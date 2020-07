"Rossi siente que es su moto nuevamente", dice Jarvis

Valentino Rossi volvió al podio después de más de un año de no hacerlo, y sigue pendiente de volver a ganar una carrera en MotoGP, lo que no consigue desde 2017. Esa falta de resultados llevó a Yamaha a tomar la decisión de reemplazarle en el equipo oficial, y el italiano explicó este domingo, aprovechando su regreso a los puestos de honor, que no ha sido fácil para él en los últimos tiempos.

Il dottore aseguró que había tenido que “pelear” con Yamaha para poder cambiar los settings de la moto, que los ingenieros japoneses le pedían que pilotara como Fabio Quartararo o Maverick Viñales, los dos pilotos más rápidos de la marca.

La declaraciones de Rossi provocaron que el jefe de Yamaha, Lin Jarvis, saliera a los medios a dar su versión.

“Obviamente, cuando tienes a otros muchachos yendo más rápido, en particular Fabio y Maverick, y también Franky (Morbidelli) ha sido rápido, utilizando una gama similar de configuraciones, la zona en la que trabajas es bastante común”, explicó Jarvis. “Pero Vale luchó para entenderlo, sentirse cómodo y hacerlo funcionar para él”.

“Hemos visto durante la última temporada y media que Vale no está donde acostumbraba y estaba muy decepcionado. Realmente quería cambiar algo después del primer fin de semana (de Jerez). Decidimos cambiar algo, quería probarlo porque no había nada que perder”, justificó el británico la decisión de Rossi de volver a una puesta a punto anterior a sus problemas.

“Pero cambiar la forma de pensar de los ingenieros japoneses a veces no es tan simple, porque tenemos muchos datos y mucha información, y los otros muchachos van rápido”, dice.

“Entonces, ¿por qué ir en otra dirección? Pero Valentino obviamente tiene mucha experiencia y sabe lo que funciona para él. Insistió, aceptamos e hicimos el cambio. No diría que ha resuelto todos sus problemas, pero se siente mucho más cómodo, siente que es su moto nuevamente y, por lo tanto, puede conducirla mejor. Eso es parte de lo que los pilotos tienen que hacer, deben empujar en el box y salir a la pista a competir”, cierra Jarvis.