Para Pol Espargaró "es imperativo" llegar en el top 5

El nuevo piloto de Honda no se sacude la responsabilidad ni evita la presión y asegura que para su segundo envite con el equipo oficial de HRC no acabar entre los cinco primeros sería, poco menos, que un fracaso.

Visto cómo se desarrolló la primera carrera del curso, el pasado domingo, en la que Pol acabó a 5,9 segundos del ganador, cree que dar un paso más adelante no tiene que ser un muro para él y argumenta de dónde puede sacarlo.

“Sin duda, este domingo, debemos terminar entre los cinco primeros, es imperativo, importantísimo, no creo que sea imposible. El domingo en la carrera tuvimos ritmo para estar ahí, intentaremos mejorar el ritmo, pero no estamos soñando, es algo que podemos conseguir, pero para ello tenemos que hace un buen sábado”, explicó el menor de los Espargaró.

Para el de Honda, salir bien colocado en parrilla es determinante.

“Eso es lo que más me preocupa y en lo que debemos trabajar más, cómo sacar esa vuelta para estar como máximo en las tres primeras filas de la parrilla. Si mejoras el sábado sales mejor, tienes menos tráfico, los que tienes delante corren más y puedes ir al máximo, saliendo tan atrás, más de la mitad de la carrera la has perdido en dos vueltas. Para ganar hay que salir desde las filas de delante en la parrilla, eso es crucial”, dice un Pol que el domingo pasado partió 12º.

Losail alberga la segunda carrera consecutiva en un mismo circuito, algo que el pasado año a Espargaró le funcionó con KTM.

“El año pasado en las segundas carreras era más rápido que los demás, también es verdad que en la primera nos costaba mucho con la otra moto. En Honda las cosas cambiarán, pero seguro que tendré más confianza, sobre todo el sábado. Es importante el conocimiento que vamos adquiriendo de la moto, sabemos mejor los límites y tenemos más confianza con el tren delantero, así que eso es lo que espero, mejorar el sábado”, insistió.

Espargaró, pese a ser debutante, es el capitán del barco en HRC a la espera de la reaparición de Marc Márquez, un líder lesionado y con el que Pol no tuvo la oportunidad de comentar la carrera hasta ahora.

“No he podido hablar con Marc, no he tenido la oportunidad”, dijo cuando le preguntaron si había hablado con su nuevo compañero.