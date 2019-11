Alberto Puig: "Sabemos que a Alex le costará"

Cheste.- Honda HRC anunció oficialmente que Alex Márquez será piloto del equipo de MotoGP, junto a su hermano Marc. Tras darse a conocer oficialmente la confirmación de la noticia, el team manager del equipo, Alberto Puig, ofreció una rueda de prensa.

“El proceso empezó cuando Jorge decidió a retirarse”, dijo Puig en referencia al anuncio de Jorge Lorenzo de retirarse que se hizo público el pasado jueves.

Ante la necesidad de encontrar un recambio para el balear, el nombre de Alex estaba en la lista de posibles candidatos.

La noticia del día: Honda confirma a Alex Márquez como compañero de Marc para 2020

“Si no le considerábamos hubiera sido por su apellido. Si Alex no hubiera sido campeón del mundo de Moto2 no le habríamos dado la posibilidad de debutar en MotoGP”, quiso aclarar.

“Evidentemente que hablamos con Marc, pero él no interfirió en la decisión. Nosotros hablamos con Alex y con su agente, Emilio Alzamora”, añadió Puig.

Después de una temporada muy difícil con Lorenzo, Honda apuesta por un debutante sin experiencia, pero que llega avalado por el título de Moto2.

“Hemos pasado de un piloto excepcional como es Jorge Lorenzo a uno que está aprendiendo. Quedó la plaza libre y después de mucho pensar nos decidimos por Alex”.

La columna de Martín Urruty: Márquezdependiente

Sin embargo, Honda es consciente de que no va a ser fácil para el pequeño de los Márquez.

“Esta categoría tiene su tiempo y Alex sabe que le va a costar. Somos conscientes de que le va a costar. Alex es un campeón y Honda quiere que los jóvenes tengan oportunidades”, manifestó.

“Va probar con la moto de 2019. Marc rodará con los nuevos prototipos [de 2020] y le pedimos al equipo de Lucio Cechinello que nos hiciera el operativo para poder rodar con Alex en este test. Su equipo será el que tenía Jorge, lo único que cambia es el piloto”, dijo en referencia a la tripulación con la que Alex dará el salto a MotoGP.