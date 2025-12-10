Todos los campeonatos

IMSA

Las 24 Horas de Daytona 2026 tendrán el máximo de inscriptos

Hay 61 autos inscritos para competir en la 64ª edición del clásico de resistencia de Estados Unidos.

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
The #81 DragonSpeed Ferrari 296 GT3 of Albert Costa, Davide Rigon, Miguel Molina, and Thomas Neubauer races with #64 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3: Mike Rockenfeller, Sebastian Priaulx, Austin Cindric

El IMSA WeatherTech SportsCar Championship reveló su lista de inscritos para las próximas 24 Horas Rolex de Daytona, con una parrilla completa de 61 coches listos para la batalla.

Este es el quinto año consecutivo en que IMSA alcanza el número máximo de inscripciones. Todos los coches saldrán a la pista del Daytona International Speedway para el Roar Before the 24 del 16 al 18 de enero, con el fin de semana de carrera del clásico de resistencia programado del 22 al 25 de enero.

La cifra se compone de 11 máquinas en GTP (Grand Touring Prototype), 14 LMP2 (Le Mans Prototype 2), 15 GTD Pro (Grand Touring Daytona Pro) y 21 GTD (Grand Touring Daytona). Doce fabricantes (Acura, Aston Martin, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Porsche) participan en el evento.

Además de una variedad de fabricantes, como es habitual hay una amplia gama de pilotos de todas las ramas del automovilismo para el clásico de dos vueltas al reloj.

Otras estrellas del automovilismo

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Photo by: Penske Entertainment

La IndyCar Series está bien representada con varios talentos, encabezados por el cuatro veces campeón de la serie y vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Alex Palou, quien compartirá el Acura ARX-06 nº 93 en la clase GTP junto a Renger van der Zande y Nick Yelloly. Scott Dixon, seis veces campeón de IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2008, compañero de Palou en IndyCar, conducirá el auto hermano, el nº 60 del equipo Acura, compartiendo el asiento con la estrella de NASCAR AJ Allmendinger.

El dos veces campeón de la IndyCar Series y ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2018, Will Power, también participará por primera vez en las 24 Horas de Daytona, conduciendo el Mercedes AMG GT3 nº 75 del equipo 75 Express en GTD Pro. El exganador de las 500 Millas de Indianápolis Marcus Ericsson también está entre los inscritos provenientes del principal campeonato de monoplazas de Norteamérica. El ganador de cinco carreras de IndyCar Kyle Kirkwood también regresa con el equipo Lexus de Vasser Sullivan en GTD Pro.

La Fórmula 1 también está representada con los pilotos de reserva Frederik Vesti (Mercedes-AMG) y Colton Herta (Cadillac) en el Whelen nº 31 y el Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R nº 40, respectivamente. El ex piloto de F1 Kevin Magnussen también participa en el evento, tomando el volante del BMW M Hybrid V8 BMW M Team WRT nº 25.

Allmendinger, Dixon y Herta han logrado victorias generales o de clase en las 24 Horas de Daytona.

La victoria absoluta en la última década ha mostrado una consistencia relativa, con Cadillac ganando cuatro seguidas entre 2017 y 2020, mientras que Acura ganó las tres siguientes entre 2021 y 2023, y Porsche se quedó con los dos últimos años.

La clase GTD Pro ha sido el lugar de la paridad, con Porsche logrando una victoria en 2022, Mercedes-AMG en 2023, Ferrari en 2024 y Ford en 2025. Cada uno de esos cuatro fabricantes mencionados tiene al menos un auto compitiendo en 2026.

Una de las cosas más particulares para observar en la categoría es el “Rexy” de AO Racing, que ahora cuenta con Nicky Tandy, el vigente ganador absoluto de las 24 Horas de Daytona con Porsche Penske Motorsport. Comparte el Porsche 911 GT3 R nº 77 con Harry King y Alessio Picariello.

En total, otros cinco fabricantes aún buscan su primera victoria Rolex en GTD Pro.

Con más de 20 coches en GTD en la mezcla, la nutrida clase también ha visto su cuota de ganadores rotativos.

Los últimos cuatro años han mostrado cambios entre Porsche (2022), Aston Martin (2023), Mercedes-AMG (2024) y Chevrolet (2025).

