Sin lugar con Alpine en la F1, Paul Aron se acerca a la Fórmula E para 2027
El piloto estonio podría encontrar un asiento en la Fórmula E al no tener sitio en la parrilla de la Fórmula 1 para la próxima temporada.
Paul Aron, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Paul Aron estaría cerca de pasar a competir en el equipo CUPRA KIRO para la Temporada 13 de la Fórmula E, que marcará el estreno del nuevo monoplaza GEN4.
La información fue revelada por el sitio especializado Formula E Notebook, que pone al actual piloto de reserva de Alpine como principal candidato a ocupar el lugar de Dan Ticktum en el equipo.
Aron ha sido parte de Alpine desde finales de 2024 como piloto de desarrollo y reserva, y desde entonces ha tenido nueve participaciones en viernes de grandes premios de Fórmula 1: cinco con Alpine entre la temporada anterior y la actual -la más reciente en Monza-, y las restantes con Sauber, el año pasado, y Audi, este año, en calidad de préstamo.
Sin embargo, al no tener ninguna posibilidad de ascender a un lugar como piloto titular en Alpine, que ya tenía confirmado a Pierre Gasly con un contrato multianual y el mes pasado anunció la continuidad de Franco Colapinto para la siguiente temporada, el estonio comenzó a buscar otros horizontes para volver a competir, ya que no lo hace desde 2024, cuando corrió en Fórmula 2.
Paul Aron, Alpine F1
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La Fórmula E no es una serie completamente desconocida para Aron, ya que disputó dos carreras en el E-Prix de Berlín en 2024, cuando reemplazó a Sébastien Buemi en el equipo Envision mientras el suizo competía en el Campeonato Mundial de Resistencia.
Ante la dificultad para encontrar asientos en la F1, la Fórmula E ha demostrado ser en los últimos años un destino para pilotos de Fórmula 2, y Formula E Notebook indica que Aron podría no ser el único piloto con experiencia en la categoría que llegue al campeonato eléctrico en la siguiente temporada. Entre los candidatos también figurarían el paraguayo Joshua Duerksen, el colombiano Sebastián Montoya y el mexicano Rafael Villagómez.
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