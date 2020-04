Por qué la misión de Vettel con Ferrari aún no terminó

Hay mucho que decir sobre la temporada 2010 de Fórmula 1, mirando diez años atrás. Hubo choques entre compañeros de equipo y órdenes de equipo, acción con pista mojada y accidentes de alto perfil.

Pero una característica que realmente se destaca, con la sabiduría engreída de la retrospectiva, fue la forma en que la lucha por el título fluyó a través de múltiples equipos -Ferrari, McLaren y Red Bull- y pilotos -Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber y Sebastián Vettel. Pocas temporadas desde entonces pueden presumir de una lucha tan abierta.

Por Diego Mejía: Vettel, su amuleto y un dedo cortado en China 2009

El ganador, coronado en la última carrera, que había comenzado la definición en la tercera posición del campeonato, fue Vettel. A los 23 años y 134 días de edad fue, y sigue siendo, el campeón mundial más joven de la F1.

En las nueve temporadas que siguieron a su primer título, Vettel se convirtió en uno de los dos pilotos que definieron esa época. El otro es Hamilton, cuyos cinco títulos en seis años le han permitido superar los cuatro campeonatos de Vettel, que el piloto alemán consiguió en años consecutivos entre ese logro de 2010 y finales de 2013, cuando estableció un récord de victorias consecutivas y empató el récord de Michael Schumacher de 13 triunfos en una temporada.

Ambos pilotos han hecho cambios de equipo que definieron sus carreras, con la mudanza de Hamilton de McLaren, el equipo que lo llevó a la F1, a Mercedes previo al inicio de la era turbo-híbrida que las Flechas de Plata han dominado hasta ahora. El propio movimiento de Vettel del equipo que lo formó, Red Bull, lo llevó a Ferrari, una decisión que emuló al héroe de Vettel, Schumacher.

Para cuando Vettel ganó su último título, se había establecido como el piloto más joven en ganar múltiples campeonatos mundiales. Pero incluso antes de haber conseguido su primera corona, en aquella suntuosa temporada de 2010, Vettel había dejado su huella en la historia de la F1 como el ganador más joven de un gran premio y el que más podios ha conseguido, el más joven en conseguir puntos (lo cual logró en su debut en el Gran Premio de EE.UU. de 2007 con BMW Sauber), el piloto más joven en liderar un gran premio de F1 y el más joven en conseguir una pole.

Pero en el año 2020, mientras la F1 espera y avanza en sus planes para iniciar su temporada en medio de la pandemia del coronavirus, Vettel sólo posee el último de esos logros (no relacionados con títulos). En 2010, fue el prometedor campeón que se enfrentó a los favoritos establecidos, Alonso y Hamilton, así como a los confiables Webber y Button. Ahora hay una nueva cosecha de jóvenes superestrellas listas para tomar el centro del escenario.

Max Verstappen le sacó a Vettel el récord de ganador más joven en la F1, así como la marca del más joven en llegar al podio, en sumar puntos y liderar una carrera, mientras que Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Italia en su primer intento como piloto de Ferrari, una victoria en rojo que Vettel persigue desde 2015 (aunque, por supuesto, se hizo famoso al ganar en Monza con Toro Rosso en 2008 y lo hizo de nuevo con Red Bull en 2011 y 2013). Luego están Carlos Sainz Jr, Esteban Ocon, George Russell, Lando Norris, Alex Albon y Pierre Gasly. La última generación de la F1 ha llegado con fuerza.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Actualmente Vettel, si bien sigue siendo el punto de referencia de Ferrari, ya que es un probado campeón del mundo que ha llegado a la cima mientras que Leclerc sigue trabajando para llegar a esa cima, es el cuarto piloto más viejo de la parrilla con 32 años, detrás de Kimi Raikkonen (40), Hamilton (35) y Romain Grosjean (33). Eso no es de ninguna manera un menosprecio, estos son los años dorados de Vettel. Y la longevidad de la carrera de muchos pilotos en el deporte motor demuestra que todavía hay mucho potencial de éxito en esta etapa de su trayectoria.

Lo que es diferente es que Vettel y el resto de su generación son ahora la referencia, los objetivos a ser cazados, y no los disruptores que vienen con una oleada de impulso de las fórmulas promocionales.

El lugar de Vettel en la F1, y sus pensamientos sobre lo que lo impulsa ahora, fueron algunos de los temas que el piloto de Ferrari conversó con Roberto Chinchero, de Motorsport.com, en la previa del cancelado GP de Australia de marzo pasado.

