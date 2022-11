¿Dónde se ubica Vettel en la lista de los más grandes de la F1?

Cargar reproductor de audio

Sebastian Vettel se retiró de la Fórmula 1 con 53 victorias y 57 poles en sus 299 participaciones en grandes premios del campeonato del mundo, y con cuatro títulos en su haber.

Estas estadísticas lo sitúan automáticamente en un grupo de élite de grandes pilotos -es imposible tener suerte para alcanzar ese nivel de éxito-, pero ¿dónde se ubica exactamente en el panteón de las leyendas de la F1?

Ahora que la ilustre carrera del alemán en la F1 ha llegado a su fin -¡a menos que Lewis Hamilton tenga razón en cuanto a que Vettel volverá algún día! - parece el momento adecuado para analizar su década y media en la cúspide del deporte, su impacto y sus puntos fuertes y débiles.

Vettel será recordado como uno de los grandes de la F1, pero ¿qué lugar ocupa? Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Las estadísticas básicas

Las 53 victorias de Vettel lo sitúan en el tercer puesto de la lista de pilotos con más victorias de todos los tiempos, sólo por detrás de Hamilton y Michael Schumacher, mientras que sus 57 poles lo colocan en un claro cuarto puesto, con Hamilton, Schumacher y Ayrton Senna con más. Con cuatro títulos mundiales, Vettel sólo ha sido superado por Schumacher, Hamilton (ambos con siete) y Juan Manuel Fangio (cinco), situándose junto a Alain Prost con cuatro.

Por supuesto, las carreras (y las temporadas) son más largas ahora (Fangio sólo participó en 51 pruebas del campeonato mundial), por lo que el porcentaje de éxitos proporciona una mejor forma de comparar a los pilotos de las distintas épocas.

Excluyendo las 500 Millas de Indianápolis, que fueron pruebas puntuables para el campeonato de F1 entre 1950 y 1960, sólo 15 pilotos han logrado hasta ahora un porcentaje de victorias del 15% o más en el campeonato del mundo. Vettel es uno de ellos, pero está más abajo en la lista que en el recuento de victorias:

Piloto Victorias Carreras Porcentaje Juan Manuel Fangio 24 51 47.1% Alberto Ascari 13 31 41.9% Jim Clark 25 72 34.7% Lewis Hamilton 103 310 33.2% Michael Schumacher 91 306 29.7% Jackie Stewart 27 99 27.3% Alain Prost 51 199 25.6% Ayrton Senna 41 161 25.5% Stirling Moss 16 66 24.2% Max Verstappen 35 163 21.5% Damon Hill 22 115 19.1% Sebastian Vettel 53 299 17.7% Nigel Mansell 31 187 16.6% Tony Brooks 6 38 15.8% Giuseppe Farina 5 33 15.2%



El porcentaje de victoria igualmente no cuenta la historia completa. No puede tener en cuenta el tiempo pasado en coches no competitivos ni la fuerza de las épocas en las que los pilotos competían, por lo que hay que tener en cuenta otros factores.

Como Motorsport.com ha revelado anteriormente, la F1 fue más competitiva durante partes de la era de Cosworth DFV en la década de 1970 y durante la década de 2000 antes de las regulaciones turbo-híbridas, en particular durante la congelación del motor a partir de 2007. Esto refuerza los casos de Jackie Stewart y de Hamilton y Vettel.

Por el contrario, las diferencias (tanto entre coches como entre pilotos) eran mucho mayores en los años 50, lo que debilita los argumentos de Fangio y Alberto Ascari. Esto no quiere decir que no deban estar en el debate -sólo se puede vencer a quien está ahí-, pero merece la pena tenerlo en cuenta al ver sus increíbles índices de aciertos.

Alonso y Hamilton destacan como los mayores rivales y talentos de Vettel en su generación Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Las referencias de la época

Cuando Autosport se planteó la cuestión del mejor piloto de todos los tiempos para las celebraciones de su 70º aniversario, se analizó los pilotos que definen una época. Se trata de los pilotos que, a través de las estadísticas y de las opiniones de sus compañeros y de las figuras clave, marcan la pauta.

Desde el inicio del campeonato mundial en 1950, esos pilotos son Fangio, Stirling Moss, Jim Clark, Stewart, Niki Lauda, Prost, Senna, Schumacher y Hamilton. Max Verstappen parece el candidato más probable para unirse a esta lista en los próximos años.

