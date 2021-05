La ansiada victoria de Patricio O’Ward llegó en su arranque número 25 dentro de IndyCar en la segunda competencia, de la doble ronda, en Texas del 2021. Durante la primera mitad de la cuarta fecha del calendario todo hacía pensar que el mexicano estaba para sumar, a lo mucho, otro podio como la noche del sábado, al no poder adelantar del quinto lugar mientras Scott Dixon escapaba en la punta.

“Desde el principio de la carrera sabía que había mucho más en este coche, pero no podía adelantar. A mediados de carrera sabía que tenía que tirar o me quedaría estancado ahí. No muchas veces tienes un coche así de rápido y dominante en IndyCar. Es el campeonato más difícil de ganar en el mundo para un piloto, y me dije que tenía que aprovechar esta oportunidad”, expresó el mexicano en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

Pero la segunda parte de la competencia y, especialmente el segundo y tercer reinicio se volvieron claves para consumar su primer triunfo dentro de la serie americana. En el primero adelantó dos posiciones por la línea externa, esa que parecía prohibida para los competidores el sábado porque significaba perder ahderencia. En la parte final aprovechó el desgaste de Takuma Sato antes de arrebatarle el primer lugar a Josef Newgarden y encaminarse a la bandera a cuadros.

“Siento tantito alivio de que ya sacamos la primera victoria”, expresó O’Ward a pregunta de Motorsport.com. “Ya nos podemos enfocar en sacar el máximo provecho de lo que tengamos en todos los circuitos sin importar cual sea”.

“La clave fueron los reinicios. Cuando me adelanté tres posiciones pasé a Newgarden, Will Power, Graham Rahal, después teníamos que salvar bastante combustible y yo no podía mantener a Rahala atrás, así que me mantuve atrás de Dixon y Rahal”.

“Tan pronto entramos a pits me dije ‘hay que hacer esto perfecto, saldremos cerca del liderato’. Newgarden se fue hasta delante, pero yo sabía que traíamos buen coche, salvé combustible al principio y tan pronto me soltaron hice el adelantamiento”.

Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Motorsport Images

“Cuando lo pasé (a Newgarden) dije ‘ya, es mía’. Sabía que lo difícil era pasarlo, pero una vez que lo hiciera sabía que tenía el coche para mantenerlo detrás”, expresó el mexicano al referirse al momento en que sintió la victoria: "En las últimas 15 vueltas solo estaba disfrutando el momento”, apuntó O’Ward antes de decir lo primero que pensó cuando recibió la bander a cuadros: “Solamente fue ‘finalmente’.”

Respecto al test de Fórmula 1 que tendrá al final del año en Abu Dhabi, cortesía de la apuesta que hizo el CEO de la compañía de Woking, Zak Brown, con el mexicano al inicio de la temporada, él se encuentra emocionado, pero no pierde de vista que su objetivo es el campeonato en Estados Unidos.

“Me toca probar un F1 al final del año, pero ahorita estoy enfocado en Indy. Tengo un gran equipo aquí”, concluyó el hombre que ahora es segundo del campeonato de pilotos con 131 puntos contra 153 de Dixon.

GALERÍA: la victoria de Patricio O'Ward en Texas

Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 1 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 2 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 3 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 4 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 5 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 6 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 7 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 8 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 9 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 10 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 11 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 12 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 13 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 14 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 15 / 18 Foto de: LAT Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 16 / 18 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 17 / 18 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Ganador Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 18 / 18 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images