Cuando se le preguntó si su referencia había cambiado después de ganar su primer título, Vettel respondió: "Cuando tienes 15 años y haces karting, tu perspectiva es muy diferente a cuando tienes 30. Así que eso es algo que la vida nos enseña".

"Algunos lo aprenden antes, otros después, otros nunca. Pero eso también puede no ser algo malo. No me malinterpretes, creo que depende de quién eres, qué tipo de persona eres, qué es importante para ti y así sucesivamente".

"Pero, por supuesto, sería ignorante pensar que la Fórmula 1 es el centro del universo y del mundo, y que todo gira alrededor de la F1. Creo que teniendo tres hijos y (teniendo) una cierta edad, creo que soy lo suficientemente mayor para entender, y este no es el caso".

"Habiendo dicho eso, con seguridad, esta es mi pasión, por lo que esta es una gran parte de mi vida, juega un papel muy central".

"Es algo que la vida te hace. Es la experiencia que obtienes y así sucesivamente. Así que, ya sabes, también es justo decir que hace 15 o 10 años para mí no había nada más que carreras. Todo se centraba en esto. Ahora, como dije, las cosas han cambiado un poco, lo que no significa que mi pasión se haya reducido, en absoluto, pero, seguro que puedes ver más".

"Tu horizonte crece y simplemente eres consciente de que están pasando más cosas. Así que obviamente desde entonces, tuve 10 años para ver el mundo y viajar por él, gracias a mi trabajo, y para pensar en lo que está pasando y en lo que está cambiando. Y luego tienes otros intereses que también están creciendo. Uno madura, ¿sabes?"

Charles Leclerc, Ferrari, y Sebastian Vettel, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De cara al comienzo de la temporada 2020 -sea cuando sea en estos tiempos desafiantes, inciertos y siempre cambiantes- Vettel suma 240 carreras en la F1. Para cuando comenzó su primera campaña para ganar el título había disputado 43 carreras.

Antes de lo que debería haber sido su 13° participación en Albert Park -una pista en la que ha ganado tres veces, una para Red Bull y dos para Ferrari- Vettel reflexionó sobre cómo se siente al acercarse un fin de semana de carrera ahora que ha pasado de ser un joven prometedor a un campeón establecido.

"Hay similitudes, pero es diferente", explica. "Lo que quiero decir es que, obviamente, estaba mucho más nervioso en cierto modo en aquel entonces, porque no sabía lo que se avecinaba. En mi primera carrera aquí, no conocía realmente la pista, así que (había) muchos interrogantes".

"Pero ahora es obviamente un poco diferente. Conoces la pista y después de 10 años te das cuenta, 'he hecho esto antes'. Obviamente esto te da una cierta confianza, pero en la clasificación y en la carrera, estoy entusiasmado".

"Y eso también es algo importante. Creo que si ya no siento esa emoción, y el nerviosismo, entonces es cuando ya no te importa".

"Ahora, en la preparación, probablemente estoy más relajado porque tienes una rutina. Llegando al momento en que todos estamos en la parrilla es cuando te das cuenta: ahora es el momento y ahora es cuando importa. Y eso sigue siendo muy emocionante".

No es sólo Vettel el que ha cambiado desde su primer título, la naturaleza de la F1 también es diferente. Además del cambio de dueños de CVC y el régimen de Bernie Ecclestone a Liberty Media y la administración de Chase Carey/Ross Brawn, los autos y las reglas han cambiado.

Vettel hizo su debut en los monoplazas más livianos de finales de los 2000, equipados con motores V8 y mucha carga aerodinámica. Obtuvo sus títulos en los autos de principios de la última década, llenos de carga y a menudo antiestéticos, y en la última temporada de los duraderos neumáticos Bridgestone previo al cambio a los Pirelli de más degradación utilizados desde 2011.

El DRS llegó durante la seguidilla de campeonatos de Vettel, cuando se introdujeron los primeros sistemas híbridos. La temporada 2014, que puso fin a los años de título de dominio del piloto alemán, trajo el enorme cambio a los motores turbo-híbridos V6 y luego, en 2017, los coches fueron tuvieron nuevos cambios fundamentales. Esta vez recuperando carga aerodinámica para reducir los tiempos de vuelta e hicieron que la F1 fuera más rápida.

Después de todo el cambio, hay un aspecto que Vettel quisiera que sea diferente: "Creo que los autos son fenomenales en cuanto a la carga aerodinámica, y es ridículo cuánta carga aerodinámica tenemos y cuán rápidos y veloces son los coches en las curvas a media y alta velocidad".

Sebastian Vettel, Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Pero a baja velocidad se puede sentir el peso. Eso es algo... cuando giras el auto de un lado a otro en una chicana u horquilla, es realmente [notable]. Los autos son, en mi opinión, demasiado pesados".

