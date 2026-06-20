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Crónica de carrera
Fórmula E ePrix de Sanya

Fórmula E: Jake Dennis gana en Sanya tras una bandera roja; el líder del campeonato Mitch Evans se retira

Jake Dennis puso fin a una racha de nueve carreras sin podio para reavivar su lucha por el título.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Jake Dennis, Andretti Formula E

Jake Dennis triunfó en un accidentado E-Prix de Sanya, China, mientras el líder del campeonato de Formula E, Mitch Evans, se retiró tras varios incidentes.

Los Andretti con motor Porsche coparon la primera fila en la pista china con Dennis por delante de su compañero de equipo Felipe Drugovich, y aunque muchos rivales tuvieron la oportunidad de liderar la carrera, aun así terminaron logrando un 1-2.

Todos los pilotos fueron bastante cautelosos al principio, hasta que Pascal Wehrlein empezó a apretar en la sexta vuelta. Tras haber salido séptimo en la parrilla, el piloto de Porsche superó sucesivamente a Dan Ticktum, Evans y Drugovich antes de arrebatarle el liderato a Dennis en la octava vuelta.

Wehrlein y Dennis intercambiaron posiciones durante unas vueltas antes de que Nick Cassidy y Edoardo Mortara se lanzaran al frente con el attack mode, a pesar de un alerón delantero dañado en el Mahindra tras una colisión con Oliver Rowland.

Un accidente algo mayor vio a Ticktum golpear por detrás a Evans, lo que causó daños considerables en ambos coches, antes de que un choque múltiple que involucró a ambos Jaguar, Ticktum y Zane Maloney provocara una bandera roja. El líder del campeonato, Evans, tuvo que retirarse, ya que su alerón trasero fue considerado demasiado dañado por dirección de carrera tras el incidente inicial con Ticktum.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dennis y Drugovich compartieron de nuevo la primera fila para la segunda salida en parado, por delante de Wehrlein, pero fue el vigente campeón Rowland quien avanzó desde la 12.ª posición hasta el liderato en pocas vueltas al aprovechar al máximo el attack mode.

Sin embargo, el piloto de Nissan e.dams cayó hasta la séptima posición hasta que perdió el control en plena batalla poco antes del final de la carrera y golpeó la barrera Tecpro, mientras que su compañero de equipo Norman Nato fue empujado contra el muro por Wehrlein unas vueltas antes.

En la vuelta 30, Antonio Felix da Costa lideraba, pero recibió una penalización de cinco segundos por el incidente anterior, aunque Dennis lo adelantó igualmente para lograr la victoria.

La penalización de Felix da Costa ascendió a Drugovich al segundo puesto para el primer 1-2 de la historia de Andretti en Formula E, con Pepe Marti y Nyck de Vries en tercera y cuarta posición respectivamente.

Maximilian Guenther, Nico Mueller, Jean-Eric Vergne, Taylor Barnard y Lucas di Grassi sumaron los últimos puntos disponibles.

El campeonato está más apretado tras esta carrera, después de que los aspirantes Evans, Rowland y Mortara se retiraran, con el suizo deteniéndose en la escapatoria en la vuelta 25, mientras que Wehrlein terminó en un discreto 14.º puesto.

Como consecuencia, Evans sigue liderando con 128 puntos por delante de Rowland (109), Mortara (103) y Wehrlein (101), pero Dennis ha saltado del octavo al sexto puesto con 94 puntos, superando por poco a Felix da Costa (90) y Mueller (89).

Formula E se reanudará el 4 y 5 de julio para otra cita china con su doble jornada en Shanghái.

E-Prix de Sanya 2026

Pos.   Piloto  Equipo  Tiempo   Diferencia 
1 Jake Dennis Andretti 1:09'08.646  
2 Felipe Drugovich Andretti 1:09'09.758 1.112
3 Josep Martí Cupra Kiro 1:09'10.750 2.104
4 Nyck de Vries Mahindra 1:09'11.501 2.855
5 A.F.da Costa Jaguar 1:09'14.348 5.702
6 Max Günther DS 1:09'15.762 7.116
7 Nico Müller Porsche 1:09'17.426 8.780
8 Jean-Éric Vergne Citroën 1:09'17.682 9.036
9 Taylor Barnard DS 1:09'18.019 9.373
10 Lucas Di Grassi Lola 1:09'18.527 9.881
11 Zane Maloney Lola 1:09'19.117 10.471
12 Joel Eriksson Envision 1:09'19.910 11.264
13 Sébastien Buemi Envision 1:09'21.137 12.491
14 Pascal Wehrlein Porsche 1:09'21.388 12.742
15 Dan Ticktum Cupra Kiro 1:10'19.342 1'10.696
 
  Mitch Evans Jaguar 1:10'27.928 No clasificado
  Nick Cassidy Citroën 1:08'50.486 No clasificado
  Oliver Rowland Nissan 1:05'52.766 No clasificado
  Norman Nato Nissan 50'55.016 No clasificado
  Edoardo Mortara Mahindra 43'45.767 No clasificado

 

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