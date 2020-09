Rivola: "El MotoGP es más humano que la Fórmula 1"

A finales de 2018, Massimo Rivola dejó la F1 por el mundo de las dos ruedas al convertirse en el consejero delegado de Aprilia Racing. El italiano había estado al frente de la Ferrari Driver Academy desde 2016 tras haber sido director deportivo de la Scuderia. Anteriormente, había ocupado el mismo papel en Minardi y Toro Rosso.

El italiano no oculta que las carreras de MotoGP no le dejan el mismo sabor que las de F1, sobre todo porque el piloto está solo sobre la moto.

"Si tengo que ser sincero, lo que más extraño es la adrenalina en el muro, especialmente en las carreras menos aburridas como en las que llueve o hay una gran pelea, y nuestro trabajo puede ayudar", explicó a Motorsport.com. "En MotoGP, te muerdes las uñas y te animas. Solo en caso de lluvia tienes que estar preparado para el cambio de moto, pero todo es muy diferente desde este punto de vista. Lo que echo de menos es esa tensión, aunque sea algo que hago desde hace unos años, cuando asumí la dirección de la Ferrari Driver Academy".

Rivola no se arrepiente de la elección y ha encontrado otros intereses en MotoGP, en particular el aspecto más humano entre el equipo y los pilotos.

"Es parte del cambio y me gusta MotoGP mucho porque es un entorno muy agradable. En cualquier caso, no reniego de nada de mis años en la Fórmula 1, estoy contento con la experiencia que tuve en Minardi y Toro Rosso. En la F1 falta un equipo como Minardi hoy, pero MotoGP es más humano".

"Mientras no haya telemetría en tiempo real o tecnología bidireccional, que se ha probado un poco en la F1, seguirá siendo más humano. Si miramos el producto [de calle], por ejemplo nuestro RSV4 1100, no digo que esté cerca de una MotoGP, pero es prácticamente una Superbike de hace unos años. Donde la F1 dio un gran salto es precisamente con la telemetría en tiempo real, porque eso ha llevado a que muchas personas, tal vez demasiadas, trabajan en el box".

Ingenieros de F1 en Aprilia

Tras su incorporación, Rivola no dudó en contratar ingenieros de la F1. Luca Marmorini, ex director del departamento de motores de Ferrari, ahora está a cargo del propulsor de la RS-GP. Marco de Luca, ex de McLaren, también se unió al proyecto y pretende ponerse al día desde un ángulo diferente.

"Aprilia siempre ha sido una marca muy innovadora, no solo en aerodinámica. Si echamos la vista atrás, me acuerdo de la RS3 de 2004. Era una moto imposible de conducir, pero la primera con válvulas neumáticas, ride by wire y embrague de carbono".

"En los últimos años, en MotoGP los equipos que podían permitírselo han crecido mucho a nivel de personal y estructura, como la Fórmula 1, incluso con figuras completamente diferentes y que me temo están destinadas a desaparecer de nuevo con la situación [del COVID-19]. Cogí un nuevo responsable de aerodinámica, pero en Noale ya había personas muy competentes".

Información adicional de Franco Nugnes y Matteo Nugnes