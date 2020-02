Correa: el informe de la FIA "deja más preguntas que respuestas"

El 31 de agosto de 2019 siempre será recordado como un día negro para la familia de la Fórmula 1 y sus categorías soporte. A causa de un accidente múltiple durante la segunda vuelta de la carrera principal de la Fórmula 2 en Spa, Anthoine Hubert (22 años) falleció, mientras que Correa sufrió lesiones que también pusieron en riesgo su vida.

La FIA inició una investigación inmediatamente después del suceso, cuyos resultados se publicaron el pasado viernes, cinco meses después. El informe clarifica que el auto de Correa golpeó al monoplaza "virtualmente parado" de Hubert a 218 km/h, después de que chocara con una barrera y se parara en medio del circuito, impactando con una fuerza máxima de 81,8G en el monoplaza del francés.

La FIA consideró que "no hay una sola causa específica, sino múltiples factores contribuyentes que dan lugar a la gravedad del accidente", y no encontró "ninguna prueba de que algún piloto no reaccionara adecuadamente en respuesta a la señal de bandera amarilla o a las circunstancias de la pista". Además, consideró que las reacciones de los comisarios, del control de la carrera y los servicios de rescate fueron "oportunas y buenas".

El informe completo: La FIA revela datos y causas del accidente mortal de Hubert

Correa se manifestó al respecto 48 horas después de que el organismo internacional emitiera el comunicado y aseguró que no se le ha enviado ninguna copia completa del informe y que este deja más dudas que respuestas.

"El viernes pasado, la FIA anunció que habían acabado su investigación sobre el accidente que tuvo lugar el 31 de agosto en Spa-Francorchamps y publicó un resumen de sus averiguaciones. El Departamento de Seguridad de la FIA empleó más de cinco meses realizando esta investigación, pero, para mí, su resumen deja más preguntas que respuestas", comentó el piloto ecuatoriano en su cuenta personal de Instagram.

"Además, encuentro sorprendente que el informe completo sobre el accidente no se me haya enviado, para así poder entender mejor los descubrimientos hechos por la FIA. El 31 de agosto de 2019 mi amigo y compañero perdió la vida, una familia perdió a un ser querido, y yo sufrí lesiones graves. No podemos cambiar el pasado, pero quizás todo este dolor y sacrificio puedan tener algo de sentido si sirven para hacer más seguro nuestro deporte",

"Por ello, seguiré trabajando con mi equipo legal para obtener una copia del informe completo del accidente. Espero estar en posición de comentar algo más una vez que me envíen el texto y cuando tenga una visión clara de las conclusiones alcanzadas por la FIA y las medidas de seguridad que pretenden introducir", concluyó el ecuatoriano-estadounidense.

Repasamos la carrera de Hubert, llamado a la Fórmula 1: