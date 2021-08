Evans, dolido "emocionalmente" por el accidente de Berlín

El piloto de Jaguar Racing entró en la carrera final en una posición privilegiada para luchar por la corona, después de clasificarse tercero, mientras que el líder de los puntos, Nyck de Vries, salía 13°, lo que aumentaba las posibilidades del neozelandés de remontar la desventaja de cinco puntos que tenía con el piloto de Mercedes.

Sin embargo, Evans se movió sólo unos centímetros en la salida antes de que su coche se quedara inmóvil y fuera golpeado por Edoardo Mortara, quien arrancaba la carrera siendo segundo en el torneo.

Mortara destruyó en el impacto la esquina delantera izquierda de su monoplaza de Venturi Racing y la parte trasera del coche de Evans, que se elevó en el aire brevemente.

También lee: Mortara sufre una fractura de vértebra en el accidente de Berlín

En declaraciones a Motorsport.com, Evans comentó su estado: "Estoy un poco dolorido pero me duele en todos los aspectos emocionalmente".

Aunque la causa aún no ha sido plenamente identificada, se cree que un fallo del inversor o un posible fallo de la MGU son los sospechosos más probables en el problema.

Describiendo el incidente, Evans dijo: "Acabamos de realizar el procedimiento normal de arranque y, obviamente, cuando se apagaron las luces, fui a soltar la paleta que activa la salida y algo se disparó".

"Se puso en marcha y luego se disparó y eso fue todo".

"No tengo ni idea, nunca me había pasado en los cientos de inicios que he hecho en los test y a lo largo de toda la temporada".

Evans fue visto observando inmediatamente en sus espejos sabiendo del peligro en que se encontraba.

Mitch Evans, Jaguar Racing Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Sabía que el problema que tenía era terminal. Entonces sólo esperas que nadie te golpee. Pude ver venir a Edo y simplemente me preparé. Fue un gran golpe".

Evans dio crédito a De Vries, que se lanzó hacia el muro interior para evitar los restos, pero admitió que el "dolor" durará hasta bien entrado el receso.

"Desgraciadamente, llegó en el peor momento", añadió Evans.

"Estoy destrozado por mí y por todo el equipo. Lo hicimos todo bien este fin de semana, fuimos rápidos y nos pusimos en una gran posición para la carrera".

"Todo lo que teníamos que hacer era realizar una carrera realmente limpia y probablemente habría alcanzado".

"Estoy un poco sorprendido y sin palabras".

"Nyck definitivamente se merecía el campeonato tanto como creo que yo lo merecería. Me va a doler durante mucho tiempo".

"Sólo tienes que aceptarlo y tragarlo de alguna manera, aunque sea doloroso".