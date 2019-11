Márquez: “Tenía clarísimo que solo lo iba a intentarlo una vez y al final”

Phillip Island.- Márquez se mantuvo segundo, a rueda de Maverick Viñales, durante 17 vueltas antes de, en el penúltimo paso por meta, adelantar al de Yamaha y llevarse una victoria que es, ni más ni menos, que la undécima en 16 carreras, su mejor año desde que está en MotoGP.

Viñales había sido el más rápido durante todo el fin de semana, había liderado los libres y se había hecho con la pole position el mismo domingo por la mañana, era el claro favorito a al victoria.

Sin embargo, Marc Marquez logró llevar al límite a su rival, le obligó a rodar al máximo todas las vueltas, y cuando le adelantó, en el último giro, forzó hasta obligar a Maverick a pasar el límite e irse al suelo. Faltaban cuatro curvas para acabar.

Antes de ese adelantamiento, en el penúltimo paso por meta, Márquez había tenido algunas oportunidades, por velocidad en la recta, pero no quiso adelantar acontecimientos. Esperó hasta el final, se la quería jugar a una sola carta.

“Tenía clarísimo que solo lo iba a intentar una vez, en la última vuelta, tenia claro que podía ser en la recta, pero también en la curva 10, donde se ha caído Maverick. Antes de la meta podía pasarle, tenía algo de ventaja, se me escapaba un poco en el sector tres, pero luego podía recuperar”, explicó Márquez tras la victoria.

El de Honda admitió que su ritmo no era tan bueno como el de Viñales, pero tenía una estrategia.

“Si lograba aguantar hasta las últimas cinco o seis vueltas sabía que podía ganar. Había que poner todos los ingredientes durante las primeras 20 vueltas, cocinar la carrera poco a poco, y en las últimas vueltas bajaban mucho los neumáticos, y ese es mi punto fuerte, me adapto bien a la moto en esas circunstancias. Podíamos ser casi igual de rápidos que él en casi todo el circuito”.

“Maverick hacía dos o tres curvas muy rápido, él era el más rápido en pista hoy que yo, podía ganar cualquiera, he cogido muchos riesgos, si me hubiera estado jugando el campeonato no sé si los hubiera cogido, pero he podido aguantar y a partir de ahí le he estudiado para esperar el momento”.

La elección del neumático blando ha sido una de las claves para Márquez.

“He salido de box con la misma goma con la que he salido en la carrera, era nueva y han llegado al límite a la meta”, admitía.

“Intuía que Maverick iba a salir con el blando, así que decidí salir con el blando para intentar llegar a final de carrera con él, porque con el duro se me hubiera podido escapar uno o dos segundos al principio y ya no los hubiera recuperado. Así que opté por el blando y tratar de adaptarme. Quartararo, que era el tercero más rápido, montó el duro y cometió un error”.

Un momento crítico de la carrera, al principio, fue cuando Marc pasó a Crutchlow con toque incluido.

“Viñales me había pasado a mí y a Crutchlow y en dos curvas se estaba yendo. Tenía claro que si no pasaba inmediatamente a Cal se me escapaba Viñales, y pensé que o me arriesgaba al máximo o me quedaba con el segundo grupo, así que tiré, pasé y cogí muchos riesgos. Hay que administrarlos y hemos hecho una carrera de supervivencia”.

En el momento de la caída de Viñales, la Yamaha ha salido disparada hacia delante y casi se empotra con la Honda.

“No lo he visto, no sabía que se había caído, lo he sabido al final”.

Con esta victoria, Marc supera a Doohan en el número de vicorias con Honda, 55.

“Sí, el piloto de Honda con más victorias, bueno, no sé, es increíble, Doohan y Crivillé son el primer recuerdo que tengo de las motos, le veía como una bestia, pero no me quiero frenar aquí, me hace estar muy orgulloso ser el piloto con más victorias de Honda”, dijo.

En el podio Giacomo Agostini entregó el trofeo a Marc, y mantuvieron una pequeña charla. El italiano ya ve peligrar su récord de títulos.

“No, no (risas), Agostini ya me vio a ver ayer y me dijo que iba a hacer vudú, pero le calmé, él es una leyenda, es una gran persona, ya cuando estaba en Moto2 me trataba como si fuera un hijo, es una gran persona”, concluyó.