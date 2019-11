Lorenzo dice que “por iniciativa de Honda” se valoró montar el motor 2018

La normativa al respecto es clara y meridiana. Una vez sellados antes de la primera carrera en Qatar, los motores de la temporada no pueden abrirse ni, mucho menos, cambiarse.

Sin embargo, Jorge Lorenzo admitió este viernes que había hablado con Honda de la posibilidad de montar el motor 2018 en su moto, pero que “se descartó”.

La única opción lógica, por reglamento, de que Lorenzo hubiera podido llevar un motor de 2018 es que hubiera cambiado su moto con la de Takaaki Nakagami, el piloto del LCR que esta temporada estaba corriendo, hasta su lesión en el hombro, con un prototipo del pasado año. Jorge no quiso aclarar el embrollo.

“Ha sido una jornada bastante positiva por las sensaciones, mucho mejor que en Australia, el asfalto estaba bastante bien y la distancia con los primeros no ha sido tan grande. Hasta las últimas vueltas, al final las Yamaha han hecho un gran tiempo, han cambiado mucho del ritmo de paso al tiempo de vuelta rápida”, analizó la jornada el mallorquín.

“Nosotros hemos probado cosas en la moto, sobre todo en la parte trasera para tener más agarre, y de puesta a punto, pero al final el compromiso no ha sido mejor que con la moto estándar. Mañana seguramente volveremos atrás para ver si podemos mejorar un poco los tiempos”, añadió.

Fue entonces cuando le preguntaron a Lorenzo por el motor 2018, si se habían planteado cambiarlo.

“Fue una idea de Honda que estuvimos analizando con paciencia y que al final se descartó”, dijo sin aclarar mucho más.

Le pidieron si podía explicar de quién había surgido la iniciativa de ese cambio de motor y en qué parte de la temporada había sucedido.

“Partió de Honda hace unos meses y no te puedo contar mucho más, hace un par o tres meses”, lo que se situaría en torno a agosto, cuando estaba lesionado de las vértebras.

La maniobra es difícil de entender ya que los motores están congelados por reglamento, y no pueden cambiarse. La única opción hubiera sido un cambio de moto con Nakagami.

“No lo sé, fue una idea que se puso encima de la mesa para estudiarla y que al final se rechazó por diferentes motivos”.

“No profundizamos mucho, la verdad, esa posibilidad. No sé si era factible o no, pero ya digo, no duró mucho esa opción entre las que teníamos”, dijo liando aún más la madeja el mallorquín.

La única conclusión a la que se puede llegar es que Honda le ofreciera a Lorenzo cambiar su moto con la de Nakagami, una posibilidad que fue descartada por el mallorquín.

Con información adicional de Oriol Puigdemont