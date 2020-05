Por qué el alguna vez poderoso equipo Williams F1 está en venta

El equipo de Fórmula 1 ha tenido muchas dificultades en los últimos años y ha tratado de equilibrar sus ingresos con el aumento de los gastos. Lo primero ha sido inevitablemente impactado por el pobre desempeño en la pista, que lo ha llevado a caer desde el tercer lugar en el Campeonato Mundial logrado en 2015 hasta el último puesto en 2018 y 2019.

Es una dura realidad de la F1 que los resultados equivalen a ingresos. Una vez que no estás rindiendo en la pista se establece un círculo vicioso mientras luchas por encontrar la financiación con la que mejorar tu posición competitiva.

Frank Williams compartió originalmente la propiedad del negocio con Patrick Head, y siempre se ha resistido a vender el equipo como una entidad completa.

No le han faltado ofertas a lo largo de los años, pero era el negocio familiar, y no tenía intención de dejarlo ir -aunque finalmente Head decidió que era el momento de vender.

Toto Wolff adquirió una participación en 2009, y después de que el austriaco transfiriera su atención a Mercedes fue posteriormente comprada por el empresario estadounidense Brad Hollinger, que sigue siendo un accionista importante, con alrededor del 17%.

En 2011 Williams comenzó el proceso de salida al mercado de valores en la bolsa de Frankfurt con un 20% de la empresa inicialmente puesto a disposición, utilizando algunas acciones propiedad de Sir Frank, pero con la mayoría de la participación original del cofundador Head.

En diciembre de 2019 se produjo una importante reestructuración y una afluencia de efectivo cuando se vendió la exitosa división de Ingeniería Avanzada, conservando el Grupo Williams sólo una participación minoritaria de esa parte de la compañía.

Williams no es el único equipo de F1 abierto a nuevas inversiones, o incluso a nuevos propietarios. Sin embargo, como empresa que cotiza en bolsa tiene responsabilidades legales adicionales, y especialmente el requisito de transparencia en materia financiera.

Por lo tanto, el comunicado del viernes, que en efecto puso el equipo a la venta como una empresa en marcha de una manera muy pública y muy inusual.

Se señaló: "Las opciones que se están considerando incluyen, pero no se limitan a, la obtención de nuevo capital para el negocio, la desinversión de una participación minoritaria en el WGPH (n.d.l.r Williams Grand Prix Holding), o la desinversión de una participación mayoritaria en el WGPH incluyendo una venta potencial de toda la empresa".

"Aunque todavía no se han tomado decisiones sobre el resultado óptimo, para facilitar las conversaciones con las partes interesadas, la empresa anuncia el inicio de un 'proceso de venta formal'".

Agregó: "Cualquier parte interesada que participe en el proceso formal de venta deberá firmar un acuerdo de no divulgación con el WGPH en términos satisfactorios para el consejo del WGPH".

"La empresa tiene la intención de proporcionar a dichas partes interesadas cierta información sobre el negocio, tras lo cual se invitará a los interesados a presentar sus propuestas".

La noticia llegó en paralelo con los resultados financieros de Williams de 2019. Después de un sólido 2018 hubo un descenso, con los ingresos del Grupo cayendo de 176,5 millones de libras esterlinas a 160,2 millones de libras esterlinas -y que todavía incluía las cifras de la división de Ingeniería Avanzada.

Las cifras específicas para el equipo de carreras fueron pobres, con ingresos que cayeron de 130,7 millones de libras esterlinas a 95,4 millones de libras esterlinas -una enorme discrepancia interanual, incluso teniendo en cuenta los resultados en la pista que afectan a los pagos en premios de la F1.

Tal vez lo más revelador por parte del CEO, Mike O'Driscoll, fue que el equipo "también ha notificado la terminación de su relación con su patrocinador principal, ROKiT, y un patrocinador importante, ROK Drinks".

Anunciado en febrero del año pasado, el acuerdo ROKiT parecía ser un boleto de ensueño. A finales de 2018 Williams había perdido un trato con Rich Energy a manos de Haas en el último minuto, y entonces ROKiT apareció de la nada.

Los números eran grandes, y el jefe Jonathan Kendrick -un ex hombre de neumáticos de Goodyear que incluso había trabajado con Williams en 1978- parecía ser el socio ideal. Era un entusiasta de la vieja escuela que no se preocupaba por los malos resultados a corto plazo. El trato se extendió más tarde hasta 2023, lo que sugiere que todo estaba bien. Claramente las cosas no fueron según lo planeado, como indicaba el aviso de terminación.

Esa situación no ha ocurrido de la noche a la mañana, así que debe haber estado entre bastidores durante los últimos meses. En otras palabras, el equipo sabía que era probable que terminara su acuerdo con su socio principal y mayor patrocinador, a la vez que el COVID-19 se puso en marcha y carrera tras carrera comenzó a ser aplazada o cancelada, con un impacto inmediato en los ingresos de su fondo de premios de la F1. Fue una tormenta perfecta.

