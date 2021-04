Vettel quedó molesto por su eliminación en Q1 en Bahréin

La primera clasificación de la temporada 2021 de la Fórmula 1 fue muy apretada, en especial en la Q1 donde pilotos como Sebastian Vettel o Esteban Ocon necesitaron de un segundo intento para buscar un tiempo que les permitiera avanzar a la Q2 en Bahréin.

Sin embargo, el último intento de Vettel se vio frustrado por dos banderas amarillas, lo que significó que el cuatro veces campeón del mundo no pudo mejorar su mejor marca personal y languideció en el puesto 18.

Durante ese giro final, el cuatro veces campeón del mundo tuvo que reducir su velocidad en la curva 1 por el trompo protagonizado por el novato de Haas Nikita Mazepin.

Luego se encontró con otra bandera amarilla en la curva 8 provocada por Carlos Sainz, quien perdió momentáneamente la conducción de su Ferrari.

Posteriormente, Vettel admitió que estaba molesto con la forma en que se desarrolló su primera sesión de clasificación con Aston Martin, pero agregó que no tenía sentido entrar en pánico por su mala posición en la parrilla.

"Si entré en pánico ahora, no sería de gran ayuda", dijo Vettel a Sky Sports F1. "Estoy molesto y enojado, pero de alguna manera no fue nuestra culpa no lograrlo, pero tenemos que tomarlo y hacer lo que podamos para prepararnos para mañana”.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué sucedió desde su perspectiva, Vettel dijo que apenas tuvo tiempo de cruzar la línea de meta para su segunda vuelta cronometrada debido a que lo adelantaron en el sector final.

"Fue un desastre en el último sector de calentamiento. Crucé la línea con menos de un segundo y luego me encontré con dos banderas amarillas, así que no pudimos hacer mucho".

A pesar de un esfuerzo de clasificación fallido, Vettel dijo que se sentía más como en casa en su nuevo auto en comparación con los entrenamientos, pero admitió que su equipo no está "donde queremos" después de que su compañero de equipo Lance Stroll solo pudo lograr el décimo lugar en la parrilla.

“En los entrenamientos no estaba muy feliz, hoy me sentía más contento, pero no logré la vuelta”, agregó el alemán.

"No estamos donde queremos. Además de eso, creo que todavía estoy aprendiendo, estamos intentando muchas cosas para entender mejor el coche”.

"Había potencial para ser mucho más rápidos y pienso que todavía tenemos mucho trabajo por delante”.

"Ojalá mañana tengamos una buena carrera. Creo que podemos subir un poco y veremos qué nos trae el día".

El director del equipo Aston Martin, Otmar Szafnauer, calcula que Vettel perdió "más de cuatro décimas de segundo" debido a las dobles banderas amarillas.

"Fueron dos banderas amarillas en la curva 1 y en la curva 8, por lo que naturalmente levantó el acelerador y perdió más de cuatro décimas de segundo", dijo Szafnauer.

"Es una temporada larga, y todavía tenemos mucho por hacer. Así que estará bien. Todavía está optimista sobre la carrera de mañana".

GALERÍA: mira imágenes de Sebastian Vettel en Bahréin

