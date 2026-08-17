Mahindra estuvo en un estado de forma sensacional durante la última prueba de la temporada de Fórmula E, celebrada el domingo en Londres.

Nyck de Vries lideró la primera doble victoria en primera fila del equipo con sede en Banbury en la sesión de clasificación, superando a los aspirantes al título Mitch Evans y Pascal Wehrlein en las rondas de duelo para hacerse con la pole position.

En la carrera, el M12 Electro volvió a demostrar ser el mejor de la parrilla, con de Vries controlando la carrera desde la cabeza por delante de su compañero de equipo , Edoardo Mortara. Un doblete parecía al alcance de la mano, sobre todo porque la mayoría de los habituales líderes se encontraban más atrás en la parrilla y enzarzados en su propia lucha por el título de pilotos.

Mientras la atención se centraba en lo que acabó convirtiéndose en una feroz batalla entre el eventual campeón Wehrlein y su rival por el título, Jake Dennis, en la parte baja del top 10, Taylor Barnard, de DS Penske, causó revuelo en cabeza al adelantar a Mortara y a de Vries en rápida sucesión para ponerse en cabeza.

De Vries, campeón de 2020-21, hizo todo lo posible por volver a adelantar al joven británico, pero finalmente tuvo que conformarse con la segunda posición; ambos cruzaron la línea de meta con solo seis décimas de diferencia.

Es comprensible que Mahindra se sintiera decepcionada por haber perdido la oportunidad de coronar la era Gen3 con una victoria. Sin embargo, el ambiente era de celebración, ya que se aseguró el tercer puesto en el campeonato de equipos.

Terminar como "el mejor del resto", por detrás de los pesos pesados de la Fórmula E, Jaguar y Porsche, fue un gran logro para el fabricante indio, que había protagonizado una increíble remontada tras comenzar la era Gen3 con el paquete menos competitivo de la parrilla.

"Creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos corrido como un equipo, hemos actuado como un equipo", declaró de Vries a Motorsport.com.

"La prioridad principal era terminar terceros en el campeonato de equipos y eso es lo que hemos conseguido. Por supuesto, si compites así, tienes que hacer algunas concesiones. No puedes esperar ganar y tener ambos coches en cabeza.

"Así que, sí, es posible que hayamos perdido la oportunidad de ganar, porque creo que realmente podríamos haberlo hecho, pero hemos conseguido lo que queríamos y hemos tenido ambos coches en el podio, y eso es lo que tenemos que celebrar".

Nyck De Vries, Mahindra Racing; Edoardo Mortara, Mahindra Racing Foto de: Sam Bagnall / Getty Images

Cómo Mahindra perdió una posible victoria en Londres

Mahindra había parecido capaz de llevarse la victoria a lo largo de todo el fin de semana, tras haber dejado escapar un buen resultado el sábado al tener dificultades para que los neumáticos alcanzaran la temperatura óptima en la sesión de clasificación.

El domingo, sin embargo, el equipo lo hizo todo bien en la sesión que decidía la parrilla, y Mortara llegó incluso a colocar un coche con la dirección torcida en la primera fila de la parrilla.

Con el dúo de Mahindra saliendo en primera y segunda posición y los habituales líderes del campeonato en desventaja tras la clasificación, esta era la gran oportunidad del equipo para sumar lo que habría sido su tercera victoria de la temporada. Pero, al final, ninguno de los dos pilotos consiguió una ventaja lo suficientemente amplia cuando estaban en cabeza, lo que permitió a Barnard remontar gracias a un modo de ataque en los últimos compases.

Mortara se mostró visiblemente molesto cuando de Vries frenó el ritmo del pelotón en las primeras vueltas de la carrera, mientras el holandés intentaba ahorrar energía y marcar el ritmo. Más significativo fue que Mortara fallara su primera activación del modo de ataque, lo que llevó a Mahindra a intercambiar a los dos pilotos para que el suizo pudiera realizar su segundo intento sin perder posiciones frente a los coches rivales.

Incluso más adelante en la carrera, con de Vries de nuevo en cabeza, no logró una ventaja lo suficientemente amplia, ya que él y Mortara siguieron rodando muy cerca el uno del otro.

Tras el adelantamiento de Barnard, Mortara perdió más de seis segundos respecto al líder, pero de Vries siguió en la lucha hasta la última vuelta, en la que realizó un valiente intento por volver a adelantar al piloto de DS Penske.

"Creo que un doblete era casi imposible, pero un 1-3 era muy factible. Decidimos permanecer juntos, para seguir ayudándonos mutuamente", afirmó de Vries.

"Obviamente, habría podido crear un pequeño colchón para que Taylor [no] me alcanzara. No lo necesitaba tanto porque él estaba saliendo [del modo de ataque] en la curva 3 y me adelantó en la T20, así que solo me quedaban cuatro curvas.

"Pero, como he dicho, no debemos sentirnos decepcionados en absoluto. Tenemos que celebrar el tercer puesto en el campeonato y soy el primero en decir que hicimos lo correcto y que corrimos bien como equipo.

"Como he dicho, hay varios aspectos que podríamos haber optimizado de otra manera, pero no deberíamos hablar ni pensar así. Tenemos que celebrar el tercer puesto".

Cuando se le preguntó si Mahindra habría actuado de otra manera si no se hubiera jugado el tercer puesto en el campeonato, añadió: "Quizá, no lo sé. Pero creo que nuestra fortaleza radica en que competimos y trabajamos como un equipo. Tener en cuenta que hemos terminado terceros en el campeonato, a 17 puntos de Porsche, es increíble. Sus recursos son casi el triple que los nuestros".

Nyck De Vries, Mahindra Racing; Edoardo Mortara, Mahindra Racing Foto de: Joe Portlock / Getty Images

El papel de Mortara

Mortara había sido imbatible en una vuelta este año y también había tenido ventaja sobre De Vries durante la mayor parte de la temporada en condiciones de carrera, a pesar de no haber conseguido ninguna victoria frente a las dos de su compañero de equipo.

Sin embargo, el domingo pareció ser el más lento de los dos Mahindra, especialmente en las últimas vueltas, cuando tuvo que actuar como escolta de De Vries.

El piloto de 39 años, que ha conseguido cuatro poles en la Fórmula E este año, llegó incluso a sugerir que de Vries habría ganado el domingo si él hubiera hecho un mejor trabajo apoyando a su compañero de equipo.

"Hoy estoy un poco decepcionado. Sobre todo durante la carrera, hubo un par de cosas que debería haber hecho un poco mejor", declaró Mortara en su entrevista televisiva. "Como equipo, creo que hicimos un trabajo perfecto y, en teoría, creo que Nyck podría haber ganado esa carrera si yo hubiera hecho un mejor trabajo.

"En primer lugar, enhorabuena a Taylor y hay que reconocerle el mérito; realizó dos buenas maniobras de adelantamiento. Pero probablemente debería haberme mantenido un poco más cerca en la curva 19, lo que le habría complicado un poco la vida durante un par de curvas y probablemente habría dado un poco más de margen a Nyck".

Sin embargo, la decepción por la victoria perdida se vio rápidamente sustituida por la alegría de haber superado a Andretti, piloto de Porsche, en la lucha por el tercer puesto de la clasificación.