Álex Márquez: "Un podio en agua no significa tanto"

El novato pasó de la 18° posición de la parrilla a la segunda en una dramática carrera de Le Mans en condiciones de humedad, para alcanzar su primer podio en la categoría reina y el primero de Honda en una difícil temporada 2020.

Márquez ha tenido poca experiencia con lluvia en una moto de MotoGP, con apenas la primera práctica del viernes en Francia y un breve período en el último día de la pruebas de Jerez del pasado noviembre para comprobar el alcance de su conocimiento de las condiciones.

Mientras que otros inexpertos en estas condiciones, como el poleman Fabio Quartararo y su rival por el título Joan Mir, sufrieron durante la carrera, pareció estar cómodo con las condiciones.

A pesar del resultado, admite que no se siente "reivindicado" por ello y dice que su resultado en el segundo lugar en Malasia el año pasado que le dio el título mundial de Moto2 se sintió más importante.

"No me siento reivindicado, un podio en agua no significa mucho", dijo Márquez a DAZN de España. "Pero te hace seguir creyendo. Hice el salto a MotoGP en el momento adecuado y estamos haciendo las cosas bien".

En la conferencia de prensa posterior a la carrera, el español agregó: "Mi último podio fue en Malasia [en 2019]. Esa sensación fue genial cuando eres un campeón del mundo. Se siente más grande que un podio de MotoGP cuando eres campeón del mundo".

"Pero estoy muy contento también por este podio y ahora tenemos que repetir en seco. Esta es la clave para ser rápido y para estar en MotoGP. Por lo tanto, estamos llegando paso a paso, pero tenemos que poner todo junto".

"Tenemos que mejorar la clasificación, venir desde el 18° lugar es muy difícil. Pero estoy muy feliz por el equipo que lo necesitaba mucho".

Márquez dice que "siempre creyó" que alcanzar el podio era posible para él y sabía que podía ir bien en mojado basándose en el estado de forma de su hermano Marc Márquez en los últimos años.

"Siempre he creído que el podio era posible y más viendo cómo está el año, sabía que había que aprovechar las oportunidades y más como hoy", dijo.

"Sabía que la moto en el agua se comporta bien, lo he visto en muchas carreras de Marc [en mojado] y teníamos que hacer el resto".

Márquez terminó a 1s2 del ganador de la carrera, Danilo Petrucci, y siente que la "clave" para no poder ponerlo bajo presión vino cuando intentó adelantar a la Ducati de Andrea Dovizioso.

"Estaba detrás de Cal [Crutchlow], lo que me costó algunos segundos tratando de adelantarlo, vi que las Ducatis empezaron a jugar un poco y pude ver que la diferencia se reducía vuelta a vuelta", dijo.

"Así que dije: '¿por qué no? Intentaré hacerlo lo mejor posible'. Luego traté de adelantar a Pol [Espargaró], pero él también era rápido".

"Creo que la clave fue que perdí un poco de tiempo tratando de adelantar a Dovi. Petrux se fue un poco demasiado lejos y pensé 'ok, tres vueltas para el final, tómalo con calma Alex, no te estrelles ahora porque todo desaparecerá'".

"Si te caes al final, nadie recordará nada de la carrera".