AWA, los vigentes ganadores de la clase, se han rebautizado como 13 cochesport, pero mantienen el concepto de una alineación letal con tres de los cuatro pilotos que la ganaron hace un año: Orey Fidani, Matt Bell y Lars Kern. El recién llegado Ben Green también se suma al Corvette Z06 GT3.R nº 13.

Además, el Ford Mustang GT3 nº 16 de Myers Riley Motorsports, con una nueva imagen, incluye al ex piloto de F1 e IndyCar Romain Grosjean entre sus pilotos.

Entre los 21 coches inscritos, ningún fabricante tiene más de cuatro coches (Ferrari y Porsche tienen cuatro cada uno), por lo que ningún fabricante tiene una ventaja excesiva.

Los inscriptos para las 24 Horas de Daytona 2026:

NRO. EQUIPO COCHE PILOTOS

GTP - 11 coches
6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963

Laurens Vanthoor

Kevin Estre

Matt Campbell
7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963

Felipe Nasr

Julien Andlauer

Laurin Heinrich
10 Cadillac Wayne Taylor Racing DEX Cadillac V-Series.R

Ricky Taylor

Filipe Albuquerque

Will Stevens
23 Aston Martin THOR Team Aston Martin Valkyrie

Ross Gunn

Roman De Angelis

Alex Riberas

Marco Sorensen
24 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8

Sheldon van der Linde

Dries Vanthoor

Robin Frijns

Rene Rast
25 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8

Raffaele Marciello

Philipp Eng

Marco Wittmann

Kevin Magnussen
31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R

Jack Aitken

Earl Bamber

Frederik Vesti

Por confirmar
40 Cadillac Wayne Taylor Racing DEX Cadillac V-Series.R

Jordan Taylor

Louis Deletraz

Colton Herta
60 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06

Tom Blomqvist

Colin Braun

Scott Dixon

AJ Allmendinger
85 JDC-Miller MotorSports Porsche 963

Nico Pino

Bryce Aron

Tijmen van der Helm
93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06

Renger van der Zande

Nick Yelloly

Alex Palou

Por confirmar
LMP2 - 14 coches
2 United Autosports USA ORECA 07

Phil Fayer

Ben Hanley

Hunter McElrea

Mikkel Jensen
04 CrowdStrike Racing by APR ORECA 07

George Kurtz

Alex Quinn

Toby Sowery

Malthe Jakobsen
8 Tower Motorsports ORECA 07

John Farano

Sebastien Bourdais

Sebastian Alvarez

Por confirmar
11 TDS Racing ORECA 07

Tobi Lutke

Mathias Beche

David Heinemeier Hansson

Charles Milesi
18 Era Motorsport ORECA 07

Naveen Rao

Ferdinand Habsburg

James Roe

Logan Sargeant
22 United Autosports USA ORECA 07

Daniel Goldburg

Paul Di Resta

Rasmus Lindh

Grégoire Saucy
37 Intersport Racing ORECA 07

Jon Field

Oliver Jarvis

Job Van Uitert

Seth Lucas
43 Inter Europol Competition ORECA 07

Tom Dillmann

Bijoy Garg

Jeremy Clarke

Por confirmar
52 Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen ORECA 07

Misha Goikhberg

Ben Keating

Parker Thompson

Por confirmar
61 Team Tonis ORECA 07

Por confirmar

Por confirmar

Por confirmar

Por confirmar
73 Pratt Miller Motorsports ORECA 07

Pietro Fittipaldi

Manuel Espirito Santo

Chris Cumming

Enzo Fittipaldi
88 AF Corse USA ORECA 07

Francois Perrodo

Nicklas Nielsen

Dylan Murry

Matthieu Vaxiviere
99 AO Racing ORECA 07

PJ Hyett

Dane Cameron

Jonny Edgar

Christian Rasmussen
343 Inter Europol Competition ORECA 07

Jakub Smiechowski

George Kolovos

Nolan Siegel

Por confirmar
GTD Pro - 15 coches
1 Paul Miller Racing BMW M4 GT3 EVO

Neil Verhagen

Connor De Phillippi

Max Hesse

Dan Harper
3 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R

Antonio Garcia

Alexander Sims

Marvin Kirchhöfer
4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R

Tommy Milner

Nicky Catsburg

Nico Varrone
9 Pfaff Motorsports Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Andrea Caldarelli

