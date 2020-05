Rossi: "fundamental" correr en 2020 para el futuro de MotoGP

El italiano acaba contrato con Yamaha al final de 2020 y la que será su última temporada en el equipo oficial de la marca japonesa está, a día de hoy, todavía en el alero a consecuencia de la crisis global por el COVID-19.

Un campeonato comprimido en la parte final del año, con 10 o 12 carreras, sin público en las gradas y con el paddock blindado, no es el escenario soñado por Valentino Rossi para poner punto y final a una de las carreras más legendarias del deporte mundial, por eso medita cuidadosamente cuál es su próximo paso, y aunque todo apunta a un contrato con el equipo satélite Petronas para 2021, no es la única posibilidad.

Mientras medita sobre su futuro, Rossi entiende que un 2020 sin carreras sería catastrófico, no sólo a nivel personal, también para el futuro del campeonato.

“No podemos saber exactamente qué sucederá, pero en mi opinión creo que finalmente habrá carreras [este año], porque queremos correr. Está en juego el futuro de MotoGP”, ha explicado Valentino en una entrevista con el periódico italiano La Repubblica.

Rossi está en permanente contacto con los responsables de MotoGP, como explicó el propio Carmelo Ezpeleta, asegurando que habla constantemente con el italiano, interesándose por cómo está la situación y los pasos que se están dando para que el campeonato arranque el 19 de julio en Jerez.

“Es importante para todos, para los pilotos ciertamente, pero también para los equipos, las personas que trabajan en el paddock, los patrocinadores. Hay muchísima gente trabajando en torno a esto y que necesita volver lo antes posible. Este año es fundamental correr carreras”, dice tajante.

Esperaba la elección de Yamaha

Volviendo a su futuro, Rossi valora la elección de Yamaha, que se decantó por renovar a Maverick Viñales y fichar a Fabio Quartararo, el francés que sustituirá a Valentino en el equipo oficial.

“Un poco me lo esperaba, no ha sido una sorpresa, pero me complace que Yamaha me haya ofrecido una moto oficial también para la próxima temporada. Cuando me retire echaré mucho de menos MotoGP, siempre he hecho de piloto. Pero solo vale la pena seguir si puedo ser rápido”.

Un futuro que, a priori, pasa por correr con Petronas.

“Veamos cómo va esta extraña temporada, pero el momento solo pienso en correr la primera carrera de 2020”.

