Lynn reeemplaza a Wehrlein en Mahindra

Wehrlein, ex piloto de Fórmula 1 de Sauber y Manor, anunció su separación del equipo con efecto inmediato en un post en redes sociales el día después de la última ronda de la competencia de Esports FE Race at Home Challenge.

Su rápida salida se produjo después de no haber acordado con Mahindra los términos para terminar la temporada en el equipo.

Se espera que Wehrlein, que actualmente ocupa el 14° lugar en el campeonato de la categoría después de cinco carreras, se una a Porsche para reemplazar a Neel Jani en la temporada 2020-21.

Mahindra ha revelado que Lynn, campeón de la GP3 2014, se unirá al equipo para las seis carreras en el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, donde será el compañero de equipo de Jerome D'Ambrosio.

"Estoy muy entusiasmado de poder representar a Mahindra Racing en Berlín", dijo Lynn.

"Tengo grandes ambiciones en este campeonato que coinciden con lo que Mahindra Racing quiere lograr. Estoy deseando empezar".

"Ya he corrido dos veces en Berlín y siempre he sentido que me fue bien allí, incluyendo haber estado en la superpole allí la temporada pasada".

"El formato de Berlín va a ser emocionante y desafiante al mismo tiempo y estoy deseando empezar a correr".

El británico de 26 años debutó en la Fórmula E para DS Virgin en el E-Prix de Nueva York de 2016-17 y consiguió su primera pole position, pero se retiró de ambas carreras debido a un fallas en el auto.

Lynn continuó en el equipo a tiempo completo durante la siguiente campaña y terminó en el 16° lugar de la clasificación, antes de firmar por Jaguar y terminar en el 18° puesto en la temporada 2018-19.

Luego fue reemplazado en el equipo por James Calado, experimentado piloto de Ferrari en la clase GTE del Mundial de Resistencia, y desde entonces no ha estado en un monoplaza de la FE.

Dilbagh Gill, jefe del equipo Mahindra, agregó: "[Alex] ya ha conseguido algunos logros fantásticos en su carrera y confiamos en que juntos podamos obtener resultados en lo que queda de [la temporada 2019-20]".

"No es fácil dar el salto a mitad de temporada, especialmente con la forma única en que correremos las carreras en Berlín, pero Alex tiene hambre, talento y experiencia que estamos seguros que dará sus frutos rápidamente".

"Queremos agradecer a Pascal su contribución y desearle todo lo mejor en sus futuros esfuerzos".

El actual Mahindra M6Electro se ha visto afectado por problemas de fiabilidad en lo que va de temporada, en gran parte debido a un cambio en el proveedor de la caja de cambios.

D'Ambrosio ocupa el 16° lugar en los puntos y el equipo está en el 10° puesto en el certamen de constructores entre los 12 participantes.