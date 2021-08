Márquez se infiltró para disputar el GP de Austria

El piloto de Honda explicó este domingo desde el Red Bull Ring, en Austria, que tuvo que salir infiltrado a la carrera por el dolor en el brazo que se lesionó el año pasado en Jerez, pese a lo cual no pudo evitar acabar yéndose al suelo con la irrupción de la lluvia.

En pleno proceso de rehabilitación sin dejar de competir, Márquez sigue sin tener claro cuándo estará bien.

“Dónde estoy no lo sé responder, aún no he acabado, o sigo sin entender qué día me dolerá y que día no. El sábado estaba perfecto, y en cambio este domingo a la carrera salí infiltrado porque me dolía mucho (el brazo y la zona del hombro derechos) en el warm up. Me infiltré Enantyum y no sentía tanto dolor. Me ha ido bien, sentía fatiga, pero no me dolía”, desveló el de Honda.

El Enantyum es un analgésico antiinflamatorio no esteroide, que habitualmente se toma en comprimidos o bebibles, pero que el piloto se inyectó para un efecto mayor y más rápido.

Márquez reconoció que no era la primera vez que tenía que recurrir a ser infiltrado esta temporada para poder soportar el dolor.

“Menos en Alemania, donde no me molestaba, ni el pasado fin de semana, casi el resto, diría que tres o cuatro veces más, he tenido que hacerlo. Depende de la sensación que tengo. Es un Enantyum que puedes comprar en la farmacia, lo infiltran muscularmente porque de este modo hace más efecto y más rápido. Intento evitarlo porque sé que mañana estaré peor, pero en la carrera siempre ayuda. Tienes dolor, pero puedes hacer un poco más de fuerza”, dijo, antes de, rápidamente, querer aclarar: “Se puede comprar en la farmacia, pero con receta médica”, finalizó.