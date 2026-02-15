Maxime Martin, Maro Engel y Mikael Grenier han ganado una dramática –y dramáticamente acortada– carrera de las 12 Horas de Bathurst.

Su entrada del Team GMR partió desde el 29° lugar de la parrilla tras una serie de problemas durante los entrenamientos y la clasificación, pero el trío mostró un excelente ritmo a lo largo de la carrera y cuando a Martin se le presentó el liderato en el tramo final, aprovechó la oportunidad y no cometió ningún error, ganando por 1.0386s.

La lucha por la victoria se definió en la última hora, cuando los dos Mercedes-AMG de Chaz Mostert (STM) y Jayden Ojeda (Tigani) chocaron a la salida de la Curva 2. Ambos quedaron fuera, y bajo coche de seguridad los líderes eligieron parar en boxes en vueltas consecutivas.

Pero el BMW de WRT de Kelvin van der Linde no lo hizo, tomando el liderato aproximadamente un metro por delante del Mercedes-AMG #75 de Express Racing de Jules Gounon. Cuando se dio la bandera verde, los líderes se tocaron en la primera curva, perdiendo terreno y dejando pasar a Martin al frente, dando a los tres pilotos su primera victoria en Australia.

"Al comenzar el fin de semana no creo que esperáramos ganar. Fue cuestión de paciencia", dijo Martin después de la carrera.

"Sabíamos que estaríamos en la pelea pero nunca esperábamos eso", añadió Grenier. "Tuvimos algo con el motor en la clasificación, pero tuvimos una gran estrategia en carrera".

Después de tantos intentos, Engel comentó: "¡He esperado mucho tiempo por esto y es tan especial como pensaba que sería! No como lo habíamos planeado, pero al final, ganamos la carrera".

El segundo lugar fue para Porsche, aunque posiblemente no el que muchos observadores habrían imaginado antes de la carrera. Desde aún más atrás en la parrilla, en el 30° puesto, High Class Racing contó con una sólida conducción del piloto Bronze Kerong Li, y sus compañeros Dorian Boccolacci y Anders Fjordbach rodaron justo detrás del grupo líder, tomando la posición en pista y manteniéndola hasta la bandera a cuadros.

Hubo una batalla épica por el último lugar del podio, con los ganadores de 2025, WRT, saliendo airosos del duelo: Augusto Farfus, Raffaele Marciello y Valentino Rossi terminaron terceros, por delante del Audi R8 GT3 Evo de Jamec, pilotado por el ex campeón de Supercars Will Brown, Christopher Haase y Brad Schumacher.

Valentino Rossi, Team WRT Photo by: Daniel Kalisz / Getty Images

Fue una gran remontada del equipo WRT, ya que el M4 fue tocado por otro auto y dañó su parte delantera izquierda en la primera curva de la carrera; más tarde se rompió durante la prueba, lo que provocó una bandera negra.

En quinta posición terminó el segundo mejor de los BMW, el M4 GT3 del Team KRC de Max Hesse, Maxime Oosten y el piloto Bronze Cunfan Ruan, por delante del Porsche de Absolute Racing de Matt Campbell, Bastian Buus y Alessio Picariello. Gounon y sus compañeros Luca Stolz y Kenny Habul finalizaron séptimos, por delante de Ricardo Feller, Klaus Bachler y Lauren Heinrich en el Porsche de Earl Bamber Motorsport.

La carrera fue interrumpida con bandera roja durante casi 56 minutos después de que Johannes Zelger, que acababa de ser autorizado a adelantar al coche de seguridad, golpeara el muro en MacPhillamy Park, y luego el Porsche de Tsunami RT trompeara en Forrests Elbow tras un toque de Kai Allen. Ralf Aron lo impactó a toda velocidad con el Mercedes-AMG líder de Craft Bamboo y la pista quedó casi completamente bloqueada, obligando a los oficiales a detener la carrera.

El Mercedes-AMG que había logrado la pole se mantuvo en la lucha hasta la séptima hora, cuando Thomas Randle hizo contacto con otro auto y golpeó un muro, perdiendo tres vueltas. Mostert y Cam Waters devolvieron el auto a la pelea hasta el choque con Ojeda.

No mucho después, Christopher Mies salió sacudido pero ileso después de que un canguro adulto atravesara el parabrisas de su Ford Mustang de HRT Racing a 250 km/h, destruyendo el auto y cubriendo el habitáculo –y a Mies– con restos del marsupial. Mies no resultó herido, pero tuvo que darse dos duchas para quitarse los restos del animal.

Tras una progresión constante hacia la carrera, otro contendiente, el Chevrolet Corvette de Johor Motor Racing de Earl Bamber, Nicky Catsburg y Alexander Sims, ascendió hasta el liderato a mitad de competencia. En la décima hora, Bamber golpeó el muro en The Dipper cuando se rompió la suspensión, y se retiró en el acto.

Track action at sunset Photo by: Daniel Kalisz / Getty Images

El ganador de la Clase Pro Am fue el Mercedes-AMG de GMR de Dylan O’Keeffe, Brett Hobson y Garth Walden, 13° en la general.

El IRC GT #111 de Racing de Darren Currie, Axle Donaldson y Daniel Studdert se llevó los honores de la Clase Invitational (y el 25° puesto en la general), mientras que el único participante GT4, el McLaren de Method Motorsport de Steven Aghakhani, Adrian Kunzle y Kevin Madsen, ganó su clase (26° en la general).

El ganador de la Clase Silver fue el McLaren de Volante Rosso de Marcos Flack, Ryan Gray, Bayley Hall y Jean-Baptiste Simmenauer, a pesar de un trompo de Gray. Terminaron 33°.

La próxima ronda del Intercontinental GT Challenge es las 24 Horas de Nürburgring, del 14 al 17 de mayo.

Fotos de las 12 Horas de Bathurst