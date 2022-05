De Vries no esperaba adelantar a Mortara en la primera curva

Cargar reproductor de audio

Saliendo desde la tercera posición, de de Vries tuvo una gran partida para abrirse paso por el interior del segundo clasificado, Robin Frijns, pero cuando Mortara dejó la puerta ligeramente entreabierta en la primera curva, de Vries aprovechó la oportunidad para ponerse en cabeza.

El oportunismo dio sus frutos para de Vries, que se puso primero desde el principio y le permitió dictar el ritmo de la carrera disputada en el circuito del aeropuerto de Tempelhof, mostrando una buena capacidad de gestión de la energía.

Después de una difícil carrera el sábado, en la que de Vries sufrió en comparación con Stoffel Vandoorne, su compañero de equipo en Mercedes que llegó tercero, y sólo pudo ser décimo, el neerlandés se alegró de tener la oportunidad de recuperarse.

"Sí, me tomó un poco por sorpresa. Hice una buena salida, un poco mejor que Robin. Y, obviamente, no estaba demasiado lejos de Edo. Ese tipo de oportunidad me tomó por sorpresa, pero la aproveché", dijo de Vries.

"Creo que nuestro ritmo era muy fuerte hoy, pero definitivamente nos ayudó estar al mando y hacer nuestra propia carrera".

"Creo que eso marca una gran diferencia. Hoy no hemos tenido que luchar, hemos hecho una carrera limpia, hemos mantenido los neumáticos y la energía bajo control. Y se pueden ver los resultados. Así que estoy muy, muy contento con esta recuperación".

"(Edo) ha levantado bastante pronto, y me he encontrado enseguida con el hueco. No bloqueamos, fue bastante pronto en la zona de frenado".

"Así que eso me dio la oportunidad de ir por él, y lo ejecutamos bien. A partir de ese momento, estuvimos controlando la carrera".

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

De Vries explicó que los problemas del sábado fueron en gran parte el resultado de la "división de los frenos" en su coche, donde las temperaturas en los discos de freno de un lado del coche eran drásticamente diferentes a las del otro.

Este problema se vio agravado por un trozo de goma de neumático que desprendió parte de la cubierta de los frenos, lo que impidió a De Vries aprovechar al máximo el ritmo de su Mercedes en la primera carrera de Berlín.

"Tuvimos que cambiar los frenos. Había una diferencia importante entre los dos discos de freno delanteros", explicó.

"También tuvimos la mala suerte de que un trozo de goma golpeó el disco de freno. Había un freno que estaba débil, y ese fue el lado en el que el disco se colapsó".

"El delta era enorme. Y ya sabes, cuando todo está tan apretado, y te lleva al bloqueo todo el tiempo en un lado, eso es suficiente para perder una décima y media por vuelta y, de repente, no hacer ese progreso".

"Ha sido lamentable. Pero, de nuevo, hoy todo ha vuelto a funcionar y hemos obtenido un gran resultado, así que estoy muy contento; ¡sinceramente, es un poco de alivio!"