Sandy Mitchell

Mirko Bortolotti

Por confirmar
14 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3

Jack Hawksworth

Ben Barnicoat

Kyle Kirkwood
033 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo

James Calado

Riccardo Agostini

Alessio Rovera

Por confirmar
48 Winward Racing Mercedes-AMG GT3

Scott Noble

Jason Hart

Maxime Martin

Luca Stolz
59 RLL Team McLaren McLaren 720S GT3 Evo

Max Esterson

Juri Vips

Dean MacDonald

Por confirmar
62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo

Daniel Serra

Davide Rigon

Alessandro Pier Guidi
64 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3

Ben Barker

Dennis Olsen

Mike Rockenfeller
65 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3

Christopher Mies

Frederic Vervisch

Sebastian Priaulx
69 GetSpeed Mercedes-AMG GT3

Anthony Bartone

Maximilian Goetz

Jules Gounon

Fabian Schiller
75 75 Express Mercedes-AMG GT3

Kenny Habul

Maro Engel

Will Power

Por confirmar
77 AO Racing Porsche 911 GT3 R (992)

Nick Tandy

Harry King

Alessio Picariello
911 Manthey Porsche 911 GT3 R (992)

Thomas Preining

Klaus Bachler

Por confirmar

Por confirmar
GTD - 21 coches
12 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3

Aaron Telitz

Benjamin Pedersen

Frankie Montecalvo

Esteban Masson
13 13 Autosport Corvette Z06 GT3.R

Orey Fidani

Matthew Bell

Lars Kern

Ben Green
16 Myers Riley Motorsports Ford Mustang GT3

Sheena Monk

Felipe Fraga

Jenson Altzman

Romain Grosjean
19 van der Steur Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo

Rory van der Steur

Valentin Hasse Clot
21 AF Corse USA Ferrari 296 GT3 Evo

Simon Mann

Lilou Wadoux

Tommaso Mosca

Por confirmar
023 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo

Kenton Koch

Robert Megennis

Yifei Ye

Por confirmar
27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo

Zacharie Robichon

Mattia Drudi

Por confirmar

Por confirmar
28 RS1 Porsche 911 GT3 R (992)

Eric Zitza

Jan Heylen

Por confirmar

Por confirmar
34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3 Evo

Albert Costa

Lorenzo Patrese

Thierry Vermeulen

Por confirmar
36 DXDT Racing Corvette Z06 GT3.R

Por confirmar

Por confirmar

Por confirmar

Por confirmar
44 Magnus Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo

John Potter

Spencer Pumpelly

Nicki Thiim

Madison Snow
45 Wayne Taylor Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Danny Formal

Trent Hindman

Graham Doyle

Por confirmar
57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3

Russell Ward

Philip Ellis

Indy Dontje

Lucas Auer
66 Gradient Racing Ford Mustang GT3

Jake Walker

Till Bechtolsheimer

Corey Lewis

Joey Hand
70 Inception Racing Ferrari 296 GT3 Evo

Brendan Iribe

Frederik Schandorff

Ollie Millroy

David Fumanelli
80 Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3

Scott Andrews

Lin Hodenius

Ralf Aron

Por confirmar
81 DragonSpeed Corvette Z06 GT3.R

Henrik Hedman

Giacomo Altoè

Casper Stevenson

Matteo Cairoli
96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 EVO

Patrick Gallagher

Robby Foley

Jens Klingmann

Por confirmar
120 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R (992)

Adam Adelson

Elliott Skeer

Tom Sargent

Callum Ilott
123 Muehlner Motorsports America Porsche 911 GT3 R (992)

Peter Ludwig

Ryan Yardley

Por confirmar

Por confirmar
912 Manthey 1st Phorm Porsche 911 GT3 R (992)

Ryan Hardwick

Riccardo Pera

Richard Lietz

Morris Schuring

Artículo previo Herta disputará una campaña parcial con Cadillac en IMSA 2026

Joey Barnes
