilton habló ante los medios allí presentes, entre ellos Motorsport.com, y afirmó que no eran del todo malas sus sensaciones: "Me siento bien, me siento bien, pero fue una sesión difícil".

Sin embargo, se mostró crítico con la naturaleza del W13, que parece comportarse de forma muy extraña aunque cambien la configuración y le introduzcan pequeñas mejoras.

"Nada de lo que cambiamos en el coche puede hacer una diferencia en este momento. Te vuelves muy optimista, luego haces cambios y no parece querer mejorar".

"Hicimos algunos cambios en la FP2, pero definitivamente la FP1 fue mejor. La segunda sesión terminó siendo un poco más complicada personalmente. Así que no sé, en general es un coche complicado", añadió el británico.

Pese a todo, Hamilton se mostró positivo respecto a las posibilidades que hay de que Mercedes consiga darle la vuelta a la situación, aunque ahora mismo reconoció que es frustrante.

"Bueno, no creo que vaya a ser difícil encontrar el camino a seguir. Es solo que no hay mucho que podamos hacer, así son las cosas".

"Solo tengo que conducir lo que tengo y eso es lo frustrante: estás intentando empujar al máximo e incluso cuando haces una vuelta que crees que es buena, estás 1.2 segundos [de los líderes]. Así que es complicado", concluyó el siete veces campeón del mundo.