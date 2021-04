Ser equipo B de Renault no está en los planes de Williams

El equipo de Grove está experimentando una transformación con los nuevos propietarios (Dorilton Capital) con la que pretende dejar la zona trasera de la parrilla.

A pesar de forjar una estrecha alianza técnica con Mercedes, que incluye el uso de cajas de cambios y la parte hidráulica del fabricante alemán por primera vez desde 2022, los últimos rumores hablan de una posible unión con Renault.

El nuevo CEO de Renault, Luca de Meo, tiene entre ceja y ceja mejorar el programa de la empresa en Fórmula 1, y ve posibles beneficios en forjar vínculos más cercanos con otro equipo.

Sin embargo, el CEO de Williams, Jost Capito, asegura que aunque su equipo está abierto a la posibilidad de crear una alianza técnica, y de hecho siempre necesitará alquilar un motor de otro fabricante, no quiere renunciar a su independencia.

Hablando sobre la idea de un futuro fabricante que se una a la Fórmula 1 con Williams, Capito dijo: "Si mejoramos y podemos mejorar los resultados, seremos más atractivos para los OEM (fabricante de equipo original) que lleguen a la F1, pero nuestro objetivo claro es seguir siendo un equipo independiente y no que nos compre cualquier otro equipo o fabricante".

“Williams siempre ha sido independiente y no un equipo A o B. Para nosotros, una escudería B es una que no tiene la propiedad independiente, o tiene alguna propiedad de un fabricante o de otro equipo de Fórmula 1. Y en esa definición no queremos ser un equipo B".

"Queremos ser un equipo A, porque las carreras son nuestro negocio principal y deberían seguir siendo nuestro negocio principal y seguir independientes de un fabricante que decida entrar o salir. Eso pondría en peligro nuestra existencia".

Si bien los rumores sobre Renault sugirieron que Williams podría unirse a ellos desde 2022, Capito tiene claro que respetarán el contrato que tienen con Mercedes y todavía no hay ninguna intención de cambiar de socio.

"Tenemos una buena relación con Mercedes y tenemos contrato por un par de años más", explicó. "Y respetamos ese contrato, porque estamos muy contentos con la relación".

"No creo que en el futuro los equipos vayan a hacer sus propios motores, así que siempre necesitaremos un motor. Y luego aparte se puede discutir, ¿también compartimos la caja de cambios?"

"Los motores y las cajas de cambios los fabrica juntos el fabricante, por ejemplo Mercedes. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de que tiene sentido tener todo su tren motriz en 2022".

"Pero aun así lo vemos como algo independiente. Independiente es cuando puedes elegir los socios con los que deseas trabajar".

