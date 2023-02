La Fórmula E tendrá un campeonato promocional en 2024

Cargar reproductor de audio

La categoría, presentada en el Hyderabad E-Prix de Fórmula E en la India, se ha comprometido a ofrecer un campeonato accesible para los jóvenes pilotos, al tiempo que brinde oportunidades a nuevos talentos para que se introduzcan en el automovilismo.

Habrá dos niveles en el Campeonato ACE: un "Championship", de alto nivel y una "Serie Challenger" de nivel inferior, aunque una de las peculiaridades de la categoría es que se utilizarán los mismos coches en ambos.

Por el momento se desconocen las especificaciones de los monoplazas, aunque las imágenes proporcionadas con el comunicado de ACE parecen mostrar un coche de Fórmula E Gen2 con una carrocería modificada.

Se espera que el coche ACE tenga unas prestaciones similares a las de la Fórmula E Gen2. El comunicado afirma que la categoría se disputará en "un formato regional y en circuitos regionales de todos los continentes", lo que en la práctica hace que se desconozca por completo el elenco de circuitos que se utilizarán, o si se disputará junto a la Fórmula E.

Además de Gill, la serie cuenta con el apoyo del grupo indio ACE, vinculado al patrocinador del Hyderabad E-Prix, Greenko.

"El Campeonato ACE trata de la innovación en el automovilismo y de las oportunidades", declaró Gill.

"Buscamos que el Campeonato ACE ofrezca representación a personas interesadas en la conducción e ingenieros de todo el mundo que no han tenido la oportunidad hasta la fecha, y darles la oportunidad de subir de nivel".

Coche del Campeonato ACE

"La base del Campeonato ACE es proporcionar tecnología, oportunidades y una plataforma para destacar. Este va a ser el primer campeonato del mundo en el que un solo coche de carreras puede competir en dos campeonatos diferentes: cada equipo puede tener dos pilotos diferentes en las series ACE Championship y ACE Challenger, conduciendo el mismo coche, pero con dos niveles de potencia diferentes".

"Estamos proporcionando una vía para nuestros pilotos en el Campeonato ACE, a un bajo costo, pero con un alto rendimiento".

"El Campeonato ACE se va a centrar en torno a las tres 'D': vamos a ser desafiantes, vamos a ser diferentes y vamos a ser digitales".

El fundador de la Fórmula E y Extreme E, Alejandro Agag, se unirá al consejo asesor, mientras que el ex piloto de Mahindra en Fórmula E Nick Heidfeld se sumará a Gill como piloto de desarrollo y asesor de la categoría.

"Cuando Dilbagh me habló de este programa, me interesé de inmediato: no se había hecho antes un campeonato de carreras eléctricas junior", dijo Heidfeld.

"Queremos que el ACE Championship sea justo y accesible, y que atraiga a jóvenes de todas las regiones del mundo para que den el paso hacia el automovilismo".

"En el Campeonato ACE, estamos intentando crear algo que ofrezca a los jóvenes pilotos la posibilidad de introducirse en el deporte en buenos circuitos y avanzar en sus carreras".