Este parece un punto de partida sensato a la hora de hablar de los más grandes de todos los tiempos, con la advertencia de que algunos otros pilotos -sobre todo Ascari, Gilles Villeneuve y Fernando Alonso- también deben ser considerados por sus lugares en la jerarquía durante sus carreras.

Vettel no estuvo a la altura de Hamilton y Alonso durante su etapa en la F1, aunque se podría argumentar que es el tercer piloto más fuerte de su generación. Tiene sentido seleccionar a estos tres porque, hasta el ascenso de Verstappen, habían ganado todos los títulos, excepto tres, desde el final de la era Schumacher; Kimi Raikkonen, Jenson Button y Nico Rosberg son los intrusos. Hay que situar a Vettel por encima de ellos, aunque cualquiera de esos tres podría ganarle en su día.

Aunque era demasiado inexperto en 2009 y se enfrentaba a una tarea demasiado ardua para alcanzar a Button, el líder inicial, Vettel aprovechó sus oportunidades en Red Bull a partir de entonces, consiguiendo cuatro títulos consecutivos. Su dominio sobre su compañero de equipo Mark Webber se extendió con el tiempo a medida que Red Bull se agrupaba en torno a él, hasta el punto de que Vettel ganó 13 carreras frente a las cero de Webber en 2013, y se adaptó bien al estilo de conducción contraintuitivo necesario para sacar lo mejor del concepto del difusor soplado.

En el lado negativo, Vettel tuvo más problemas con sus compañeros de equipo que con Hamilton o Alonso. Después de su carrera por el título, sufrió al ladode Daniel Ricciardo durante 2014 en el primer año de la era híbrida. Después, Vettel superó cómodamente a Raikkonen cuando ambos estaban en Ferrari (aunque quizás no tan ampliamente como lo hizo Alonso allí en 2014) antes de que Charles Leclerc le arrebatara la posición de número uno del equipo en 2019 y 2020.

Las derrotas de compañeros de equipo sufridas por Hamilton (ante Button en 2011, Rosberg en 2016 y George Russell en 2022) y Alonso (ante Button en 2015 y Esteban Ocon esta temporada) no son tan abultadas como las de Vettel en 2014 y 2020.

Las listas de los 10 mejores pilotos de Motorsport.com son un intento de crear una clasificación objetiva cada año, dadas las limitaciones de la maquinaria de cada piloto. Si miramos a 2008-21, el tiempo en que Vettel disputó temporadas completas en la F1, nos da otra forma de ver la época:

1° 2° 3° Fuera del top 3 Hamilton 8 3 1 1 Alonso 1 1 6 4 Vettel 2 1 2 9

Hay que tener en cuenta que Alonso no estuvo en la F1 en 2019 y 2020 y que tanto él (2005 y 2006) como Hamilton (2007) encabezaron la lista antes de la llegada de Vettel, lo que subraya sus reivindicaciones como los principales pilotos post-Schumacher. Robert Kubica (2008) y Ricciardo (2014 y 2016) son los únicos otros pilotos que han encabezado la lista en este período, con Verstappen siendo una fuerza creciente en los últimos años, ya que lidera la próxima generación.

Hamilton ha sido claramente el mejor en todo el período. Alonso también fue mucho más consistente que Vettel, con ocho apariciones entre los tres primeros en sus 12 años, en comparación con las cinco de Vettel en 14, aunque Sebastian encabezó la lista una vez más. A lo largo de sus carreras, Hamilton ha encabezado la lista nueve veces, Alonso tres y Vettel dos.

Aunque Vettel batió récords en la F1, también fue propenso a cometer errores, como su despiste en Hockenheim 2018 Photo by: Motorsport Images

Puntos fuertes y débiles

Todos los grandes nombres de la F1 tienen grandes carreras en su currículum y Vettel no es una excepción. Puede que no tenga tantas carreras contra viento y marea como Alonso, o ejemplos de recuperaciones como Hamilton, pero la victoria de Vettel en el GP de Italia de 2008 con Toro Rosso es una de las mejores carreras sobre mojado, y es capaz de dominar el circuito, como su éxito en el GP de la India de 2013.

Vettel incluso tiene una ventaja sobre Hamilton, ya que ganó para tres equipos diferentes, frente a los dos del británico. Mientras que forjar una relación a largo plazo y galvanizar un equipo se ha convertido cada vez más en la norma para los punteros de la F1, mostrar una habilidad para trabajar con nuevas personas y maquinaria, y seguir ganando, seguramente cuenta a favor de Vettel.

