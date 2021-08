Coyne: Albon tiene interés en IndyCar, eso es seguro

Albon, que consiguió dos podios en la Fórmula 1 con Red Bull Racing el año pasado antes de ser sustituido por Sergio Pérez, está actualmente en el DTM, pero se hizo un nombre en las categorías de desarrollo de coches tipo fórmula donde terminó segundo, sólo por detrás del actual as de Ferrari, Charles Leclerc, en la GP3, mientras que en la Fórmula 2 fue tercero en el campeonato por detrás de George Russell y Lando Norris.

El piloto británico-tailandés estuvo el pasado fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway, visitando a varios equipos del paddock de la IndyCar.

"Sí, Alex estuvo hablando con mucha gente", dijo Coyne, que por segunda vez este año ha visto al novato Grosjean llevar su coche #51 hasta el segundo puesto. "Ha estado en nuestro radar durante un tiempo y hemos estado hablando con él desde hace más de un año y está interesado, eso es seguro”.

"Romain [Grosjean] es un gran hombre de ventas para nosotros, mostrando lo que podemos hacer como equipo, pero también es el mejor vendedor para IndyCar. Él y Alex hablaron juntos durante bastante tiempo”.

"Hablaron de lo bonito que es la serie, de lo competitivo que puedes ser en estos coches, de cómo son para conducir siendo naturales e instintivos, así que puedes adaptarte a él enseguida, como lo vimos de [Christian] Lundgaard”.

"Romain le decía que era divertido estar en la IndyCar, con mucha menos presión, mejores relaciones entre equipos, propietarios de equipos y entre pilotos. Y creo que Alex aprecia que los equipos aquí no están preparados para tener a un tipo como número uno y al otro como dama de honor. Eso es algo por lo que Alex ha pasado, ¿verdad?”.

"Aquí es diferente. Si tus dos chicos tienen dos estilos de conducción diferentes, generalmente puedes cambiar cada coche para adaptarlo a su piloto. Ahora bien, eso puede perjudicar un poco si son muy diferentes: sus comentarios no van a ayudar tanto al otro y eso requiere más trabajo. Pero un estilo de conducción y una filosofía de ingeniería pueden adaptarse mejor a una pista que el otro”.

"Pero si tenerlos en diferentes configuraciones ayuda a sacar lo mejor de cada piloto individualmente, entonces se puede hacer eso en la IndyCar. Lo hemos hecho así antes, creemos que somos bastante buenos en eso y puede funcionar bien”.

"De todos modos, creo que si están acostumbrados a la presión de la Fórmula 3, 2 y especialmente de la Fórmula 1, los pilotos encuentran en la IndyCar un soplo de aire fresco. El trabajo duro es el que se hace en la pista, en el pitlane y en el remolque de ingeniería. No hay política ni presión”.

Preguntado por si Albon vendría con dinero de Honda o de Red Bull, Coyne respondió: "No lo creo, pero aún no hemos entrado en ese detalle. Estaba hablando con mucha gente, disfrutando del fin de semana”.

“Pero si me preguntan si está en nuestro radar para 2022, sí lo está, seguro".

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda, 2nd at IMS for the second time in rookie season.

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images