Las 24 Horas de Daytona 2026 tendrán el máximo de inscriptos
Hay 61 autos inscritos para competir en la 64ª edición del clásico de resistencia de Estados Unidos.
El IMSA WeatherTech SportsCar Championship reveló su lista de inscritos para las próximas 24 Horas Rolex de Daytona, con una parrilla completa de 61 coches listos para la batalla.
Este es el quinto año consecutivo en que IMSA alcanza el número máximo de inscripciones. Todos los coches saldrán a la pista del Daytona International Speedway para el Roar Before the 24 del 16 al 18 de enero, con el fin de semana de carrera del clásico de resistencia programado del 22 al 25 de enero.
La cifra se compone de 11 máquinas en GTP (Grand Touring Prototype), 14 LMP2 (Le Mans Prototype 2), 15 GTD Pro (Grand Touring Daytona Pro) y 21 GTD (Grand Touring Daytona). Doce fabricantes (Acura, Aston Martin, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Porsche) participan en el evento.
Además de una variedad de fabricantes, como es habitual hay una amplia gama de pilotos de todas las ramas del automovilismo para el clásico de dos vueltas al reloj.
Otras estrellas del automovilismo
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Photo by: Penske Entertainment
La IndyCar Series está bien representada con varios talentos, encabezados por el cuatro veces campeón de la serie y vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Alex Palou, quien compartirá el Acura ARX-06 nº 93 en la clase GTP junto a Renger van der Zande y Nick Yelloly. Scott Dixon, seis veces campeón de IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2008, compañero de Palou en IndyCar, conducirá el auto hermano, el nº 60 del equipo Acura, compartiendo el asiento con la estrella de NASCAR AJ Allmendinger.
El dos veces campeón de la IndyCar Series y ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2018, Will Power, también participará por primera vez en las 24 Horas de Daytona, conduciendo el Mercedes AMG GT3 nº 75 del equipo 75 Express en GTD Pro. El exganador de las 500 Millas de Indianápolis Marcus Ericsson también está entre los inscritos provenientes del principal campeonato de monoplazas de Norteamérica. El ganador de cinco carreras de IndyCar Kyle Kirkwood también regresa con el equipo Lexus de Vasser Sullivan en GTD Pro.
La Fórmula 1 también está representada con los pilotos de reserva Frederik Vesti (Mercedes-AMG) y Colton Herta (Cadillac) en el Whelen nº 31 y el Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R nº 40, respectivamente. El ex piloto de F1 Kevin Magnussen también participa en el evento, tomando el volante del BMW M Hybrid V8 BMW M Team WRT nº 25.
Allmendinger, Dixon y Herta han logrado victorias generales o de clase en las 24 Horas de Daytona.
La victoria absoluta en la última década ha mostrado una consistencia relativa, con Cadillac ganando cuatro seguidas entre 2017 y 2020, mientras que Acura ganó las tres siguientes entre 2021 y 2023, y Porsche se quedó con los dos últimos años.
La clase GTD Pro ha sido el lugar de la paridad, con Porsche logrando una victoria en 2022, Mercedes-AMG en 2023, Ferrari en 2024 y Ford en 2025. Cada uno de esos cuatro fabricantes mencionados tiene al menos un auto compitiendo en 2026.
Una de las cosas más particulares para observar en la categoría es el “Rexy” de AO Racing, que ahora cuenta con Nicky Tandy, el vigente ganador absoluto de las 24 Horas de Daytona con Porsche Penske Motorsport. Comparte el Porsche 911 GT3 R nº 77 con Harry King y Alessio Picariello.
En total, otros cinco fabricantes aún buscan su primera victoria Rolex en GTD Pro.
Con más de 20 coches en GTD en la mezcla, la nutrida clase también ha visto su cuota de ganadores rotativos.
Los últimos cuatro años han mostrado cambios entre Porsche (2022), Aston Martin (2023), Mercedes-AMG (2024) y Chevrolet (2025).
AWA, los vigentes ganadores de la clase, se han rebautizado como 13 cochesport, pero mantienen el concepto de una alineación letal con tres de los cuatro pilotos que la ganaron hace un año: Orey Fidani, Matt Bell y Lars Kern. El recién llegado Ben Green también se suma al Corvette Z06 GT3.R nº 13.
