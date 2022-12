Wolff convencido de que Hamilton seguirá hasta 2024

Cargar reproductor de audio

Al final de la próxima campaña, la colaboración de Lewis Hamilton con Mercedes será la más larga en la historia de la Fórmula 1, desde cualquier punto de vista: 11 temporadas (tantas como Michael Schumacher y Ferrari) para un total de más de 220 largadas en Grandes Premios. Y puede que no haya terminado.

El contrato firmado por Hamilton con Mercedes a principios del verano de 2021 terminará a finales de 2023, justo antes del 39 cumpleaños del siete veces campeón del mundo. Sin embargo, a pesar de una primera temporada sin ganar en 2022, el interesado no parece tener prisa por pensar en retirarse, y se espera que las negociaciones para un nuevo acuerdo se lleven a cabo este invierno, revela Toto Wolff en el podcast Beyond the grid.

Cuando se le preguntó si confía en que Hamilton se extenderá, el jefe de Mercedes AMG F1 respondió: "Absolutamente. Lewis es parte del equipo, y el equipo es parte de Lewis. No hay razón para no continuar".

Wolff añade: "Uno de sus puntos fuertes es que siempre tiene hambre de éxito. Siempre lo quiere. Es un gran deportista, pero también alguien extremadamente motivado y decidido".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Con seis títulos mundiales, 77 poles y 82 victorias al volante de las Flechas de Plata, Hamilton se ha convertido en líder de la escudería por su estatus pero también por su aportación, tanto que Toto Wolff lo considera miembro de la dirección de su camino.

“Por supuesto, está su participación en el desarrollo del auto y su presencia en la fábrica, pero creo que durante los fines de semana de carrera se convirtió en un verdadero ejecutivo, tal vez un poco como lo fue Michael [Schumacher] en ese momento, o incluso Tom. Brady en estos equipos de fútbol [americano] en los que te conviertes en más que un jugador, o más que un piloto”, explica el austriaco.

"Entonces eres emocionalmente parte del equipo, y definitivamente lo eres. Él no es, como solían llamarlos, un contratista: los pilotos entran, cobran y se van tan pronto como tienen una mejor oportunidad. Él ha sido con el equipo durante diez años, él es un miembro del equipo".

Wolff también revirtió la decisión de cambiar el nombre de la calle de la fábrica de Mercedes en Brackley, originalmente llamada Reynard Park, a Lauda Drive. Por lo tanto, se trataba de rendir homenaje a Niki Lauda, ​​tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 y presidente no ejecutivo del equipo desde 2012 hasta su muerte en 2019. Sin embargo, ¿habría apreciado la persona en cuestión tal atención?

“Felicitaciones a Bradley [Lord, director de comunicaciones] y al equipo de marketing por tener esta idea”, dice Wolff. "Nos reímos mucho, porque Niki lo habría encontrado ridículo. '¿Qué estás haciendo? ¿Qué importa?' Estaba lleno cuando lo inauguramos, y Niki habría dicho: '¿Por qué no estás trabajando?' Fue una buena manera de recordar a Niki y la persona que era".