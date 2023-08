Por qué los pilotos tropiezan con la curva impronunciable de Zandvoort

"Pídeles que repitan ese nombre", se rió Max Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó al neerlandés y a sus compañeros del top 3 de la clasificación, Lando Norris y George Russell, por qué la llamada curva Hugenholtzbocht del circuito de Zandvoort estaba causando tantos quebraderos de cabeza a lo largo del fin de semana.

La petición de Max Verstappen provocó esfuerzos débiles por parte de los otros dos. Pero los pilotos no solo tropezaron con la pronunciación holandesa del nombre oficial de la curva 3, sino también con su perfil único.

En una segunda sesión de entrenamientos libres en seco, Oscar Piastri estrelló su McLaren, y Daniel Ricciardo, con su AlphaTauri, siguió a su compatriota australiano hasta el muro cuando intentaba esquivarlo, sufriendo una fractura en la mano que le deja fuera de este gran premio, y quizá de los siguientes.

En la tercera sesión de entrenamientos del sábado, sobre mojado, Kevin Magnussen también chocó contra el muro a la salida de la curva. Sin embargo, Verstappen evitó por poco un destino similar en la curva 3, que por cierto, lleva el nombre de John Hugenholtz, el diseñador de circuitos neerlandés que también creó Suzuka, Zolder y el Jarama entre otros.

En las dos ediciones anteriores de la carrera en Zandvoort también se produjeron algunos incidentes en la curva 3, el más destacado fue la aparatosa salida de pista de Carlos Sainz en la FP3 de 2021.

Inicialmente, la curva Hugenholtzbocht se vio eclipsada por el peralte de la última curva (llamada Arie Luyendyk), una curva fácil que desde entonces se ha habilitado para el uso del DRS.

Pero hay varios factores que podrían explicar por qué la curva 3, a izquierdas, que parece una montaña rusa y que fue remodelada para el regreso de la Fórmula 1 con un peralte variable de seis a 18 grados para permitir diferentes trazadas, causó tantos problemas y ahora es posiblemente la característica más destacada del trazado del GP de Países Bajos.

"Sinceramente, no sé por qué me salí", dijo Verstappen sobre su susto en la FP3 después de conseguir la pole el sábado. "Ni siquiera estaba apretando. De repente perdí el coche. La última parte del peralte estaba muy resbaladiza por alguna razón, no sé si era goma o suciedad".

"La trazada en la salida era un poco diferente a la de en seco durante mucho tiempo. Creo que el nuevo asfalto era muy resbaladizo. Y quizá con el peralte, lo hacía un poco más complicado", dijo el de Red Bull.

Por su parte, George Russell cree que el nuevo asfalto de la curva la convertía en una "bolera" en mojado, mientras que Lando Norris añadió que el impresionante peralte de la curva invita a los pilotos a lanzarse a ella.

"Tienes la sensación de que puedes atacar mucho, pero cuando llegas a la inclinación pueden pasar muchas cosas", dijo el piloto de McLaren. "El agarre es bueno, pero empeora cuanto más te acercas a la salida. Tienes la sensación de que puedes pasarte muy fácilmente. Es un buen reto en ambas condiciones, pero todavía más en lluvia".

Cuando Motorsport.com le pidió que opinara sobre los factores que le llevaron a su costoso accidente en la FP2 cuando la pista estaba seca, Oscar Piastri dijo: "Creo que la forma en que tienes que atacar el peralte, obviamente, no es la transición más suave del mundo".

"Y con ese tipo de comportamiento extraño de los neumáticos en el coche, a veces reacciona de forma un poco diferente a lo que normalmente esperarías", comentó. "Obviamente, el muro está a un metro a la derecha, así que si te equivocas, como me pasó a mí, acabas mal. Esperas que haya agarre cuando entras en el peralte, quizá fui un poco ambicioso. Pero sí, sin duda es complicado".

Nico Hulkenberg opinó como el australiano, y dijo que el repentino cambio de dirección en la curva 2 solo aumenta el desafío, ya que desestabiliza el monoplaza en la entrada del peralte.

"Llegas a la cresta de la segunda curva, el coche se vuelve un poco ligero cuando pasas el peralte, entonces entras en compresión", dijo. "Y cuando entras en el peralte, donde la inclinación del circuito golpea el monoplaza, supongo que a la aerodinámica no le gusta demasiado y pierdes agarre durante una fracción de segundo. La sensación desde dentro del coche es bastante extraña y hace que esta curva sea todo un reto".

"Además, resulta que la mejor trazada ya está muy arriba, muy cerca de la barrera. Así que, si las cosas van mal, casi no tienes tiempo de reaccionar o de salvarlo", explicó el germano.

La pendiente gradual se diseñó específicamente para permitir múltiples trazadas, pero pronto quedó claro que la trazada preferida es la que se mantiene alta por el exterior, aunque algunos pilotos experimentaron con trazadas alternativas en mojado, ya que las marcas pintadas en la pista hacían que el borde del circuito patinara todavía más.

Pero sigue siendo una curva incómoda para el inicio de la carrera, donde los coches tienden a ir uno al lado del otro en la serpenteante recta hacia la curva 7 o Scheivlak, otro trabalenguas complicado para los que no hablan neerlandés.

"Creo que la primera vuelta es menos mala porque la gente tiene más margen, no vas tan rápido", dijo Hulkenberg, que saldrá 14º. "Hemos visto obviamente diferentes tipos de combinaciones, algunos van por abajo, otros van por arriba. Vamos a ver qué pasa".

