Alex Márquez en Ducati: ellos quieren ver sus motos adelante

Cargar reproductor de audio

La temporada 2023 de MotoGP, que arranca este fin de semana con el Gran Premio de Portugal, se presenta como una de las más cambiadas de los últimos tiempos. Entre las muchas novedades, destaca el cambio de aires de Alex Márquez, que pasa a militar en las filas del Gresini.

El excampeón del mundo de Moto3 y Moto2 deja atrás una difícil etapa de tres campañas con Honda en la clase reina, donde llegó a dudar de sí mismo y apenas consiguió buenos resultados. La espiral de negatividad que se respira en HRC terminó por decidir al de Cervera, que aceptó cubrir la plaza de Enea Bastianini a lomos de una Ducati privada.

El cambio fue inmediato, y Alex Márquez logró cerrar la pretemporada con buenos cronos, tanto en Malasia como en Portimao.

"Esta pretemporada es muy distinta a la primera con Honda", comentó el español con la prensa a su llegada al trazado luso.

"A nivel de sensaciones y resultados, esta ha sido mi mejor pretemporada en MotoGP. Y también de estar preparado y del enfoque. Estoy mucho más relajado, pero ahora toca confirmarlo a carrera".

"Está claro que no vamos con retraso. Lo bueno de tener una moto del año anterior es que me puedo centrar en mí mismo, y no en no probar cosas. Eso facilita mucho el trabajo. No pierdes sensaciones ni momentos de crisis", explicó, en referencia a la versión de la Desmosedici de la que disfrutará (las GP23 están reservadas para el equipo oficial y el satélite).

"Ducati tiene la mentalidad correcta: empieza con la moto de 2022, pero si te lo ganas puedes recibir cosas. El año pasado, Enea y Bezzecchi llegaron a un punto en el que se ganaron recibir piezas nuevas, y se las dieron".

Ducati es la marca con más unidades de la parrilla, y eso ya le trajo problemas en 2022, cuando Bastianini puso en jaque las aspiraciones de Pecco Bagnaia. Al ser heredero de la plaza de 'La Bestia', Márquez tuvo que contestar sobre la gestión que harán en Borgo Panigale si vuelve a repetirse esa situación: "Ducati quiere que sus motos estén delante; les da igual el orden. Lo que quieren es que gane una de sus motos".