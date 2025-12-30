Vergne cree en un "nuevo comienzo" para la Fórmula E con el Gen4

Embarcado en un nuevo desafío en la Fórmula E con Citroën, Jean-Éric Vergne mira hacia el futuro con cierta confianza. Aunque no sumó puntos en el E-Prix inaugural, en São Paulo, el francés mira más allá. Se prepara para vivir una temporada 2026 en la que su aporte técnico será determinante, tanto en una disciplina que cambiará de monoplaza en menos de un año, como también en el WEC con el desarrollo del Hypercar de Peugeot, razones por las cuales no competirá en resistencia.

"Fue una combinación de muchos factores", confirmó el francés a Motorsport.com. "El hecho de que esté el desarrollo de la Gen4, que llegará en el transcurso de la temporada; el desarrollo de Peugeot también. Los dos campeonatos, más algunos elementos personales, hicieron que pensara que no podía hacerlo todo correctamente".

"El año en el que regrese al WEC ya no habrá desarrollo de la Gen4. Será un poco más simple. Puede ser más fácil. Tuve una conversación franca con Stellantis. En realidad fue idea mía. Queremos hacer todo para obtener el mejor rendimiento. Si siento que no puedo dar lo mejor de mí en ambos campeonatos, no lo haré".

La Fórmula E ha entrado en la última campaña de su tercera generación de monoplazas, y desde el mes pasado se sabe qué esperar en unos meses con el Gen4. Para "JEV", presente en la disciplina prácticamente desde los inicios del campeonato hace una decena de años, será el momento de cerrar un capítulo técnico que no lo entusiasmó demasiado.

El Gen4 llegará en la Tempoada 13 de la Fórmula E.

"Para mí, el Gen3 fue un paso atrás", afirmó. "Tal vez teníamos más potencia, pero el coche simplemente no fue lo suficientemente bueno: no tiene suficiente agarre y tampoco es muy bonito. Ya he hablado bastante de este coche. Es su último año. Estoy contento por eso y tengo muchas ganas de tener el nuevo coche. Digamos que del Gen2 al Gen3 se suponía que era un paso adelante. No creo que lo haya sido. Y ahora, del Gen3 al Gen4, hay más que dos pasos. Eso compensará el retraso…".

Con sus 600 kW, es decir, más de 800 caballos de potencia, la Fórmula E que llegará en 2026-2027 es descrita como muy prometedora, y Jean-Éric Vergne comparte las convicciones expresadas por las autoridades.

"Aún no he conducido el Gen4, pero algunos pilotos sí lo han hecho y he hablado con ellos", explicó. "He visto los datos. Conozco las prestaciones de este nuevo coche y tengo muchas ganas de manejarlo. Y creo que será una avanzada mayor para la Fórmula E, contar con coches que realmente tengan presencia y que además sean rápidos".

"Creo que será un enorme paso adelante para el campeonato, a los ojos de todos los pilotos, del mundo del automovilismo, de los aficionados, de todo el mundo. Creo que será un nuevo comienzo para la Fórmula E, en el que el crecimiento será mucho más importante que antes. Estoy convencido de que va a mejorar mucho".