La Fórmula E ha crecido de manera constante desde su creación en 2014, pero la próxima era Gen4, cuyo inicio está previsto para la temporada 2026-27, es considerada de forma generalizada como el salto que el campeonato lleva mucho tiempo esperando. Los pilotos compartieron ese sentimiento al hablar del nuevo coche con Motorsport.com.

El Gen4 fue presentado el pasado mes de noviembre, antes de la Temporada 12, que comenzó a principios de este mes con el E-Prix de Sao Paulo, y está previsto que sea presentado oficialmente en abril. Ya ha sido probado por los fabricantes, y su desarrollo continuará a lo largo de 2026.

El coche cuenta con 600 kW de potencia, equivalentes a más de 800 hp, un salto significativo respecto al Gen3 Evo, que alcanza un máximo de 350 kW (469 hp). También introduce tracción total permanente, en sustitución del sistema actual que solo se activa en los duelos de clasificación, en las largadas de carrera o durante el attack mode.

Desde el punto de vista aerodinámico, el Gen4 ofrece dos configuraciones: una de alta carga aerodinámica para la clasificación y una especificación de baja carga para carrera. Físicamente, es tanto más largo como más ancho que su predecesor, lo que mejora tanto el rendimiento como su presencia en pista.

Las primeras estimaciones sugieren que los tiempos por vuelta podrían ser alrededor de 10 segundos más rápidos que con el Gen3, y existe un amplio consenso dentro del paddock en que el Gen4 representa un paso crucial para que la Fórmula E eleve su perfil dentro del automovilismo mundial.

"Creo que será un gran cambio de juego. Va a ser un coche de verdad. Se ve impresionante, va a ser endiabladamente rápido y tengo muchísimas ganas de conducirlo", dijo el campeón vigente Oliver Rowland.

Jean-Eric Vergne, el único bicampeón del mundo de la Fórmula E, expresó un entusiasmo similar por la nueva era.

"Me alegra que sea el último año de este coche. Nunca he sido fan del Gen3 Evo; siempre he sido bastante franco al respecto", afirmó el piloto de Citroën.

"Aún no he conducido el Gen4, pero he hablado con pilotos que sí lo han hecho y he visto los datos. Conozco sus capacidades y no puedo esperar para ponerme al volante. Este coche va a ser un punto de inflexión para la Fórmula E: coches que se ven increíbles y rinden a un nivel excepcional.

"Creo que representa un paso enorme para el campeonato a los ojos de los pilotos, los aficionados y el mundo del automovilismo en general. Es un nuevo capítulo para la Fórmula E y estoy convencido de que va a elevar la categoría a un nivel completamente nuevo".

Nyck de Vries, otro campeón de la Fórmula E que volverá a competir por victorias con Mahindra Racing en 2025-26, destacó los aspectos técnicos que más lo entusiasman.

"Hay mucho que se puede hacer con el diferencial delantero, los neumáticos son mejores y hay mucha más potencia. Como piloto, siempre estás buscando más rendimiento", señaló.

"La respuesta de los aficionados en Internet ha sido abrumadoramente positiva, lo cual es genial para la categoría. Espero que ayude a atraer más atención y, desde el punto de vista del rendimiento, parece realmente impresionante".

Felipe Drugovich, ahora piloto a tiempo completo de la Fórmula E con Andretti y anteriormente piloto de reserva en la F1 para Aston Martin, cree que el Gen4 atraerá a los aficionados del automovilismo tradicional que quizá aún no seguían de cerca a la Fórmula E.

"Incluso antes de que firmara, sentía que esto era necesario. El campeonato es extremadamente competitivo, con pilotos increíbles y grandes marcas involucradas.

"Pero quizás a la categoría le faltaba atractivo para los aficionados tradicionales del automovilismo, tal vez por el ruido o el espectáculo. Esto cambia eso. El coche va a ser increíblemente rápido, dando a los aficionados una razón tangible para mirar, y eso es enorme".

Drugovich también predice que los pilotos percibirán de forma distinta a la Fórmula E una vez que el Gen4 esté en pista.

"Muchos pilotos ven a la Fórmula E como algo que no es automovilismo real, que es más bien un evento tipo pelotón, con coches deslizándose. Eso va a cambiar de manera drástica el próximo año, haciendo que la categoría sea mucho más atractiva para un grupo más amplio de pilotos".

Taylor Barnard, de 21 años, que sorprendió al paddock en su temporada debut con cinco podios y dos poles para terminar cuarto en el campeonato, cree que el Gen4 animará a los pilotos jóvenes a tomarse la categoría más en serio.

"Empezarán a ver a la Fórmula E como un destino, no solo como un trampolín hacia la F1. Por eso creo que ahora mismo estoy en una buena posición, porque tengo un par de años de experiencia.

"De cara al Gen4, seré el piloto con más experiencia, pero también el más joven, lo que me coloca en una situación única. Creo que el Gen4 será un paso muy importante hacia adelante para el campeonato".