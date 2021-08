Márquez y la explicación de su accidente en Silverstone

Silverstone.- Dado que sobre el papel no tenía el ritmo suficiente como para rodar delante, la estrategia del de Honda con vistas a la carrera estaba bastante clara: pegarse al grupo de cabeza, en el que presumiblemente iban a estar Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, y tratar de que estos le estiraran el mayor número de vueltas posible. Sin embargo, la aventura terminó pronto para el español, que en la curva 9 quiso meterle la moto a Martín aprovechando un hueco por el que no cupo, circunstancia que terminó con los dos en el suelo.

El corredor de Pramac fue capaz de recoger su Ducati del suelo y regresar al taller por sus propios medios, mientras que Márquez no pudo arrancar su moto y regreso al box a pie.

Tras superar el cabreo lógico del momento, el catalán se cambió y fue en busca del madrileño, a quien encontró en el motorhome de su escudería. Marc Márquez se sentó junto a él y le pidió disculpas abiertamente, aceptando la responsabilidad absoluta sobre lo sucedido. Más tarde, ante los periodistas, el de Cervera (Lleida) fue absolutamente implacable consigo mismo y se exigió a aprender de lo sucedido.

“Quiero pedir disculpas a Martín y a su equipo, porque fui demasiado optimista en esa maniobra. Calculé mal, ya venía descolocado de la curva anterior (la 8) El error fue mío, toca aprender de ello. Es un año duro tanto físicamente como desde el punto de vista psicológico”, declaró Márquez, muy abatido.

“Fui a buscar a Jorge al hospitality, donde estaba comiendo, y me senté con él para pedirle disculpas. Me sabe muy mal arruinar la carrera de un piloto en un fin de semana. Es duro. Jorge aceptó las disculpas porque fui con la cabeza gacha”, se explayó el #93.

“Cuando cometo el error yo, toca comérsela y aceptar los palos que caigan. Eso es lo que siempre me ha ayudado, a vivir la realidad tal como es”, ahondó el multicampeón. “Está claro que no estoy pilotando como antes. Este año no sale nada, cosas que el año pasado salían con los ojos cerrados, ahora no hay manera”, remachó el de HRC, tras quedarse sin puntuar por cuarta vez del total de diez grandes premios en los que ha participado en este ejercicio.