Además, el Ford Mustang GT3 nº 16 de Myers Riley Motorsports, con una nueva imagen, incluye al ex piloto de F1 e IndyCar Romain Grosjean entre sus pilotos.
Entre los 21 coches inscritos, ningún fabricante tiene más de cuatro coches (Ferrari y Porsche tienen cuatro cada uno), por lo que ningún fabricante tiene una ventaja excesiva.
Los inscriptos para las 24 Horas de Daytona 2026:
|NRO.
|EQUIPO
|COCHE
|PILOTOS
|
GTP - 11 coches
|6
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Laurens Vanthoor
Kevin Estre
Matt Campbell
|7
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Felipe Nasr
Julien Andlauer
Laurin Heinrich
|10
|Cadillac Wayne Taylor Racing DEX
|Cadillac V-Series.R
|
Ricky Taylor
Filipe Albuquerque
Will Stevens
|23
|Aston Martin THOR Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Ross Gunn
Roman De Angelis
Alex Riberas
Marco Sorensen
|24
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Sheldon van der Linde
Dries Vanthoor
Robin Frijns
Rene Rast
|25
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Raffaele Marciello
Philipp Eng
Marco Wittmann
Kevin Magnussen
|31
|Cadillac Whelen
|Cadillac V-Series.R
|
Jack Aitken
Earl Bamber
Frederik Vesti
Por confirmar
|40
|Cadillac Wayne Taylor Racing DEX
|Cadillac V-Series.R
|
Jordan Taylor
Louis Deletraz
Colton Herta
|60
|Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|Acura ARX-06
|
Tom Blomqvist
Colin Braun
Scott Dixon
AJ Allmendinger
|85
|JDC-Miller MotorSports
|Porsche 963
|
Nico Pino
Bryce Aron
Tijmen van der Helm
|93
|Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|Acura ARX-06
|
Renger van der Zande
Nick Yelloly
Alex Palou
Por confirmar
|LMP2 - 14 coches
|2
|United Autosports USA
|ORECA 07
|
Phil Fayer
Ben Hanley
Hunter McElrea
Mikkel Jensen
|04
|CrowdStrike Racing by APR
|ORECA 07
|
George Kurtz
Alex Quinn
Toby Sowery
Malthe Jakobsen
|8
|Tower Motorsports
|ORECA 07
|
John Farano
Sebastien Bourdais
Sebastian Alvarez
Por confirmar
|11
|TDS Racing
|ORECA 07
|
Tobi Lutke
Mathias Beche
David Heinemeier Hansson
Charles Milesi
|18
|Era Motorsport
|ORECA 07
|
Naveen Rao
Ferdinand Habsburg
James Roe
Logan Sargeant
|22
|United Autosports USA
|ORECA 07
|
Daniel Goldburg
Paul Di Resta
Rasmus Lindh
Grégoire Saucy
|37
|Intersport Racing
|ORECA 07
|
Jon Field
Oliver Jarvis
Job Van Uitert
Seth Lucas
|43
|Inter Europol Competition
|ORECA 07
|
Tom Dillmann
Bijoy Garg
Jeremy Clarke
Por confirmar
|52
|Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen
|ORECA 07
|
Misha Goikhberg
Ben Keating
Parker Thompson
Por confirmar
|61
|Team Tonis
|ORECA 07
|
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
|73
|Pratt Miller Motorsports
|ORECA 07
|
Pietro Fittipaldi
Manuel Espirito Santo
Chris Cumming
Enzo Fittipaldi
|88
|AF Corse USA
|ORECA 07
|
Francois Perrodo
Nicklas Nielsen
Dylan Murry
Matthieu Vaxiviere
|99
|AO Racing
|ORECA 07
|
PJ Hyett
Dane Cameron
Jonny Edgar
Christian Rasmussen
|343
|Inter Europol Competition
|ORECA 07
|
Jakub Smiechowski
George Kolovos
Nolan Siegel
Por confirmar
|GTD Pro - 15 coches
|1
|Paul Miller Racing
|BMW M4 GT3 EVO
|
Neil Verhagen
Connor De Phillippi
Max Hesse
Dan Harper
|3
|Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|Corvette Z06 GT3.R
|
Antonio Garcia
Alexander Sims
Marvin Kirchhöfer
|4
|Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|Corvette Z06 GT3.R
|
Tommy Milner
Nicky Catsburg
Nico Varrone
|9
|Pfaff Motorsports
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|
Andrea Caldarelli
Sandy Mitchell
Mirko Bortolotti
Por confirmar
|14
|Vasser Sullivan Racing
|Lexus RC F GT3
|
Jack Hawksworth
Ben Barnicoat
Kyle Kirkwood
|033
|Triarsi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
James Calado
Riccardo Agostini
Alessio Rovera
Por confirmar
|48
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Scott Noble