"Creo que podríamos deshacernos de parte de la carga aerodinámica, no la necesitamos, pero prefiero que los autos sean más ligeros. En general, seguiríamos teniendo el mismo tiempo de vuelta, probablemente incluso más rápido".

"Esa es la dirección que se produjo debido a la unidad de potencia y todos los extras que vienen con ella. Obviamente, algunas de ellas son medidas de seguridad, que no quieres quitar. El halo por sí solo pesa como 10 kilos".

"Podrías hacerlo tal vez un poco más ligero, y aún así ser tan fuerte. Pero lo que estoy diciendo es que algunas cosas probablemente es justo que tengamos los kilos. Otras cosas se pueden debatir. Pero creo que al recordar estos autos (de años pasados), seguro que fue una gran sensación tener sólo 600-620 kilos. Ahora el mínimo al que llegas es de 750 kilos".

El futuro de Vettel en la F1 fue objeto de muchas especulaciones durante el invierno europeo, ya que su actual acuerdo con Ferrari se acabará a finales de este año. Comenzó 2019 como la "prioridad" del equipo, como dijo el jefe de la escudería, Mattia Binotto, antes de iniciar la temporada pasada, pero terminó quinto en el campeonato de pilotos -su peor resultado en Ferrari- y detrás de Leclerc tanto en victorias como en poles, además de que su compañero de equipo terminó un lugar por encima suyo en el certamen.

Había algunas teorías de que Hamilton, quien también finaliza su contrato con Mercedes después de 2020, podría tratar de hacer otra movida en su carrera e irse a Ferrari. Pero en la presentación del monoplaza de Ferrari para 2020, Binotto buscó reforzar la posición de Vettel para permanecer al lado de Leclerc, quien ahora tiene un contrato con el equipo hasta finales de 2024.

"Seb es nuestra primera opción en este momento", dijo Binotto. "Y obviamente es algo que estamos discutiendo con él y seguiremos discutiendo, pero él es ciertamente nuestra primera opción, nuestra preferencia en este momento".

Pero la extensión del contrato de Leclerc indica que Ferrari lo ve como su futuro, de ahí el compromiso a largo plazo. Cuando Vettel y Binotto hablaron ante los medios de comunicación durante una conferencia de prensa oficial a sala llena en las pruebas de pretemporada en febrero -se habían extendido rumores por todo el paddock de que Vettel podría estar a punto de anunciar su retiro. Pero no lo hizo y dijo: "Estamos muy ocupados con otras cosas y por lo tanto ahora mismo yo diría que cero (en términos de pensar en un nuevo contrato)".

Sin embargo, cuando se trata de mirar hacia adelante -no sobre su actual situación contractual, sino sobre su lugar en el deporte motor y el mundo más adelante- Vettel reconoce "esto es algo en lo que, naturalmente, empiezas a pensar y en lo que yo he pensado".

"También es algo que empiezas a cuestionarte a ti mismo", continúa, "cuando tienes 30 o 32 años más que cuando tienes 20. '¿Dónde estarás dentro de 10 años?' Porque con 20 todo o nada podría ser diferente, con 30 creo que, dado el hecho de que estoy en el deporte, mi tiempo es limitado".

Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Así que puedes ver que algo viene hacia ti, incluso si no quieres. Sería estúpido de alguna manera ignorar eso, pero eso no significa que todos los días me despierte y me pregunte: '¿Qué haré en cinco años?' Estoy bastante relajado. Creo que estoy en una posición muy afortunada de poder intentar hacer muchas cosas, una vez que haya decidido dejar de correr en la F1".

"Tal vez competir en otra cosa, tal vez hacer algo diferente en el deporte motor o hacer algo completamente diferente fuera. Un nuevo desafío. Tengo algunas ideas, pero no me he decidido. Todavía estoy aquí (en la F1), obviamente."

La perspectiva de que Vettel pruebe Le Mans y el Campeonato Mundial de Resistencia -donde Ferrari tiene una presencia oficial en las clases GTE- es tentadora, como lo sería cortar los lazos con la marca italiana y forjar su propio camino en campeonatos como la Fórmula E o IndyCar.

Este último plantea un punto interesante. Tal vez Vettel seguirá el camino de Alonso para ir en busca de la triple corona del deporte motor. Después de todo, como Alonso, como campeón del mundo de F1 y ganador del GP de Mónaco, califica para ir por ese honor...

Pero mientras que estos escenarios potenciales emocionarían a aficionados y observadores, parece que no va a dejar la F1 todavía. De hecho, dadas las afirmaciones de Binotto, puede que siga formando parte del equipo Ferrari durante algún tiempo.

