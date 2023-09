Márquez asegura que su compromiso con Honda "es máximo"

Marc Márquez sigue valorando cuál será su futuro en MotoGP. El ocho veces campeón del mundo afrontó este lunes el crucial test de Misano, que se antojaba básico para su continuidad o no en el Repsol Honda. Pudo probar las nuevas piezas que la casa del ala dorada le llevó, pero lo cierto es que no acabó satisfecho con el resultado, afirmando en una rueda de prensa antes de que acabara la jornada de pruebas que los problemas de la RC213V seguían siendo, básicamente, los mismos.

El #93 aún no quiere decir nada sobre hacia dónde decantará la balanza lo ocurrido en el circuito italiano de cara a 2024, pero este martes ofreció nuevas frases de lo ocurrido en el test y de cuál es su situación actual en un acto de su patrocinador Estrella Galicia celebrado en Madrid.

"Estoy cansado, pero pensativo", empezó diciendo a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com. "Un día después de un fin de semana de carreras y de un test repasas todo lo que ha sucedido en pista, dónde poder mejorar, qué dirección tomar y dónde mejorar el proyecto. Es un poco lo que hicimos ayer después del test, con todos los ingenieros japoneses y con Honda".

"El prototipo de 2024 no funcionó como se esperaba, en la práctica fue un poco peor que en la teoría, pero también era una moto nueva. Se tiene que seguir investigando. No estoy decepcionado porque era un poco lo que esperábamos. Ha habido caras nuevas en el box pero han empezado hace poco, no han tenido tiempo de poner cosas diferentes en pista", continuó sobre lo acontecido.

El de Cervera volvió a incidir en sus planes, aunque reiteró su compromiso actual con HRC: "Cualquier ser humano en el mundo, cuando hay situaciones críticas, pues busca soluciones y tienes plan A, plan B y plan C. Me los quedo para mí, tengo que pensar bien. Pero mi compromiso a día de hoy es que sigo teniendo contrato con Honda, es máximo porque esta marca me ha dado mucho".

Márquez no quiere, además, que la decisión se tome con prisas: "Son cosas que tienen que ir rodadas. Es verdad que no hay mucho tiempo, pero son cosas que van saliendo solas. Como mostré en Misano mi compromiso sigue siendo máximo porque sigo creyendo en el proyecto".

Uno de los puntos clave del encuentro con la prensa fueron los anuncios. Márquez dijo que "ni sabía" que Honda iba a anunciar este martes a las 2 de la tarde, que finalmente fue la nueva parte de su documental, 'Behind the Dream'. Y además, jugó con la opción de que quizás no haya anuncio de su futuro: "Quizá no hay que anunciar nada, tengo contrato".

Márquez explicó cuál será el factor que más influirá en su decisión: "Mental. Ninguno más. Siempre he sido una persona que se ha guiado por instinto. Las decisiones no se deben tomar en caliente pero será mía, mental".

El leridano añadió, por otra parte, que Alex Márquez no sabe todo de su futuro: "Dentro de ese círculo está Álex pero no tiene toda la información. Al final es un piloto en activo, tiene sus intereses y está muy tranquilo ahora. Está a un gran nivel. Y no debes mezclar cosas. Nos respetamos mucho nuestros espacios, si alguien está tranquilo no debe estar intranquilo por su hermano".

Posteriormente, Marc comentó que no valora hacer un año de parón: "Quedarse en casa sería el plan D, pero no me lo planteo. Me siento motivado, con muchas ganas, con nivel. Cuando estaba mal físicamente me lo plantee, pero ahora me siento bien, aunque no lleguen los resultados".

"Al final, mentalmente uno tiene que estar tranquilo y convencido de lo que escoge para luego triunfar. Si no empiezas convencido, mal vamos. Y a día de hoy estoy convencido de que estoy en el mejor sitio para intentar triunfar en el futuro y veremos. Día a día evaluaremos cada situación para estar convencidos antes de empezar".

"Todos los pilotos, cuando probamos una moto, esperamos más. Era diferente, en posición, en estilo de pilotaje. Pero el rendimiento, que es lo que se valora, era muy similar. Tenemos que seguir investigando qué nos falta y por qué siempre hay los mismos problemas probemos lo que probemos", continuó sobre que esperaba más.

Además, Márquez no quiso mojarse en si el nuevo motor será la llave: "Puede que con un nuevo motor la situación cambie o no. Como pilotos intentamos dar la máxima información, los tres pilotos nos quejamos de los mismos problemas". Yo puedo dar mi opinión, pero tienen que decidir ellos de dónde viene el problema. Ningún piloto sabe hacer un motor, son ellos los que deben saber si es de chasis, de motor o de otra cosa".

En lo que sí se mojó Márquez es que puede haber tiempo para un cambio: "En seis meses hay tiempo de dar la vuelta a la situación. Lo ideal sería probar la moto nueva ayer y que hubiera un pasito de mejora. No fue como esperábamos, así que se tiene que volver a empezar y a ver si para Valencia pueden traer algo que esté al nivel".

"De momento, el compromiso es este, para intentar triunfar con Honda. Sea en un año, en dos o en tres", añadió, en una de las frases más tajantes del encuentro.

Márquez también valoró que pueda haber concesiones para Honda y Yamaha en MotoGP: "Creo que se debe hacer lo de las concesiones para las fábricas japonesas. Porque se necesitan los fabricantes japoneses en el campeonato y porque no puede ser una categoría monomarca. Un Mundial va por épocas, ahora parece que es la de Ducati. Para los pilotos es mucho mejor (que haya más marcas para ganar), porque el piloto si no va buscando la moto, y no la moto al piloto. Así que hablando como piloto prefiero máxima igualdad mecánica"

Por último, comentó cómo aguanta mentalmente y que no se plantea correr un año en otra categoría, poniendo el ejemplo de Fernando Alonso: "Mientras sea séptimo u octavo bien, cuando sea 15º como en Montmeló es más complicado. Hay que empezar a construir una base. En la primera parte de la temporada cometí el error de afrontarla como si fuera luchar por un título, y eso no se podía. Eso se tradujo a muchas caídas y lesiones".

"Eso solo lo puede hacer un Fernando Alonso, que tiene un talento inhumano. Cuando un equipo está en una situación crítica busca soluciones, sean posibles o no. Hay plan A, B o C o C, B, A, no hay orden", finalizó.