Miller: “Si las condiciones son malas, que vayan más lento”

Phillip Island.- La escalofriante caída que sufrió Miguel Oliveira en el FP4 provocó que Dirección de Carrera mostrara la bandera roja y convocara una reunión extraordinaria con los pilotos de MotoGP para analizar la situación. A ella acudieron todos los miembros de la parrilla menos el portugués, que estaba siendo atendido por los médicos.

Tras una votación entre los pilotos, se decidió cancelar la cronometrada por mayoría. Sin embargo, cuatro de los 21 allí presentes se se posicionaron a favor de seguir. Uno de ellos fue Jack Miller. El piloto local ya se ha mostrado abierto a correr en condiciones desfavorables anteriormente y aunque reconoce lo delicada que estaba la situación de la pista, considera que era posible.

"Mi pensamiento sobre esto es el que es. Todos tuvimos la oportunidad de expresar nuestra opinión, votamos. Sabemos cuál fue el voto. Lo más importante es la seguridad. No es seguro, pero considero posible rodar en estas condiciones. Las condiciones son tan malas, más despacio", soltó Miller.

El australiano vivió una situación similar a lo que ocasionó la caída de Oliveira.

"Estoy 100 % de acuerdo con ellos porque algo como lo que le pasó a Oliveira también me sucedió en mi primera vuelta rápida. Al pasar por la tribuna de la recta principal a más de 350 km/, si te golpea una ráfaga de viento de 60 km/h de costado, te desplaza unos dos metros. Si estás cerca del borde, terminas en el césped. Sabemos lo húmedo que está el césped con slicks. Así que creo que tomaron una gran decisión", dijo a pesar de su voto.

El piloto del Pramac Ducati se mostró preocupado por la posibilidad de celebrar la clasificación el domingo y la previsión meteorológica.

"El pronóstico no parece ideal para mañana. Esperemos que haga un poco menos de viento, pero parece en mojado. Como hemos visto y como siempre se dice en Phillip Island, no se puede confiar en el pronóstico del tiempo. Espero que lo hayan entendido todo mal y podamos hacer el warm up, la Q2 y la carrera. Es mucho, pero es parte de nuestro trabajo. Solo tendremos que abordarlo", remacha.