El mes pasado la compañía negoció un importante préstamo por parte de Michael Latifi, padre del piloto Nicholas, para ayudarla a navegar en esa tormenta.

El hecho de que más de 100 monoplazas históricos de Williams fueran puestos en la lista como garantía -junto con sus edificios y la planta- fue de alguna manera un símbolo de los problemas que este antes poderoso equipo ha estado enfrentando últimamente.

Latifi es un socio muy comprensivo que obviamente tiene buenas razones para ver que la organización se mantenga saludable. Como dijo la subdirectora del equipo Claire Williams a Motorsport.com: "El paquete de préstamos nos proporciona los recursos que necesitamos para seguir adelante".

Es interesante notar el momento del anuncio hecho el viernes. Durante los últimos cinco años, los resultados anuales de la compañía han sido publicados el 27, 11, 5, 20 y 5 de abril.

Este año esos números llegaron muchas semanas después, dando a la compañía un respiro para considerar sus opciones futuras, finalizar el préstamo de Latifi, y ganar claridad en la situación de ROKiT.

Con una sincronización muy útil esta semana también trajo la confirmación formal de la reducción del tope de gastos de la F1 y otras medidas que crean un futuro más brillante para todos los equipos, permitiendo a Williams presentar algunos aspectos positivos junto con las malas noticias.

Es significativo que el CEO O'Driscoll haya reconocido formalmente los cambios en las reglas: "Confiamos en que la visión y los planes a largo plazo de Liberty Media, incluyendo el primer tope de costos para el deporte, ofrecerá un campo de juego más nivelado para 2021 y más allá, en el que todos los equipos puedan competir de manera más justa".

Recuerden también que los equipos tienen que firmar un nuevo Acuerdo de la Concordia en los próximos meses, comprometiéndose a otros cinco años más en el deporte. Es lógico evaluar todas las opciones futuras antes de hacerlo.

El inconveniente es que gracias al COVID-19 este no es un buen momento para vender nada, no importa si es un equipo de carreras. Y estar en una posición en la que se ha hecho público que hay que hacer algo no es quizás la mano más fuerte con la que empezar las negociaciones.

Además, la gente rica que podría estar interesada en ser dueña de un equipo de F1 puede no ser tan rica ahora como lo era hace unos meses, y se enfrentan a las mismas incertidumbres que todos los demás.

Todavía hay compradores potenciales por ahí. Sin embargo, en un momento en que otros equipos están potencialmente en juego, y por definición están todos más arriba en la parrilla, es poco probable que Williams sea la primera opción para aquellos con dinero para gastar. Es simplemente un reflejo del reciente rendimiento de la pista, y el nivel de ingresos en curso tanto de los acuerdos de patrocinio existentes como del fondo de premios de la F1.

Sin embargo, con el respaldo adecuado Williams todavía tiene mucho que ofrecer, y el hecho de que una organización con tal historia esté potencialmente disponible como una entidad completa por primera vez tendrá mucho atractivo. Tiene unas instalaciones bien equipadas, con mucha gente buena y experimentada.

Cualquier inversor también sabe que las nuevas regulaciones de límites de costos significan que los equipos menos financiados pueden ahora al menos aspirar a cerrar la brecha - y que los grandes jugadores no pueden simplemente seguir gastando para alcanzar el éxito. Además, el nuevo Acuerdo de la Concordia permitirá una distribución más justa de los ingresos a partir de 2021.

Esperemos que el comprador o inversor adecuado, alguien con el compromiso y la visión de llevar a Williams a la parte alta de la parrilla una vez más, esté ahí fuera. Podría ser que ya se estén llevando a cabo conversaciones serias, aunque la puerta ya se ha abierto formalmente para que cualquier parte interesada pueda echar un vistazo.

Latifi Sr. es un candidato obvio. Sin embargo, hay una gran diferencia entre un préstamo y la inversión -y el canadiense ya hizo un gran compromiso cuando compró el 10% de McLaren.

Williams está claramente en una situación difícil, pero esto no es una liquidación por incendio sólo un paso adelante de la llegada de un administrador. Es un intento controlado de ver cuáles son las opciones que hay, y se está haciendo a tiempo, dado que Claire insiste en que hay un presupuesto completo para esta temporada.

"No creo que sea desesperación", dijo. "Creo que es lo correcto y prudente. Y Williams, como familia, siempre ha puesto a nuestro equipo de F1 en primer lugar".

"Y siento realmente que la búsqueda de inversión interna en esta coyuntura está absolutamente en línea con esa filosofía que siempre hemos tenido para proteger el futuro de nuestro equipo, para proteger a la gente que trabaja para nosotros".