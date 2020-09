Mir tras su podio en Misano: me daba igual que fuera Rossi

Valentino Rossi estuvo entre las tres primero de la carrera de Misano durante las 27 vueltas de la carrera, pero en la última, en la parte final, a apenas unas pocas curvas separándole de la bandera a cuadros, se vio superado por un adelantamiento monumental de Joan Mir, que valió al balear el segundo podio de la temporada.

“Me lo he tomado con calma al principio. Con la goma media he tenido algún susto y he tenido paciencia. He perdido algún puesto, pero luego he sacado mi ritmo y he empezado a coger pilotos. He llegado a Rins y he podido pasarle y en la última vuelta a Rossi”, ha explicado Mir.

Un adelantamiento a un campeonísimo como Rossi que además corría en casa.

“No miré quién había delante, me daba igual si era Valentino o quién fuera. Ha sido una experiencia inolvidable, me lo he pasado muy bien. Ha sido muy larga y muy dura, pero he acabado muy contento, sobre todo por el equipo”, ha quitado importancia el balear.

De no haber tenido un inicio de carrera tan irregular, Mir hubiera podido luchar por algo más.

“Ahora el test (de esta semana) es muy importante para ver si podemos sacar lo que nos falta para luchar por la victoria. La clave es salir más adelante en parrilla y mejorar con goma nueva para no perder en las primera vueltas. Pero tenemos margen de mejora y eso es lo importante”, argumenta.

Al principio se vio sufrir a Mir, que fue el mejor en la parte final de la carrera.

“He tenido algún que otro susto. Me lo he tomado con calma, he dicho 'aquí está el límite' y he tenido paciencia para que llegara mi momento”.

Segundo podio para Mir, los dos esta temporada, ahora ya solo falta ganar.

“Me sabe a mucho este podio, ojalá esté todo el año en el podio aunque no gane. Pero si seguimos a este nivel seguro que dentro de poco llegará la victoria”, zanjó el de Suzuki.

