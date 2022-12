Fórmula E completará el calendario 2022-2023 con Portland

Estados Unidos ha acogido una ronda de Fórmula E en todas las temporadas salvo en el campeonato 2019-20, afectado por la COVID, y el Brooklyn Street Circuit de Nueva York ha albergado todas las carreras estadounidenses desde 2016-17.

Las renovaciones en la Terminal de Cruceros de Red Hook significaron que Nueva York no pudo albergar una ronda para 2022-23, y la Fórmula E consideró opciones del calendario de IndyCar. Se entiende que San Petersburgo, en Florida, se consideró como posible sede.

Tras la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor de esta semana, se ha confirmado que Portland ha pasado a cubrir el vacío y acogerá la duodécima carrera de la temporada el 24 de junio. Además, se suprimirá la otra cita pendiente, el 20 de mayo, para reducir el calendario a 16 carreras.

The cars in the pits at Seoul circuit

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images