Jason Hart
Maxime Martin
Luca Stolz
|59
|RLL Team McLaren
|McLaren 720S GT3 Evo
|
Max Esterson
Juri Vips
Dean MacDonald
Por confirmar
|62
|Risi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Daniel Serra
Davide Rigon
Alessandro Pier Guidi
|64
|Ford Multimatic Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Ben Barker
Dennis Olsen
Mike Rockenfeller
|65
|Ford Multimatic Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Christopher Mies
Frederic Vervisch
Sebastian Priaulx
|69
|GetSpeed
|Mercedes-AMG GT3
|
Anthony Bartone
Maximilian Goetz
Jules Gounon
Fabian Schiller
|75
|75 Express
|Mercedes-AMG GT3
|
Kenny Habul
Maro Engel
Will Power
Por confirmar
|77
|AO Racing
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Nick Tandy
Harry King
Alessio Picariello
|911
|Manthey
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Thomas Preining
Klaus Bachler
Por confirmar
Por confirmar
|GTD - 21 coches
|12
|Vasser Sullivan Racing
|Lexus RC F GT3
|
Aaron Telitz
Benjamin Pedersen
Frankie Montecalvo
Esteban Masson
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 GT3.R
|
Orey Fidani
Matthew Bell
Lars Kern
Ben Green
|16
|Myers Riley Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Sheena Monk
Felipe Fraga
Jenson Altzman
Romain Grosjean
|19
|van der Steur Racing
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
Rory van der Steur
Valentin Hasse Clot
|21
|AF Corse USA
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Simon Mann
Lilou Wadoux
Tommaso Mosca
Por confirmar
|023
|Triarsi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Kenton Koch
Robert Megennis
Yifei Ye
Por confirmar
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
Zacharie Robichon
Mattia Drudi
Por confirmar
Por confirmar
|28
|RS1
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Eric Zitza
Jan Heylen
Por confirmar
Por confirmar
|34
|Conquest Racing
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Albert Costa
Lorenzo Patrese
Thierry Vermeulen
Por confirmar
|36
|DXDT Racing
|Corvette Z06 GT3.R
|
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
|44
|Magnus Racing
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
John Potter
Spencer Pumpelly
Nicki Thiim
Madison Snow
|45
|Wayne Taylor Racing
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|
Danny Formal
Trent Hindman
Graham Doyle
Por confirmar
|57
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Russell Ward
Philip Ellis
Indy Dontje
Lucas Auer
|66
|Gradient Racing
|Ford Mustang GT3
|
Jake Walker
Till Bechtolsheimer
Corey Lewis
Joey Hand
|70
|Inception Racing
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Brendan Iribe
Frederik Schandorff
Ollie Millroy
David Fumanelli
|80
|Lone Star Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Scott Andrews
Lin Hodenius
Ralf Aron
Por confirmar
|81
|DragonSpeed
|Corvette Z06 GT3.R
|
Henrik Hedman
Giacomo Altoè
Casper Stevenson
Matteo Cairoli
|96
|Turner Motorsport
|BMW M4 GT3 EVO
|
Patrick Gallagher
Robby Foley
Jens Klingmann
Por confirmar
|120
|Wright Motorsports
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Adam Adelson
Elliott Skeer
Tom Sargent
Callum Ilott
|123
|Muehlner Motorsports America
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Peter Ludwig
Ryan Yardley
Por confirmar
Por confirmar
|912
|Manthey 1st Phorm
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Ryan Hardwick
Riccardo Pera
Richard Lietz
Morris Schuring
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Por qué para Hamilton la era de efecto suelo fue la peor en su carrera
El estreno de Isack Hadjar como piloto de Red Bull para la F1 2026
La maldición de 50 años que rompió Norris al coronarse campeón de F1
Por qué Sébastien Loeb cambió de copiloto para el Dakar 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados