Chase Elliott gana en Talladega y Suárez se acerca a la ronda de los 8

Tras una bandera amarilla tardía por un coche parado al final de la calle de boxes, Blaney se puso en cabeza a falta de dos vueltas y se mantuvo al frente para comenzar el final de las 188 vueltas.

Al salir de la curva 4, Blaney estaba en el interior con Michael McDowell detrás de él, mientras que Elliott corría en la parte superior con Jones detrás de él.

Jones dio un empujón a Elliott para que pasara a Blaney por el liderato y los dos acabaron corriendo codo con codo hasta la bandera a cuadros, con Elliott ganando por 0,046 segundos.

Elliott se convierte en el primer piloto de los playoffs en ganar una de las carreras de los playoffs esta temporada y avanza automáticamente a la ronda de semifinales independientemente de cómo termine en la carrera del próximo fin de semana en el Roval de Charlotte.

La victoria es la quinta de esta temporada para Elliott -el mayor número de cualquier piloto- y la 18ª de su carrera.

"Qué tal estos fans. Momentos como este hay que valorarlos y vosotros son lo que hace que esto sea especial para mí, así que gracias", dijo Elliott. "Fueron un par de vueltas salvajes. No me encantaba estar en el carril de abajo y, afortunadamente, me he librado lo suficiente de la curva 2 para deslizarme delante de Erik.

"Me dio unos buenos empujones. Es un compañero del Team Chevy. Tuve una carrera lo suficientemente buena como para salir al frente y luego fui capaz de mantenerme lo suficientemente lejos de Ryan en la línea para lograrlo.

"Estas cosas son muy difíciles de ganar y hay que disfrutarlas. Aprecio el esfuerzo de todos hoy. Nos estamos preparando para ir al Roval y tratar de conseguir otra".

McDowell terminó tercero, Ross Chastain fue cuarto y Denny Hamlin completó el top-5.

Completaron el top-10 Jones, Todd Gilliland, Daniel Suárez, Austin Cindric y Chase Briscoe.

A falta de una carrera de la segunda ronda, los cuatro pilotos más bajos en puntos y en peligro de eliminación la próxima semana en Charlotte son Alex Bowman, Christopher Bell, William Byron y Cindric.