Foster pilotó “con un poco de rabia” camino a la pole de IndyCar en Markham

A veces, la pura frustración es el mejor combustible en las carreras.

Después de que un error de ejecución casi lo dejara fuera en la Ronda de 12, terminando en el último puesto de clasificación por 0.0770s para ser exactos, Louis Foster canalizó su frustración en una tanda final imbatible para conseguir la pole position en el inaugural Ontario Honda Dealers Indy at Markham.

Al volante del #45 Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) Honda, el británico de 23 años marcó una vuelta lanzada fulminante de 1m13.2383s en el circuito callejero temporal recién construido de 12 curvas y 2.19 millas. El esfuerzo lo colocó a unos enormes 0.3969 segundos por delante de Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, dándole a Foster la segunda pole de IndyCar de su carrera y la primera desde Road America la temporada pasada.

El punto de inflexión decisivo llegó justo antes del duelo Fast Six, cuando un error casi hizo descarrilar toda su clasificación. Al avanzar, convirtió la frustración en algo positivo.

"Conduje el Fast Six bastante enojado porque cometimos un error enorme en el Fast 12," dijo Foster. "Pasé por la cola de una abeja, nada. Deberíamos haberlo superado fácilmente. Estaba bastante molesto. Conducía con un poco de rabia.

"Eso también fue condenadamente bueno, para serte sincero. Simplemente encajó. En cuanto hice mis primeras curvas, esperaba que los (alternativos usados) se hubieran degradado un poco. Podía sentir que todavía estaban ahí. Solo el calor acumulado, se enfrió durante los cinco minutos, o lo que tuviéramos, y los endureció un poco.

"Se sintió bien. No tuve problemas. Los neumáticos no se vinieron abajo demasiado. Como dije, esperaba menos agarre del que tenía. Sí, prácticamente cada curva fue condenadamente perfecta en esa vuelta. Realmente no había mucho más que sacar."

El ritmo de Foster no fue casualidad, ya que encabezó el rendimiento de RLL mientras sus compañeros Graham Rahal y Mick Schumacher clasificaron 10º y 11º.

"Creo que hemos sido el coche de referencia todo el fin de semana. Empezamos con una configuración particular hacia la que Mick y Graham fueron migrando. Así que tuve tiempo para adaptarme a la mía," dijo Foster. "Me gusta esta pista. Es divertida. Disfruto los circuitos callejeros. Nivela el terreno de juego cuando vamos a pistas nuevas, como vemos una y otra vez."

Sin embargo, a diferencia de su primera pole hace un año, Foster veía venir esta actuación.

"Desde el principio me sentí cómodo con la pista. El coche estaba en llamas," dijo. "Fue una pole que sentí que, como Road America el año pasado fue una sorpresa, esta no lo es tanto, viendo dónde estábamos en FP1 y FP2."

De cara al día de la carrera, Foster tiene una ventaja estratégica de neumáticos sobre Lundgaard y varios otros rivales.

"Todavía no hemos rodado en configuración de carrera," dijo Foster. "Tendremos una mejor sensación de eso cuando lleguemos al warm-up. Pero sí, está bien tener rojos, ¿verdad? Lundgaard detrás de mí tiene un juego menos de rojos nuevos. Tenemos que usar dos nuevos. Así que ya estamos en ventaja."

Con el impulso de su lado, el piloto de segundo año está decidido a convertir la ira en victoria.

"Tenemos que optimizar todo lo que tenemos," dijo Foster. "Eso es algo que hemos hecho bien este año, asegurarnos de que todo funcione bien. Si tenemos buenas paradas en boxes, buena estrategia, buena velocidad, buen equilibrio, no hay razón por la que no podamos ganar mañana. Tenemos que hacer lo que hacen los equipos punteros cada fin de semana."