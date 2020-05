Fórmula E podría abandonar los circuitos callejeros

Desde su inicio, la Fórmula E ha favorecido predominantemente los circuitos callejeros en un intento por promover la tecnología de vehículos eléctricos en áreas densamente pobladas, pero es muy probable que la serie eléctrica se reanude en circuitos permanentes y carreras a puerta cerrada tras la interrupción causada por el virus Covid-19.

Agag reconoció que la serie eléctrica podría continuar utilizando instalaciones especialmente diseñadas para las carreras hasta por tres años una vez que la pandemia haya terminado, si es que ciudadanos siguen inquietos ante las grandes reuniones de público y sus consecuencias para la salud.

El promotor español le dijo a Motorsport.com: "La verdad es que tenemos que poner primero la salud de las personas y la salud de los ciudadanos en cada ciudad, etc. Entonces, mientras no sea completamente seguro correr en ciudades, no correremos en las calles. Pero mientras podamos correr, lo haremos”.

"Entonces, aunque el ADN no cambie, la Fórmula E es para la ciudad, siempre y cuando existan razones de salud, todos entienden que tenemos que hacer una excepción. Espero que esa excepción dure dos meses".

"Pero puede durar seis meses, puede durar un año, puede durar dos años, puede durar tres años. No creo que en el peor de los casos esto dure más de tres años, porque muchos se habrán contagiado y entonces tendremos inmunidad”.

Agag agregó que el tamaño relativamente pequeño del paddock su categoría le permitiría que la serie albergue carreras en territorios que han impuesto límites a las reuniones de más de 1000 personas.

Cuando se le preguntó si el automovilismo debería abandonar los recorridos para el público en boxes y los invitados en la parrilla, él dijo: “Creo que definitivamente lo veremos. Los grandes eventos se enfrentan a un gran desafío para el futuro. Tendrán que tener formas completamente nuevas de hacer las cosas".

"Esto incluye la Fórmula E y la Fórmula 1, el automovilismo en general, ¿cómo vamos a organizar eso? Tenemos que analizarlo al corto plazo, y luego tenemos el mediano y largo plazo".

"En el muy corto plazo, vamos a organizar carreras a puertas cerradas. Esas competencias tendrán un número mínimo de personas, lo que para la Fórmula E probablemente sea inferior a 1000 personas, donde podemos tener una carrera sin público y nosotros tener la posibilidad de transmitirlo”.