Leclerc: "Red Bull tiene más de lo que mostró"

En estos momentos, Charles Leclerc lidera por primera vez el campeonato del mundo de Fórmula 1 gracias al buen rendimiento del monoplaza de Ferrari en la presente temporada. El piloto monegasco logró la victoria en la cita inaugural de Bahréin y una segunda posición en Arabia Saudí, lo suficiente para aventajar a su compañero, Carlos Sainz Jr., en 12 puntos.

La tercera prueba del calendario será clave para saber quién está por delante antes de aterrizar en la gira europea que comenzará en Imola, y que tendrá una excepción en mayo con la primera carrera de la historia en Miami, por lo que Leclerc desea seguir al frente.

Las primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia fueron de menos a más para el de Ferrari, pues subió de la segunda plaza, a más de medio segundo de Sainz, a la cabeza de la tabla de tiempos en la tarde de Melbourne.

"Un día complicado, especialmente en los Libres 1 para mí, aunque mejoramos un poco trabajando en el coche, y espero que demos otro paso adelante mañana", dijo el monegasco. "Ha sido un viernes difícil, pero en los Libres 2 he mejorado en conducción".

El piloto del equipo de Maranello también compartió sus impresiones sobre el efecto porpoising, que tanto está afectando a las escuderías en este 2022: "No creo que esté relacionado con el combustible, pienso que depende más de la pista. En Bahréin lo sufrimos un poco, en Yeda algo menos, y ahora un poco más".

"No es tan agradable, pero estamos trabajando en ello", continuó el líder del mundial. "Por ahora, no es una limitación para el tiempo por vuelta, es solo para la comodidad en las rectas, aunque no estoy aquí para tener un coche que sea cómodo, sino para tener uno rápido, y por ahora tiene buena pinta".

Charles Leclerc pudo terminar por delante de los dos coches de Red Bull, los que, en un principio, deberían ser los rivales por el título en el presente curso de la Fórmula 1, pero no se fía de ellos: "Pienso que hoy tenían más de lo que han demostrado, solo que no lo han puesto en la vuelta. Max [Verstappen] tuvo algo de tráfico, creo que fue en su intento de clasificación, así que va a estar muy reñido".

"Tendremos que maximizar nuestro coche para salir en la pole position. No creo que nadie haya empujado al máximo en su giro, la clasificación es mañana, cuando esperamos tener una buena actuación. ¡Vamos por ello!", insistió Leclerc.

El piloto de 24 años también comentó cómo eran las modificaciones del circuito de Albert Park para mejorar el espectáculo y los adelantamientos: "Estaba bastante resbaladizo, pero siempre pasa aquí los viernes, porque, obviamente, no hemos estado pilotando durante dos años".

"Así que se necesita un poco de tiempo hasta que la pista mejore y consigamos el agarre final para la clasificación, pero en general ha sido una jornada bastante positiva", sentenció el de Mónaco.