La debilidad en el combate rueda a rueda fue a veces una crítica injusta que se le hizo a Vettel durante su dominio en Red Bull. Ha demostrado en numerosas ocasiones, tal vez la más memorable en su avance del 24° al 3° puesto en el GP de Abu Dhabi de 2012, que es capaz de luchar en el pelotón. También debe ser considerado como parte de la generación -junto con Alonso, Button, Hamilton y Raikkonen- que mejoró la calidad del combate en pista después de algunas maniobras dudosas de algunos de sus predecesores.

Sin embargo, cuando Vettel se enfrentó rueda a rueda con Hamilton en sus luchas por el título en 2017 y 2018, fue el piloto de Mercedes el que normalmente salió mejor parado y Vettel pasó demasiado tiempo de esta última campaña encarando el camino equivocado.

Vettel también cometió un error de apreciación en la salida del GP de Singapur de 2017, desencadenando un accidente con varios coches, y mostró una debilidad al salirse mientras lideraba el GP de Alemania de 2018, en un día en el que empezaba a liderar el campeonato y con 13 puestos de ventaja sobre Hamilton en la parrilla.

También hubo algunos momentos de perder el control en los que su habitualmente acertado juicio salió por la ventana. Tanto su choque en el GP de Turquía de 2010 con su compañero Webber como el contacto con Hamilton tras el coche de seguridad en el GP de Azerbaiyán de 2017 fueron innecesarios... y costosos.

En tiempos más recientes, demostró ser capaz de recuperarse de su problemático período final en Ferrari con algunas buenas conducciones en Aston Martin. Y ha mantenido la calma ante provocaciones importantes, como la maniobra de su compañero de equipo Lance Stroll en la carrera sprint de Interlagos.

Vettel ha sido una de las voces más destacadas en cuestiones medioambientales en los últimos años de su carrera en la F1 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Encontrando su lugar

Muy pocos pilotos pueden presumir de haber hecho mejorar el juego. Moss y Stewart puntúan por aumentar el nivel de profesionalidad, Lauda, Prost y Senna aportaron una increíble ética de trabajo y análisis, algo que continuó Schumacher, además de elevar el listón de la forma física.

Vettel no tiene un equivalente, aunque ser el primer piloto en ganar carreras y títulos para Red Bull le da un lugar especial en la historia de la F1. Al igual que Hamilton, su creciente madurez y confianza para defender lo que cree hacia el final de su carrera también podría significar que tiene un impacto en temas más amplios que el automovilismo.

En la pista, Vettel no fue el piloto que definió su época. Eso lo coloca inmediatamente en el muy buen lote de grandes pilotos detrás de los Nueve Grandes enumerados anteriormente. Verstappen está en una trayectoria que seguramente lo situará también por delante.

Alonso también tiene que ser considerado más alto en la lista de todos los tiempos, colocando a Vettel tercero dentro de su generación. Eso significa que hay que luchar con Jack Brabham, Nelson Piquet y Nigel Mansell entre el segundo y el tercer mejor piloto de su época.

Comparar a través del tiempo es siempre complicado y muy controvertido, por muy objetivo que sea el intento. En cierto modo, la comparación de los pilotos en segunda y tercera posición de sus épocas requiere incluso más matices que la de los pilotos punteros, ya que exige una evaluación de las diferencias entre ellos y los referentes, así como una mirada a la competitividad general de la época. Lo primero probablemente perjudica a Vettel en este debate, mientras que lo segundo lo eleva.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Vettel se encuentra probablemente entre los 20-30 mejores pilotos de F1 de todos los tiempos.

Esto no debe verse en modo alguno como un cumplido ambiguo. Casi 800 pilotos han comenzado una prueba del campeonato del mundo, 113 han ganado y sólo 34 se han hecho con el campeonato del mundo. Eso sin contar las decenas de pilotos que lo intentaron pero no lo consiguieron.

Vettel es un agradable aficionado a este deporte: ¿cuántos otros pilotos de F1 se presentarían con su propio coche de una época anterior a la suya, como hizo Vettel en Silverstone con un Williams FW14B? Su propio lugar en la historia de la F1 está asegurado y, una vez que se haya tomado un tiempo para reflexionar después de Abu Dhabi, nos encantaría saber dónde cree que debería estar en la lista de los mejores pilotos...

¿Dónde situarías a Vettel en la lista de los mejores pilotos de F1? Photo by: Sutton Images