Aunque se enfrenta a una competencia cada vez más dura por parte de Leclerc -que sólo necesitó dos carreras para demostrar que no aceptaría un papel de piloto de apoyo en 2019, con su decisión para retomar el liderazgo en los primeros momentos del GP de Bahréin- una renovación le daría a Vettel más tiempo para cumplir su "misión".

El objetivo es el mismo que se fijó antes de 2015 cuando firmó por Ferrari: ganar el campeonato mundial con la escudería italiana, como hizo Schumacher tras su mudanza de Benetton para 1996.

Hay más de algunas similitudes entre sus problemas iniciales para ganar el título con Ferrari, pero incluso ante la demora para iniciar la temporada 2020, el dominio de Mercedes no parece que vaya a parar pronto. Schumacher, por su parte, podría haber ganado fácilmente dos títulos en 1997 y 1998 si las cosas hubieran funcionado de forma ligeramente diferente.

"Bueno, la misión sigue siendo la misma, porque no estamos en la cima", dice Vettel sobre su deseo de lograr el éxito final con su actual equipo.

Charles Leclerc, Ferrari, llega a la pista Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Obviamente Mercedes nos ha ganado los últimos años, así que la misión sigue en pie. Hicimos muchas carreras y tuvimos muchas experiencias, creo que hubo algunos momentos muy buenos. (Pero) hubo algunos momentos que no fueron tan geniales. Pero, como dije, la misión sigue ahí y el objetivo sigue siendo lograr la misión, ganar con Ferrari".

"La sensación es que hemos dado un paso adelante, pero la pregunta que tenemos es si es suficiente", dice Vettel sobre sus sensaciones iniciales con la SF1000. "Actualmente probablemente lo calificaríamos como un 'no', ya que vemos a Mercedes y Red Bull por delante, pero tendremos que esperar".

En un universo alternativo (y en conjunto más agradable) sin coronavirus, la temporada de F1 del 2020 ya tendría cuatro rondas disputadas de un calendario de 22 carreras. Pero, suponiendo que la realidad hubiera visto en las carreras un rendimiento como el de las pruebas invernales, entonces Ferrari habría iniciado con el tercer auto más rápido.

De hecho, el diseño "extremo" de la SF1000 -según dijo Binotto- significa que generó más resistencia al aire en las pruebas invernales, y la sensación de viendo el auto desde fuera es que da a sus pilotos problemas de subviraje, algo que no juega a favor del estilo de Vettel.

Luego hubo un acuerdo con la FIA sobre la unidad de potencia de Ferrari. Todo lo cual se sumó a que el equipo quedó desanimado con las pruebas en Barcelona. Si eso fue un engaño extremadamente elaborado, aún está por verse ya que todo quedó detenido ante la crisis del coronavirus.

Pero por lo tanto parece que si finalmente va a lograr su objetivo y convertirse en el primer campeón mundial de Ferrari desde que Raikkonen ganó el título en 2007, Vettel necesitará que su equipo revierta un déficit que insiste en que está ahí, comparado con Mercedes y Red Bull, que no ha terminado segundo en el campeonato de constructores desde 2016.

También vale la pena recordar aquí que, gracias al caos que el COVID-19 ha causado en el calendario de la F1, los autos actuales se volverán a utilizar en 2021, con algunas partes congeladas para su desarrollo. Esto tiene por objeto aliviar la carga financiera de los equipos a tener que desarrollar los monoplazas para el cambio reglamentario que pasó para 2022, pero también significa que cualquier problema fundamental con el coche actual podría ser una desventaja por más tiempo.

"Tal vez nos sorprenda de manera positiva. Pero no importa lo que sea, este será nuestro punto de partida y luego iremos desde allí. El desafío será ser el equipo que tenga los mayores avances en el desarrollo a lo largo de la temporada - porque dado que la temporada será tan larga, [con] algunas carreras pospuestas, será cada vez más importante".

"Puedes ganar (la primera) carrera y dominar, y dominar la siguiente, pero no significa nada si no eres tan fuerte en la última carrera".

Incluso si Ferrari puede dar vuelta el potencial de la SF1000, la posición de Leclerc como joven superestrella en ascenso logrando poles y victorias podría hacer aún más difícil a Vettel lograr su misión. La tensión en Ferrari el año pasado se cristalizó después de Monza, donde Vettel dijo que Leclerc había hecho caso omiso a una instrucción para darle rebufo a su compañero de equipo en aquel caótic final en la clasificación.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90 lock up Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Luego Vettel sacó provecho de la decisión estratégica de Ferrari en Singapur, que enfureció a Leclerc, y las órdenes de equipo complicaron las cosas nuevamente en Rusia. Este tercer incidente probablemente le costó a Ferrari la victoria de que el retiro de Vettel desencadenara un Virtual Safety Car que permitió a Hamilton tomar la delantera.

Pero fue el incidente en Brasil lo que resumió las cosas. Leclerc atacó a Vettel con un movimiento audaz en la primera curva de Interlagos, y luego Vettel pareció tener impulso para atacar a su compañero de equipo en la recta siguiente, lo que terminó en un roce que dejó a ambos fuera de la carrera.

Los aficionados y la prensa están muy interesados en cómo se desarrollará el próximo capítulo de su rivalidad, pero Vettel insiste en que "no es tan importante, si tengo cinco puntos más o menos [en comparación con Leclerc]".

"Lo importante es que vamos en la dirección correcta como equipo", agrega. "Obviamente el año pasado fue un paso atrás, porque no éramos tan fuertes como los años anteriores. Hay razones, las que tenemos que entender y asegurarnos de eliminar para volver a progresar. Entonces cinco puntos arriba o abajo, seguro en el momento que me importa, pero realmente todo nuestro objetivo aquí es asegurarnos de que Ferrari vuelva a la cima".

A diferencia de Hamilton, Vettel comenzó su carrera en la parte media de la F1, con lo que entonces se llamaba Toro Rosso. Raikkonen optó por prolongar su carrera en la F1 volviendo al equipo donde comenzó, Sauber (ahora Alfa Romeo), después de perder su lugar en Ferrari a manos Leclerc. ¿Consideraría Vettel un movimiento similar?

"No lo sé, realmente no lo sé. Estuve en la parte media cuando empecé con Toro Rosso, y al principio de Red Bull, que muy rápidamente se convirtió en un verdadero equipo ganador. Pero cuando empecé con Toro Rosso, el primer año buscábamos P17-P15. No estábamos luchando por mucho".

"El año siguiente [2008] fue increíble, porque fuimos capaces de luchar por más. Estábamos alrededor P12, entre los 10 primeros, entre los 10 primeros regularmente al final del año. Cuando empiezas desde ahí, obviamente el top 10 significa mucho para ti y el top 5 es increíble".

"Cuando pasas diez años entre los cinco primeros, volver al P15 no se siente lo mismo. Mientras que si eres P15 por primera vez porque has sido P18 antes de eso, es lo más grande de la historia. No creo que puedas dejar de ver por lo que has pasado".

"Creo que si tomas a Kimi, por ejemplo, no va a ganar ahora (con Alfa Romeo). Creo que le encantaría, si pudiera elegir, le encantaría ir a por la victoria. Pero sí, creo que también puedes buscar o ver el placer de conducir y correr".

Schumacher se ganó un lugar único en la historia de Ferrari con su seguidilla de cinco títulos a principios de siglo. Vettel desea hacer lo mismo, pero ya ha soportado más temporadas de decepción que su compatriota al principio de su carrera en Ferrari.

¿Cuál duele más?: Las diez derrotas más desgarradoras en la Fórmula 1

De todos modos Vettel sigue convencido de que su equipo tiene lo necesario para lograr su objetivo en común.

"Tenemos muchos jóvenes y grandes talentos en el equipo, grandes personas con grandes ideas, ideas creativas", explica. "Y es por eso que, en cierto modo, es una lástima que no hayamos tenido - en términos de resultados - ese logro aún".

"Pero es por eso que también el enfoque está ahí para seguir trabajando, hacer lo nuestro, porque creo que un día estaremos allí".

Sea cual sea el final de la carrera de Vettel, no hay duda de que se ha ganado el derecho a ser conocido como un grande de la F1. El segundo acto de su carrera en la máxima categoría hasta ahora ha tenido ciertamente más decepciones que triunfos, pero es una historia más convincente que su etapa -el dedo índice apuntando hacia arriba con alegría- de dominio con Red Bull.

Él es diferente, naturalmente más maduro que la nueva superestrella emergente que alcanzó esa sucesión de gloria. Pero no parece que su historia haya terminado todavía.

Si es capaz de eliminar los errores que han arruinado sus últimas campañas, ayudar a Ferrari a dar vuelta las cosas con la SF1000, y acabar con Leclerc y el resto de la nueva camada, así como superar finalmente la alianza Mercedes/Hamilton, entonces Vettel se habrá ganado un final digno de aquel triunfo inicial en 2010: victorioso contra todos finalmente.

Vettel cumplió 100 GPs con Ferrari en 2019 y estos son sus puntos altos y bajos: